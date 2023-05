„Das ist nicht Yoda“: Justizminister Buschmann blamiert sich mit „Star Wars“-Tweet

Von: Hannah Köllen

Bundesjustizminister Marco Buschmann gibt sich auf Twitter als nahbarer Politiker. Mit einem Tweet zum „Star Wars Day“ hat er sich jetzt ziemlich blamiert.

München – Er will gegen die Aktionen der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ vorgehen. Er will die Strafbarkeit der Unfallflucht teilweise beschränken. Er will die Pressefreiheit fördern: Eigentlich hat Marco Buschmann gerade alle Hände voll zu tun.

Trotz seiner vielfältigen Aufgaben findet Buschmann immer noch Zeit für Tweets auf Twitter. Dort präsentiert er sich gerne als nahbarer Politiker. Mit einem seiner aktuellen Tweets in dem Netzwerk ist das jedoch gründlich schief gelaufen: Buschmann erntete viel Hohn und Spott der Twitter-Nutzer.

Zum „Star Wars Day“ (4. Mai) postete Buschmann ein Foto auf Twitter, das ihn mit einer Figur der Fantasy-Filmreihe zeigt. Laut Buschmann handelt es sich hierbei um Yoda.

Auf Twitter: Justizminister Buschmann verwechselt Star Wars-Charaktere

Doch die Community widerspricht dem Justizminister heftig. „Das ist nicht Yoda, sondern Grogu“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer Nutzer stellt fest: „Ein wahrer Fan. Nicht!“

Die Antwort vom Justizminister folgt prompt: „Ganz genau - Grogu oder auch Baby Yoda“. Als Grogu wird in „Star Wars“ die Figur des Baby Yodas bezeichnet. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Yoda selbst.

„Schändlicher Fehler, Hardcorefans sehen sowas gar nicht gerne“, kommentiert ein Twitter-Nutzer den Fauxpas des Justizministers.

Blamage auf Twitter: Politiker stehen Justizminister Buschmann bei

Auch Politiker reagieren auf den Tweet des Justizministers. So steht Ricarda Lang von den Grünen ihrem Kollegen zur Seite, nachdem diesem die peinliche Verwechslung passiert war. „Recht auf vereinfachte Namensänderung im Rekordtempo umgesetzt“, schreibt die Bundesvorsitzende der Grünen – und spielt damit auf die von Buschmann geplante Novelle des Namensrechts an.

Bundesjustizminister Marco Buschmann erntete viel Spott und Hohn für einen Tweet anlässlich des „Star Wars Day“. © IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de

Viele Kommentatoren werfen Buschmann eine Infantilisierung der Politik vor: „Auch Sie glauben anscheinend, wir seien Kinder, die man mit Puppen unterhält. Sehr bedenklich“, schreibt eine Nutzerin.

Andere Nutzer scheinen dem Justizminister die Verwechslung nicht allzu übel zu nehmen. „Ach Herr Buschmann. Das macht sie ja schon wieder menschlich“, kommentierte einer.

