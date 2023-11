Borussia Dortmund vs. Newcastle United: Hier sehen Sie die Champions League live

Von: Ömer Kayali

In der Champions League treten die besten europäischen Teams gegeneinander an. © tampatra@hotmail.com / PantherMedia

Borussia Dortmund trifft im ersten Spiel der Rückrunde der Champions League auf Newcastle United. Wo Sie die Partie ansehen können, erfahren Sie hier.

Die Champions League startet in die Rückrunde der Gruppenphase. Borussia Dortmund empfängt Newcastle United im heimischen Signal Iduna Park. In der Gruppe liegt der BVB momentan auf dem zweiten Platz hinter Paris Saint-Germain. Doch mit jeweils 4 Punkten sind die Borussen und Newcastle gleich auf, daher ist das Rückspiel sehr wichtig für beide Teams.

Die Übertragungsrechte der Champions League verteilen sich auch in der Saison 2023/24 auf verschiedene Anbieter. Daher ist es für Fußball-Fans zur lästigen Aufgabe geworden, zunächst herausfinden zu müssen, wer die nächste Begegnung zeigt. Wo also kann man am 7. November Borussia Dortmund gegen Newcastle United live sehen?

Borussia Dortmund vs. Newcastle United: So sehen Sie das Champions-League-Spiel live

Wer überträgt die Partie? Das erste Rückspiel der Gruppenphase zwischen Borussia und Newcastle United überträgt Amazon Prime Video. Abonnenten haben ohne zusätzliche Gebühren Zugriff auf den Livestream. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Wann startet die Übertragung? Amazon beginnt die Berichterstattung ab 18 Uhr. Anpfiff ist um 18:45 Uhr.

Amazon Prime gratis testen: Noch kein Amazon-Prime-Mitglied? Sie können den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen – sofern Sie diese Möglichkeit noch nicht ausgeschöpft haben. Damit können Sie 30 Tage lang von den Vorteilen des kostenpflichtigen Abonnements profitieren, unter anderem die Prime-Video-Mediathek sowie die Livestreams. Wenn Sie das Abo nicht aufrechterhalten möchten, können Sie es einfach vor dem Ablauf der Probezeit kündigen – und zwar völlig kostenlos.

Für Bayern-Fans ist Amazon Prime aktuell besonders interessant, da dort die FC-Bayern-Doku „Generation Wembley“ exklusiv verfügbar ist.

Dortmund gewann im Hinspiel gegen Newcastle

Das Hinspiel war ein wichtiger Sieg für den BVB. Newcastle ist ein mehr als respektabler Gegner, der in der aktuellen Premier-League-Saison wieder oben mitmischen möchte – doch der Abstand in der Tabelle zu Tottenham, Arsenal und Manchester City wird langsam größer. Umso motivierter dürften die Engländer im Rückspiel gegen Dortmund sein.