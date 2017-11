Zeitung: AfD-Chef Meuthen zieht es ins EU-Parlament

AfD-Parteichef Jörg Meuthen übernimmt nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ den freigewordenen Sitz seiner Partei im Europaparlament. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Stuttgart - Das Blatt berief sich auf mehrere AfD-Mitglieder. Der 56-Jährige wollte das am Montagabend auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. „Ich sage dazu jetzt nichts“, sagte Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion hat für diesen Dienstag eine Pressekonferenz zu Personalfragen angekündigt, ohne Details zu nennen.

Meuthen will angeblich zunächst Fraktion und Mitglieder informieren

Nach Informationen der dpa will Meuthen am Morgen zunächst die Fraktion informieren und dann die Mitglieder der Partei. Dem Vernehmen nach will er seinen Fraktionsvorsitz zwar abgeben, aber Landtagsabgeordneter bleiben - bei Verzicht auf seine Diät als Landtagsabgeordneter. Wie die dpa aus Parteikreisen erfuhr, informierte Meuthen am Montag zunächst den Fraktionsvorstand über die Pläne.

Meuthen ist Nachrücker auf der Liste für die Wahl zum EU-Parlament von 2014. Durch den Wechsel der Berliner AfD-Politikerin Beatrix von Storch aus dem Europaparlament in den Bundestag ist der Weg nun frei geworden für den AfD-Chef. Zuvor hatten die AfD-Landeschefs von Baden-Württemberg und Niedersachsen, Marc Jongen und Armin-Paulus Hampel, wegen ihres Bundestagsmandats ebenfalls auf den EU-Sitz verzichtet. Meuthen will im Dezember erneut als Bundesvorsitzender seiner Partei kandidieren.

dpa