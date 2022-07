FC-Bayern-Trikot der Saison 21/22 – jetzt schon ab 39,50 Euro

Von: Philipp Mosthaf

Mit diesem Trikot holte sich der FC Bayern München in der abgelaufenen Saison 21/22 die zehnte Meisterschaft in Folge. © adidas

Das Home-Trikot des FC Bayern München gibt es bei Amazon aktuell sehr günstig. Sparen Sie auf das Trikot der vergangenen Saison bis zu 56 %.

Der FC Bayern befindet sich in der Vorbereitung auf die neue Saison – natürlich mit Neuzugang und Superstar Sadio Mané. So ist die Nachfrage nach dem neuen Trikot mit der Nummer 17 natürlich groß. Doch die Kosten für die neuen Trikots der Fußballvereine werden auch immer höher. Teilweise über 100 Euro werden für ein Jersey fällig – viel Geld. Bei Amazon können Sie jetzt auf das Home-Trikot des FC Bayern jede Menge sparen. Das Trikot der vergangenen Saison 2021/22 ist jetzt um bis zu 56 Prozent reduziert. Das Adidas-Jersey ist in den Größen XS bis 3XL verfügbar. Holen Sie sich jetzt das Trikot, mit dem Bayern historisches geschafft haben.

Das Home-Trikot des FC Bayern München – mit diesem Trikot wurde Geschichte geschrieben

Komplett in Rot und mit weißen Applikationen trat der FC Bayern München in der vergangenen Saison an. Im Nackenbereich des Trikots ist das bekannte „Mia san mia“ eingestickt. Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann sollte der Rekordmeister Geschichte schreiben. Im roten Trikot feierten das Münchner Starensemble um Thomas Müller die zehnte Meisterschaft in Folge. Seit 2013 kennt die Bundesliga nur einen Meister: den FC Bayern München!

Dieses Kunststück ist in den großen Fußballligen – Spanien, Italien, Frankreich, England – noch keinem Verein gelungen. Dementsprechend ist man im roten Teil der bayerischen Landeshauptstadt extrem stolz auf diesen Meilenstein. Sichern Sie sich jetzt das Trikot, mit dem Geschichte geschrieben wurde, zum absoluten Spitzenpreis. (pm)