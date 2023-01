Was kann man mit dem Solargenerator machen?

Was ist ein Solargenerator? Wofür können diese Dinge verwendet werden und wie man das richtige Modell für sich auswählt?

Auf der CES 2023 hat Jackery, der weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Stromversorgungs- und umweltfreundlicher Energielösungen, seine neuen Modelle Solargenerator 1500 Pro und Solargenerator 3000 Pro für unterwegs und Notfälle vorgestellt.

Was ist ein Solargenerator?

Im Jahr 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstation für den Außenbereich auf den Markt und entwickelte zwei Jahre später die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Dann wurde der Kit – Solargenerator – von Jackery in der freien Natur eingeführt, um den Energiebedarf aller Naturliebhaber zu decken und sie zu weiteren Erkundungen und außergewöhnlichen Erfahrungen zu inspirieren.

Der Solargenerator 3000pro von Jackery liefert unterwegs Strom © Jackery

Der Solargenerator erzeugt jedoch nicht Strom wie ein herkömmlicher Generator. Ein Solargenerator kann sich technisch auf eine Solarlösung beziehen, die eine tragbare Powerstation mit Solarpanel kombiniert. Er wandelt die von Solarpanel eingefangene Sonnenenergie in elektrische Energie um und speichert sie dann in einer tragbaren Powerstation zur späteren Anwendung.

Solarenergie in Strom umwandeln und speichern mit einem Generator von Jackery © jackery

Die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels, der die natürlichen Ressourcen begrenzt, die ständigen Herausforderungen der groß angelegten elektrischen Infrastruktur und die steigenden Kosten für traditionellen Strom lassen Verbraucher seit Jahren nach Alternativen suchen. Heute ist der Jackery Solargenerator nicht mehr nur bei Campern und Outdoor-Fotografen beliebt, sondern wird dank seiner Netzunabhängigkeit und seiner vielfältigen Anschlüssen wie z. B. 230V Schuko-Steckdose, USB-A/C-Port von immer mehr Menschen als Stromversorgung für Stromausfälle und für das Selbermachen im Garten angesehen.

Was kann man mit dem Solargenerator machen?

Autarke Stromlösung beim Blackout: Sollte es zu einem Blackout kommen, bietet sich der Jackery Solargenerator für autarkes Nachladen an. Dank des 230-Volt-Anschluss kann man haushaltsübliche Elektrogeräte wie den Kühlschrank, den Fernseher, die Mikrowelle usw. mit dem Jackery Solargenerator Pro problemlos betreiben. Jackery Solargenerator Pro-Serie unterstützt auch den Quick Charge-Standard von Qualcomm. Ganz perfekt zum blitzschnellen Laden von Smartphones und Notebooks.

Der Jackery 1000 Pro Solargenerator liefert auch Zuhause saubere Energie © Jackery

Camping im Frühling: Während wir in der nördlichen Hemisphäre in die Frühlingssaison aufbrechen, suchen viele Abenteuerlustige nach Möglichkeiten, das Camping im Frühling einfacher zu machen. Die Produkte von Jackery sind handlich und einfach in der Anwendung bei Aktivitäten wie Camping, Wohnmobil-Reisen, Segeln, Reisen, Caravaning und Überlebenstrainings zu verwenden.

Campingausflug mit dem Solargenerator 1500Pro Kv von Jackery (1920x1080) © Jackery

Stromversorgung für Heimwerker: Vom neuen Blumenbeet bis zu kleineren Bauprojekten am Haus: ein Verlängerungskabel reicht nicht aus. Wer sich von Lautstärken und schädlichen Emissionen des Generators gestört fühlt, dann könnt ihr einen leiseren, tragbareren und sauberen Solargenerator von Jackery ausprobieren.

Im Vergleich zu anderen Produkten mit der gleichen Kapazität ist Jackery Solargenerator Pro leichter, kompakter und verfügt über ein ultraschnelles Solarladesystem. Die Emission von dem Jackery Solargenerator Pro ist weniger als 53 dB, was ein leises und ruhiges Aufladen garantiert.

Mit den drei reinen Sinuswellen-Wechselstromsteckdosen können Sie Ihre Werkzeuge und Gartengeräte an abgelegenen Orten aufladen und betreiben.

Jackery Generatoren bieten Stromversorgung für Heimwerker © Jackery

Wie Sie den richtigen Solargenerator für sich auswählen

Solargeneratoren haben sich in den letzten zehn Jahren in Bezug auf Raffinesse und Praktikabilität verbessert, teilweise aufgrund von Herstellern wie Jackerys Engagement für Exzellenz.

Jackery Solargenerator 1000 Pro – Eine Option mit mittlerer Kapazität für alltägliche Abenteuer.

Explorer 1000 Pro + 4*SolarSaga 200 / 2*SolarSaga 80/ 2*SolarSaga 100

Kapazität: 1002 Wh (46,4 Ah, 21,6 V)

Das Flaggschiff-Produkt von Jackery.

Diese Pro-Edition des Solargenerator 1000 überzeugt mit einer verbesserten Funktionalität, Effizienz und ermöglicht schnellere Solaraufladung in nur 1,8 Stunden – ein echtes Ultra-Schnelles-Ladesystem für Campingreisen, Outdoor-Abenteuer und als Backup-Stromversorgung zu Hause. Dank der 100W-PD-Ports können das Handy, Laptop usw. einfach und schnell via USB-C aufgeladen werden – ideal für 3 bis 4 Campingreisen, mobiles Arbeiten, Outdoor-Photographie usw.

Jackery Solargeneratoren – Modelle für jeden Zweck © Jackery

Jackery Solargenerator 2000 Pro - Eine Option mit großer Kapazität für Notstromversorgung und ernsthaften Spaß.

Explorer 2000 Pro + 6/2/1*SolarSaga 200

Kapazität: 2160Wh (50Ah, 43.2V)

Das eingeführte nachhaltige Energieprodukt von Jackery, das sich bei nur 2,5 Std. Sonnenlicht voll aufladen lässt – ideal für Notstromversorgung. Mit dem Kit kann man problemlos eine Kaffeemaschine, einen Mixer, einen Projektor, einen Wasserkocher und andere Produkte betreiben.

FAQs

1. Ist der Jackery Solargenerator sicher? Ist es brennbar?

Die Sicherheit einer Powerstation steht an oberster Stelle.

Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, reicht es nicht aus, sich nur auf Qualitätsbatterien zu verlassen. Bei der Jackery Explorer Powerstation gibt es ein fortschrittliches Batteriemanagement-System TM (BMS) und ein intelligentes Kühlsystem. Jackery‘s intelligentes Batterie-Management-System TM (BMS) reguliert und schützt die Lebensdauer der Batterien und Geräte und bietet zwölf Schutzarten, um alle Arten von unerwarteten Szenarien abzudecken, einschließlich Überstrom, Kurzschluss, Überentladung, Überladung, Überspannung, Wärmeschutz und andere.

Mit dem intelligenten Kühlsystem wird die Temperatur der Powerstation niedriger als 60°C gehalten. Die Wärmeableitungseffizienz erhöht um 30%. Außerdem ist es emissionsfrei, stoßfest und feuerhemmend nach UL 94V-0.

2. Ist es laut, wenn die Powerstation in Betrieb ist?

Im Vergleich zu Generatoren ist die Jackery Pro-Reihe mit etwa 46 dB sehr leise wie in der Bibliothek.

3. Wie lagere und lade ich die Powerstation, wenn ich sie längere Zeit nicht benutze?

Die Solarzellen sind fachmännisch für die Langzeitspeicherung ausgelegt. Sie können konventionellen Strom oder Solarenergie verwenden, um die Ladung Ihres Geräts zu füllen, und es sollte auch bei der Lagerung nicht erschöpft sein.

