Europäischer Datenschutztag: So schützen Sie Smartphone, PC & Co. am besten

Ein Hacker-Angriff lässt sich nicht ungeschehen machen, doch Sie können sich im Vorfeld davor bewahren. Verschiedene Programme sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher sind.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der 28. Januar ist der internationale Datenschutztag. Ins Leben gerufen hat ihn der Europarat, um damit die Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig der Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten ist. Das Datum wurde ausgewählt, weil die Mitgliedstaaten an diesem Tag im Jahr 1981 die Europäische Datenschutzkonvention unterzeichneten.

Damals war noch nicht abzusehen, wie wichtig das Thema über 40 Jahre später sein würde. Heutzutage leben die Menschen in einer digitalisierten Welt, in der jeder Bilder und persönliche Informationen quer durch das Netz schickt. Doch über Datenschutz denken wohl nur wenige Leute intensiv nach. „Wird mir schon nicht passieren“, denkt man sich insgeheim – doch dabei ist die Gefahr eines Hacker-Angriffs ernster, als man denkt. Wer sich zum Beispiel in ein offenes WLAN-Netzwerk mit dem Handy einloggt, riskiert einen Hack.

Welche sind die häufigsten Fälle der Cyberkriminalität?

Hier sind einige typische Beispiele für Cyberkriminalität:

Schadsoftware/Malware : Ein Klick genügt, um eine Malware-Software aufs Gerät zu laden. Der Hacker hat anschließend Zugriff auf das Gerät und kann im schlimmsten Fall sensible Daten einsehen.

: Ein Klick genügt, um eine Malware-Software aufs Gerät zu laden. Der Hacker hat anschließend Zugriff auf das Gerät und kann im schlimmsten Fall sensible Daten einsehen. Phishing : Die E-Mail sieht täuschend echt aus, aber es handelt sich um eine Fälschung. Nutzer werden auf eine ebenfalls gefälschte Webseite gelockt, wo die Betrüger ebenfalls Informationen über ihn herausfinden möchten.

: Die E-Mail sieht täuschend echt aus, aber es handelt sich um eine Fälschung. Nutzer werden auf eine ebenfalls gefälschte Webseite gelockt, wo die Betrüger ebenfalls Informationen über ihn herausfinden möchten. Ransomware- und DDoS Attacken: Cyberkriminelle übernehmen die Kontrolle eines Geräts oder eines gesamten Netzwerks und verhindern, dass der Nutzer darauf Zugriff hat. In der Regel fordern die Hacker Lösegeld.

Neben Privatpersonen sind auch Unternehmen häufig Opfer von Hacker-Angriffen.

Wie schützt man sich gegen Cyberkriminalität und Hacker-Angriffe?

Die gängigen Ratschläge sind:

Nutzen Sie kein zu einfaches Passwort (zum Beispiel: Passwort1234)

Verwenden Sie nicht überall dasselbe Passwort

Seien Sie mißtrauisch, wenn zum Beispiel eine E-Mail mit einer Zahlungsaufforderung oder einem angeblichen Gewinn erhalten – und klicken Sie darin auf keine Links

Machen Sie regelmäßig Backups

Allerdings können Sie auch Opfer eines Hacker-Angriffs werden, ohne dass Sie aktiv dazu beitragen. Am sichersten ist es daher, wenn Sie eine spezielle Datenschutz- und Antivirus-Software nutzen. Davon sind verschiedene im Handel erhältlich und die meisten bieten mittlerweile einen Rundumschutz für unterschiedliche Gerät – neben PC, auch für Smartphones oder Tablets.

Sind Antiviren-Programme für Smartphones oder Tablets sinnvoll?

Das Risiko eines Hacker-Angriffs besteht für Smartphones und Tablets ebenfalls. Hier können Downloads von Apps von unseriösen Anbietern gefährlich werden – weshalb vor allem Android-Geräte gefährdet sind. Bei Apple-Geräten ist dieses Risiko geringer, dafür sollten iPhone- und iPad-Nutzer stets darauf achten, dass die neuesten Software-Updates installiert sind, da diese mögliche Sicherheitslücken schließen.

Antivirus-Programme in der Übersicht

Die Auswahl der Antivirus-Software ist groß. In der folgenden Übersicht finden Sie mehrere Programme, von denen die Nutzer überzeugt sind.

Nutzen Sie nicht mehrere Antivirus-Programme gleichzeitig

Wenn Sie gleichzeitig zwei Antivirus-Programme nutzen, kann das dazu führen, dass sie sich gegenseitig beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall können Bedrohungen nicht erkannt werden. Außerdem könnte es zu einem Leistungsproblem des Computers kommen, da mehrere Programme gleichzeitig Ressourcen verwenden. Es ist daher am besten, nur ein qualitativ hochwertiges Antivirus-Programm zu verwenden und sicherzustellen, dass es regelmäßig aktualisiert wird.