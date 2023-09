Er spielte seine Geliebte: Heikle Provokation Selenskyjs gegen Putin aufgetaucht - „Komm her, Wladi!“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Wolodymyr Selenskyj und die Ukraine stellen sich mutig dem russischen Angriff entgegen. Einst leistete sich der Präsident aus Kiew aber einen Affront gegen Wladimir Putin.

Kiew - Der Ukraine-Krieg ist immer auch eine Auseinandersetzung zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem autokratischen Moskau-Machthaber Wladimir Putin.

Ukraine-Krieg: ZDF zeigt Provokation Wolodymyr Selenskyjs gegen Wladimir Putin

Jüngstes Beispiel: Vor der UN-Generaldebatte Mitte September verglich Selenskyj den Kremlchef mit dem früheren Diktator Adolf Hitler. „Sie haben ihn gewählt und wiedergewählt und einen zweiten Hitler herangezogen“, sagte der 45-Jährige laut englischer Übersetzung des US-Senders CBS in einem Interview der Sendung „60 Minutes“.

Putin hatte in der jüngeren Vergangenheit seinerseits die demokratisch gewählte Regierung aus Kiew als angebliches Nazi-Regime bezeichnet, ohne seit dem russischen Überfall auf die Ukraine auch nur einen Beweis für diese These vorzulegen. Just in dieser Gemengelage ist in einer ZDF-Dokumentation nun eine heikle Provokation Selenskyjs gegen Putin nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland aufgetaucht.

Wolodymyr Selenskyj (links) spielte die Rolle der Alina Kabajewa in einem Sketch. © Screenshot ZDF

Konkret: In der Dokumentation „Putin gegen Selenskyj – Wann gibt es endlich Frieden?“, die in der Mediathek abrufbar ist, zeigt das ZDF einen Ausschnitt aus der Sendung „Studio Kwartal 95“, in der Selenskyj - damals noch Schauspieler - in einem Sketch die Gerüchte um den russischen Präsidenten und dessen angebliche (und viel jüngere) Geliebte, die Sportgymnastin Alina Kabajewa, aufgriff. Laut dem Sender ist die angebliche Beziehung „in Russland ein Tabu“. Die heute 40-jährige Kabajewa wurde 2004 in Athen Olympiasiegerin in rhythmischer Sportgymnastik. Ihr Verbleib ist aktuell unbekannt, sie tritt nicht mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung, was Gerüchte befeuert, Putin halte die junge Frau versteckt.

Wolodymyr Selenskyj gegen Wladimir Putin: Sketch über angebliche Geliebte des Moskau-Machthabers

Wie der unabhängige russische Journalist Mikhail Zygar im Januar in einem Gastbeitrag für Spiegel Online schrieb, „brach Selenskyj dieses Tabu. Er spielte die Rolle der Kabajewa in dem Sketch und bewies damit, dass er nicht mehr der unausgesprochenen Zensur Russlands unterlag“. Bereits im Sommer 2014 sei das Gerücht aufgekommen, dass in Russland ein Strafverfahren gegen Selenskyj eingeleitet worden sei, „und Bekannte rieten dem Schauspieler, nicht mehr nach Moskau zu kommen“, erklärte Zygar: „Meinen Quellen zufolge war es dieser Sketch über Alina Kabajewa, der Putin auf die Existenz von Selenskyj überhaupt erst aufmerksam machte.“ Putin habe „ihm diesen Spott nie verziehen“.

In besagtem Sketch bei „Studio Kwartal 95“ ging es satirisch und zugleich ernst zu. Selenskyj machte die völkerrechtswidrige Annexion der Krim öffentlich für ein breites Publikum zum Thema, während die ukrainische Politik uneins war, wie sie darauf reagieren soll. Und die ukrainische Armee seinerzeit materiell sowie personell gar nicht in der Lage dazu war.

Meinen Quellen zufolge war es dieser Sketch über Alina Kabajewa, der Putin auf die Existenz von Selenskyj überhaupt erst aufmerksam machte.

„Na endlich“, sagt Selenskyj alias Kabajewa in dem Sketch zu einem Schauspieler-Kollegen, der demnach Putin spielt. „Guten Abend“, antwortet dieser. Selenskyj meint daraufhin mit einer nachgestellten Frauenstimme: „Komm her, Wladi! Komm her! Wo warst du? Weißt du überhaupt, wie spät es ist?“ Putins Schauspieler entgegnet: „Wir haben über die Invasion der Krim gesprochen.“ Woraufhin Selenskyj satirisch als Kabajewa erwidert: „Hältst du mich für blöd. Ich schaue russische Nachrichten. Es gibt gar keine Invasion der Krim.“ Zur Einordnung: Die Halbinsel zwischen Schwarzem Meer und Asowschen Meer war im März 2014 völkerrechtswidrig besetzt und dem Einfluss Moskaus unterstellt worden.

Wolodymyr Selenskyj gegen Wladimir Putin: Treffen mit Angela Merkel und Emmanuel Macron

Selenskyj hatte schon vor Ausstrahlung der Sendung die Annexion öffentlich kritisiert, was umgehend seine Karriere im russischen Fernsehen beendete. Zum Jahreswechsel 2013/14 hatte Selenskyj noch gemeinsam mit dem russischen Komiker Maxim Galkin die russische Neujahrsgala im Fernsehsender Rossija 1 moderiert. Ob sich Putin aber durch den Sketch provoziert fühlte? Der mittlerweile 70-jährige Politiker hatte anschließend zumindest mehrere Versuche unternommen, um Selenskyj lächerlich zu machen. Auch das ist Teil der ZDF-Doku.

Historisches Treffen: Moskau-Machthaber Wladimir Putin, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (v.li.) berieten am 9. Dezember 2019 erfolglos. © IMAGO / ABACAPRESS

So sprachen Selenskyj und Putin erst am 9. Dezember 2019 das erste Mal überhaupt persönlich miteinander, auf deutsch-französische Vermittlung in Paris im sogenannten Normandie-Format. Als die Presse dabei war, empfahl Putin Selenskyj hämisch lachend, er müsse sich für das Gruppenfoto mit der damaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur Kamera wenden.

Wolodymyr Selenskyj gegen Wladimir Putin: Russland-Autokrat spottet über ukrainischen Präsidenten

Bereits bei einem öffentlichen Auftritt am 7. Juni 2019 hatte der russische Autokrat regelrecht über Selenskyj gespottet, der im Mai Staatsoberhaupt seines Landes geworden war. „Er scheint ein Experte in dem Bereich zu sein, in dem er gearbeitet hat. Er ist ein guter Schauspieler. Ich meine es ernst, und sie lachen. Aber es ist eine Sache, die Rolle zu spielen, und eine ganz andere, diese Person wirklich zu sein“, sagte Putin. Das Duell geht weiter, während die Ukraine zum Beispiel im Donbass bei Bachmut der vermeintlichen russischen Überlegenheit standhält. (pm)