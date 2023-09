Peinlicher Fauxpas: Russland zählt Krim auf Weltkarte zur Ukraine

Von: Marcus Giebel

Russland freut sich darüber, dass die BRICS-Staaten Zuwachs bekommen. Der Post einer Weltkarte dürfte Wladimir Putin aber die Laune verhagelt haben.

Moskau – Mit seinem Ukraine-Krieg wollte sich Kreml-Chef Wladimir Putin das ganze Nachbarland einverleiben. Nachdem die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew gestürzt ist. Doch bei diesem Unterfangen scheint sich der mächtige Mann aus Moskau gründlich verhoben zu haben.

Putin und der Ukraine-Krieg: Vier Oblasten völkerrechtswidrig annektiert

Auch wenn die von ihm entsandten Truppen rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes besetzt haben sollen. Diesen anfänglichen Vorstoß nutzte Putin im vergangenen Herbst auch, um mit Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk vier Oblasten nach Scheinreferenden völkerrechtswidrig zu annektieren.

Damit kennt sich der 70-Jährige ohnehin aus, denn schon im Jahr 2014 schrieb er mit der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim Schlagzeilen. Die spielt für Russland schon aus historischen Gründen eine besondere Bedeutung. Putins damalige Entscheidung im Zuge des Ukraine-Konflikts sorgte jedoch auch für den Rausschmiss aus der G8, die seither wieder die G7 sind.

Euer Ernst? Kreml-Chef Wladimir Putin dürfte nach dem BRICS-Gipfel angesichts der geposteten Weltkarte nicht zum Lachen zumute gewesen sein. © IMAGO/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Putin und BRICS: Staatenbund bekommt 2024 Zuwachs - Iran & Co. kommen dazu

Statt im Staatenbund der führenden Industrieländer der westlichen Welt findet sich Russland heute unter den BRICS-Staaten wieder. Dieser Zusammenschluss verdankt seinen Namen den Anfangsbuchstaben der bisherigen Mitglieder: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese fünf Nationen vereinen mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung.

Zum Jahr 2024 bekommen sie zudem Zuwachs. Auf dem jüngsten BRICS-Gipfel in Südafrika, wo sich Putin von einem Außenminister Sergej Lawrow vertreten ließ, wurde beschlossen, sechs weitere Länder aufzunehmen: Die Tür öffnet sich für Argentinien, Ägypten, Äthiopien, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. So wird aus BRICS dann aller Voraussicht nach BRICS plus.

Da wächst also etwas zusammen. Für Putin ist das ein umso wichtigeres Signal nach außen, da er seit Beginn der Invasion zumindest in Teilen der Welt als isoliert gilt. Entsprechend bemühten sich auch die Vertrauten des Präsidenten aus Moskau darum, die Erweiterung für die ganze Welt bildlich sichtbar zu machen.

Fünf mächtige Männer: Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, Chinas Präsident Xi Jinping, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, der indische Premierminister Narendra Modi und Russlands Außenminister Sergej Lawrow (v.l.) trafen beim 15. BRICS-Gipfel zusammen. © IMAGO/Prime Ministers Office/Press Inf

Putin und die Krim: Post der Botschaft zählt Halbinsel überraschend zur Ukraine

Der Twitter-Account der russischen Botschaft in Südafrika verbreitete daher eine Weltkarte, auf der die BRICS-Mitglieder des Jahres 2024 grün hervorgehoben sind. Und das sieht dann schon beeindruckend aus, dank der großen Landfläche von Russland, Brasilien oder China. Lediglich Nordamerika und Europa sind komplett weiß, auch Afrika bleibt weitgehend BRICS-blank.

Was unter dem Kommentar „Realität einer multipolaren Welt“ aber auch auffällt: Die Karte zeigt die bekannten russischen Grenzen von der Zeit vor den Annexionen. Die Krim wird dort ebenso weiß dargestellt und damit zur Ukraine gezählt wie die vier Regionen im Süden und Osten des Landes.

Wie Putin auf diesen Post reagierte, ist nicht überliefert. Mutmaßlich hat er keinen Beifall geklatscht oder dem Verfasser gar einen Verdienstorden verliehen. Jedenfalls ist der Tweet mittlerweile nicht mehr auf dem Account zu finden. Dass es ihn gab, dokumentierte aber Bild-Reporterin Jeanne Plaumann. (mg)