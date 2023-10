Generation Wembley: So sehen Sie die neue FC Bayern Doku

Von: Ömer Kayali

Vor zehn Jahren holte sich der FC Bayern den Champions League Titel. Die Doku „Generation Wembley“ blickt zurück. © Amazon

Generation Wembley blickt zurück auf den Champions League Sieg des FC Bayern vor 10 Jahren. Wie Sie die Doku sehen können, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Champions-League-Sieg beim „Finale Dahoam“ 2012. Viele Fans des FC Bayern hatten sich schon auf das perfekte Ende im eigenen Stadion eingestellt. Doch der FC Chelsea ging schließlich als Sieger hervor und zerstörte diesen Traum. 2012 entpuppte sich als eine Saison zum Vergessen für die Bayern, denn auch der DFB-Pokal sowie die Meisterschaft konnte sich der Rekordmeister nicht sichern.

Die Wiedergutmachung folgte nur ein Jahr später – und zwar gegen die Mannschaft, die zwei der eben genannten Titel gewann: Gegen Borussia Dortmund. Das Champions-League-Finale 2013 fand diesmal nicht in der heimischen Allianz-Arena statt, sondern im Wembley Stadion in London. Passend dazu trägt die neue Doku den Namen „Generation Wembley“, die in wenigen Tagen ihre Premiere feiert – anlässlich des 10. Jubiläums.

Wo läuft FC Bayern Generation Wembley?

Die sechsteilige Dokumentation erscheint am 20. Oktober exklusiv auf Amazon Prime Video. Sie steht somit ausschließlich Abonnenten zur Verfügung.

Kein Prime-Abo? Kein Problem: Wenn Sie kein Mitglied sind, können Sie von der 30-tägigen Probemitgliedschaft Amazon-Prime Gebrauch machen – vorausgesetzt, Sie haben die Möglichkeit bisher noch nicht ausgeschöpft. Damit haben Sie 30 Tage kostenlos Zugriff auf alle Vorteile von Amazon Prime und auch auf alle Inhalte von Prime Video. Sie müssen lediglich daran denken, Ihre Mitgliedschaft vor Ablauf der 30 Tage zu kündigen, um Kosten zu vermeiden.

Hier sehen Sie den Trailer zur FC-Bayern-Doku „Generation Wembley“:

Wie viel kostet Amazon Prime regulär?

Wenn Sie sich doch entscheiden sollten, Ihre Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten, stehen zwei Preismodelle zur Auswahl:

Amazon Prime monatlich: 8,99 € pro Monat

Amazon Prime jährlich: 89,90 € pro Jahr – rund 7,50 € pro Monat

In „Generation Wembley“ kommen ehemalige FC-Bayern-Spieler und weitere prominente Personen aus dem europäischen Fußball zu Wort. Auch die Bayern-Legenden Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Franck Ribery oder Thomas Müller schildern die Erlebnisse aus Ihrer Perspektive.