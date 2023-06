My home is my Smart Castle: Mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit durch Heimvernetzung

Dank der Überwachungskameras von TP-Link können Sie Ihr Zuhause sicherer machen. So wissen Sie zu jeder Zeit, was sich vor dem Haus abspielt. © TP-Link

Die Verheißungen des smarten Wohnens wecken Bedürfnisse: Immer mehr Menschen möchten die Annehmlichkeiten intelligenter und automatisierter Anwendungen in die eigenen vier Wänden bringen. Und egal ob Temperatur, Beleuchtung oder Sicherheit – der Einstieg in das smarte Wohnen wird einfacher und günstiger.

Während ein Smart Home die lästigen Routinen des Alltags übernimmt, bleibt den Bewohnern mehr Zeit fürs Wesentliche. Die Sorge vor einem zu hohen Komplexitätsgrad, Störungsanfälligkeit und Kompatibilitätsproblemen sowie Bedenken in puncto Datenschutz führten in der Vergangenheit allerdings zu Akzeptanzproblemen. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Zeitgemäße Smart-Home-Lösungen bieten echten Mehrwert im Sinne von zusätzlichem Komfort, Sicherheit, Energiesparpotenzial und überzeugender Alltagserleichterung. 43 Prozent der Deutschen nutzen bereits Smart-Home-Technologien, wie eine Studie des Bitkom belegt – ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird. Dazu trägt auch das wachsende Angebot erschwinglicher, funkbasierter Lösungen bei, die aus der Mietwohnung oder dem Eigenheim im Handumdrehen ein Smart Home machen.

Ausdrücklich erwünscht: Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität

Offen, interoperabel und skalierbar – das sind die Anforderungen an ein zukunftssicheres Smart-Home-System, das mit den Bedürfnissen der Bewohner wächst. Vorreiter im Bereich Smart Home wie TP-Link setzen daher auf den neuen Matter-Standard und die kabellose Mesh-Netzwerk-Technologie. Verbraucher bevorzugen Lösungen, die einfach zu installieren und zu bedienen sind sowie die Möglichkeit bieten, Geräte verschiedener Marken und Hersteller zu integrieren. Dementsprechend gibt der Matter-Standard, der Interoperabilität zwischen Smart-Home-Geräten unterschiedlicher Anbieter im Heimnetzwerk sicherstellt, der Branche einen weiteren Schub. Dank moderner Mesh-Systeme, die an den Router angeschlossen werden und ein starkes Funksignal im ganzen Haus, auf dem Balkon und bis in den Garten bieten, ist das Smart Home zudem deutlich zuverlässiger geworden. Ob Illumination, Homeoffice im Gartenpavillon oder Einsatz des Mähroboters – mit Mesh-basierten WLAN-Reichweitenverlängerern ist das problemlos möglich.

Komfortables Wohnumfeld dank Automatisierung

Errichten Sie ein komfortables Wohnumfeld und steuern Sie Beleuchtung, Elektrogeräte und Raumklima bequem über die App. © TP Link

Ob Morgen- und Abendroutinen oder Vorlieben in puncto Wärme, Licht und Sicherheit – durch die Integration von Geräten wie etwa intelligenten Glühbirnen, smarten Kameras und Heizkörperthermostaten in ein Smart-Home-System können verschiedene Bereiche des Alltags automatisiert und ganz einfach per Sprachbefehl oder App gesteuert werden. Zur Automatisierung und intelligenten Steuerung bedarf es einer intelligenten Zentrale, des Smart Hubs, sowie smarter Steckdosen und Sensoren. Letztere erfassen bestimmte Bedingungen und Ereignisse wie Bewegungen, Helligkeit, Temperatur oder Raumklima. Über das Smart Hub, das Kontrollzentrum eines Smart Homes, werden Sensoren mit smarten Steckdosen verbunden. Auf dieser Basis werden automatische Aktionen wie beispielsweise das Einschalten eines Lichts ausgelöst, wenn Bewegung erkannt oder die Haustür geöffnet wird.

Mit der Tapo-App Smart Actions können Sie Geräte fernsteuern, Zeitpläne einrichten und Benachrichtigungen erhalten. © TP Link

Per App können Benutzer ihre Geräte fernsteuern, Zeitpläne einrichten, Szenenfunktionen programmieren und Benachrichtigungen erhalten – für ein rundum personalisiertes Smart-Home-Erlebnis. Beispielsweise ermöglicht die Tapo-App die Automatisierung von vernetzten Geräten durch die Einrichtung von automatischen Aktionen, basierend auf voreingestellten Bedingungen wie Zeitplänen, Sensorereignissen oder Gerätestatus. Mit der Shortcut-Funktion können mehrere Geräte gleichzeitig gesteuert und so eine anpassbare Szene erstellt werden. Damit wird das Smart-Home-System zum persönlichen Assistenten: Klingelt beispielsweise werktags um 7 Uhr der Wecker, dann schaltet sich die Flurbeleuchtung an, das wohltemperierte Badezimmer lädt zum Duschen ein und in der Küche wartet bereits der frisch gebrühte Kaffee.

Energiesparen leicht gemacht

Dank Wifi-Steckdosen und der App von TP-Link werden Stromfresser schnell ausfindig gemacht. Der Energieverbrauch lässt sich so optimieren. © TP Link

Wer Energie und Geld sparen möchte, muss nicht gleich in ein komplettes Smart-Home-System investieren. Einsteiger sind mit intelligenten WiFi-Steckdosen gut beraten: Im ersten Schritt gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen und Stromfresser zu identifizieren. Echtzeit-Stromüberwachung mithilfe von Zwischenschaltern liefert alle notwendigen Informationen, um Energieverbrauch und -kosten je angeschlossenem Gerät besser verstehen und optimieren zu können. Ob vom heimischen Sofa oder unterwegs – Lampen, Bildschirme oder Drucker lassen sich ganz einfach via App oder Sprachassistent steuern und dank integrierter Zeitschaltuhr gehört ärgerlicher Standby-Verbrauch der Vergangenheit an. Damit lässt sich auch jenen Energieräubern ein Schnippchen schlagen, die gar keinen „Aus“-Schalter haben. Auf diese Weise werden Nutzer ihre eigenen Energiemanager: Sie haben die volle Kontrolle über ihr Beleuchtungs- und Gerätenetzwerk und können es nach Bedarf anpassen, um den Energieverbrauch weiter zu optimieren.

Wer böse Überraschungen bei der Heizkostenabrechnung vermeiden möchte, ist mit intelligenten Heizkörperthermostaten bestens bedient, denn mit ihnen erhalten Nutzer immer exakt die Temperatur, die sie eingestellt haben. Durch die automatische Steuerung der Heizkörper per App lässt sich die Temperatur in einzelnen Räumen präzise regeln und somit Verschwendung durch ungenutzte Heizwärme oder überheizte Wohnflächen vermeiden – und jedes Grad weniger senkt den Verbrauch um etwa 6 Prozent.

Auf Nummer sicher: Rundum-Schutz für Familie und Heim

Ob Anwesenheitssimulation, Videoüberwachung oder Sofortbenachrichtigung bei unerwartetem Öffnen von Fenstern oder Türen – es gibt viele Möglichkeiten, das Zuhause sicherer zu machen. Auf Reisen sorgt die Anwesenheitssimulation, die unter anderem mit WLAN-Steckdosen und smarten Glühbirnen aktiviert werden kann, für das rechte Licht im Wohnbereich und gaukelt ungebetenen Gästen Ihre Anwesenheit vor. Mit dem Einsatz von intelligenten Kontaktsensoren erübrigt sich das nervöse Grübeln nach Verlassen des Hauses, ob alle Fenster geschlossen wurden; ein Blick auf die App bringt Klarheit. Macht sich im schlimmsten Fall jemand am Hauseingang zu schaffen, erhalten Bewohner eine sofortige Warnung auf ihrem Smartphone. Ein zusätzlich eingesetzter Hub lässt zudem eine Sirene ertönen, um vor Gefahren zu warnen oder Eindringlinge abzuschrecken.

Schützen Sie Ihr Heim vor ungebetenen Gästen. Sie werden sofort benachrichtigt, sollten sich verdächtige Aktionen vor Ihrem Haus abspielen. © TP Link

Nichts geht über das gute Gefühl zu wissen, was sich im Hof und vor der Haustüre abspielt. Kabellose Sicherheitskameras, die nahezu an jedem Wunschort drinnen oder draußen platziert werden können, bieten hochauflösende Videoüberwachung. KI-gestützte Kameras identifizieren Personen, Haustiere, Pakete sowie Autos und benachrichtigen Benutzer bei Bedarf. Verdächtige Aktivitäten oder Personen werden klar erkannt und im Fall der Fälle verhindert ein Licht- und Tonalarm Schlimmeres. Das macht ein Smart Home zur sicheren Burg, in der sich Bewohner rundum geschützt und geborgen fühlen.

Ausblick: Eine neue Ära des Wohnens

Inzwischen ist eine breite Auswahl an zuverlässigen und stylischen Smart-Home-Produkten verfügbar, die den Alltag erleichtern und beachtliches Energiesparpotenzial bieten – und das ist erst der Anfang. Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung aller Lebensbereiche sowie dem vermehrten Einsatz von KI lernen Smart-Home-Systeme, sich immer exakter dem Lebensstil der Bewohner anzupassen und ein personalisiertes Erlebnis zu schaffen. Spätestens mit der breiten Verfügbarkeit Matter-zertifizierter Komponenten, die alle Geräte im Heim noch einfacher und einheitlicher miteinander vernetzen, wird smartes Wohnen endlich zur Selbstverständlichkeit.