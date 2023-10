11 Jahre Jackery: Treibende Kraft im Kampf gegen den Klimawandel

Jackery feiert 11-jähriges Bestehen. © Jackery

Jackery feiert 11-jähriges Bestehen. Seit über einem Jahrzehnt setzt sich das Unternehmen für saubere Energie und den Klimaschutz ein und gilt mit seinen Solarsystemen und -generatoren als Pionier auf diesem Gebiet.

Nachhaltigkeit und grüne Energie gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das Unternehmen Jackery hat sich als Vorreiter in der Solartechnologie etabliert. Seit der Gründung im Jahr 2012 in Kalifornien verfolgt das Unternehmen die Vision, grüne Energie für alle zugänglich zu machen. Heute, nach 11 Jahren intensiver Forschung und Innovation, ist Jackery zu einer weltweit führenden Marke in der Solarbranche geworden – mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und über 3 Millionen verkauften Einheiten von Solargeneratoren. Dadurch gilt das Unternehmen als eine wichtige Front im Kampf gegen den Klimawandel. Zum 11. Jubiläum möchte Jackery nun den Geburtstag gebührend feiern, mit einer besonderen Aktion.

Jackery spendet Geld für jeden gekauften Artikel

Anlässlich des 11. Jubiläums möchte Jackery die Welt noch nachhaltiger gestalten. Aus diesem Grund spendet das Unternehmen zwischen dem 18. Oktober und dem 5. November einen Teil des Betrags von jeder Bestellung auf offiziellen Webseiten an die Eden Reforestation Projects. Dabei handelt es sich um eine internationale, gemeinnützige Organisation, die sich für Wiederherstellung von Wäldern und Aufforstungsprojekte weltweit einsetzt. Eden Reforestation Projects arbeitet mit lokalen Gemeinschaften zusammen und schafft Arbeitsplätze, schützt Ökosysteme und trägt zur Eindämmung des Klimawandels bei. Die Organisation hat bei der Wiederherstellung von Wäldern und der Entwicklung von Gemeinden beachtliche Ergebnisse erzielt und arbeitet mit einer Vielzahl von Partnern und Stiftungen zusammen.

Besonderes Angebot für Kunden: In der Zeit vom 18. Oktober bis zum 5. November hat Jackery auch für Kunden etwas Besonderes parat: Wer bestimmte Produkte wie den Solargenerator 1000 oder den Solargenerator 2000 Pro über die offiziellen Jackery-Websites in Europa kauft, erhält nicht nur 10 Prozent Rabatt, sondern auch das brandneue Produkt Explorer 100 Plus im Wert von 149 Euro kostenlos. Auf diese Weise möchte sich Jackery bei seinen treuen Kunden bedanken.

Jackery spendet beim Kauf bei verschiedenen Händlern einen Teil des Betrags an Eden Reforestation Projects. © Jackery

Über Jackery

Jackery zeichnet sich durch nachhaltige und sichere Technologien aus. Das Unternehmen setzt auf 100 Prozent saubere Solarenergie, emissionsfreie Lösungen und die erste 100 Prozent recycelbare Verpackungen. Die Firma hat den CO₂-Fußabdruck seiner Produkte erfolgreich durch den TÜV SÜD verifiziert – als branchenweit erstes Unternehmen. Außerdem erhielt Jackery den SEAL Sustainable Product Award 2023. Die 11-jährige Erfahrung in der Solarbranche zeigt sich in innovativen Technologien und höchster Sicherheit, unter anderem durch die ChargeShield Technologie und umfangreiche Schutzmechanismen.