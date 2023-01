Unter 260 € – Kaffeevollautomat De‘Longhi Magnifica S

Von: Olga Krockauer, Nina Dudek

De‘Longhi Magnifica S ECAM21.116.B Kaffeevollautomat Schwarz © De‘Longhi

Dieser Preis ist wirklich heiß: Die De‘Longhi Magnifica S zählt zu den beliebtesten Modellen der italienischen Kaffeemaschinen-Marke und ist bei amazon unter 260 € zu haben.

„Wir haben das Gerät seit einem guten Jahr im Einsatz und sind bisher voll und ganz zufrieden (...) Wir trinken circa 8-12 Tassen pro Tag, sind also durchaus keine Kostverächter:innen. Das Mahlwerk lässt sich wunderbar dosiert einstellen und auf verschiedene Bohnen anpassen. Auch die Heißdampfbereitung reicht für mehrere Cappuccino in kurzer Abfolge.“, das schreibt einer von vielen begeisterten Käufern bei Amazon über diesen Kaffeevollautomaten. Tatsächlich werden hier auffällig oft immer wieder die einfache Bedienung und Reinigung gelobt. Das Preis-Leistung-Verhältnis ist allerdings kaum zu toppen, denn Amazon bietet die Maschine gerade für unter 260 Euro an, wohingegen andere Anbieter weit darüber liegen. Aktuell bekommen Sie die De‘Longhi ECAM 22.110.B Magnifica S bei Amazon für 259,99 Euro.

Die De‘Longhi Magnifica S gehört zu den beliebtesten Kaffeevollautomaten 2022. Genießen Sie Ihren Milchkaffee, Latte Macchiato, Café Crème oder Espresso (zwei Tassen gleichzeitig möglich). Der manuelle Milchaufschäumer erzeugt cremigen Milchschaum für Ihren Cappuccino oder Espresso Macchiato. Die hochwertige Mahltechnologie garantiert einen perfekten Kaffeegenuss aus frisch gemahlenen Bohnen.

Die Magnifica S im Härtetest

De‘Longhi Magnifica S: Die wichtigsten Merkmale

Das schlichte, aber edle Design macht die De‘Longhi Magnifica S optisch zu einem Hingucker in der Küche.

macht die De‘Longhi Magnifica S optisch zu einem Hingucker in der Küche. Bereiten Sie mit dem Kaffeevollautomaten mit integrierter Milchaufschäumdüse ein Kaffeegetränk ganz nach Ihren Vorlieben zu.

ein Kaffeegetränk ganz nach Ihren Vorlieben zu. Dank des intuitiven Menüs stellen Sie das Aroma, den Mahlgrad, die Temperatur und die Menge individuell ein: schnell und einfach.

individuell ein: schnell und einfach. Das schlauchlose System reduziert die Menge des übrigen Kaffeepulvers im Mahlwerk auf ein Minimum. So wird auch Ihr Espresso nur aus frisch gemahlenen Bohnen gebrüht.

Kaffeevollautomat von De‘Longhi: Features für den authentisch-italienischen Kaffeegenuss

Das extra leise konische Stahlmahlwerk ist mit 100-prozentiger Genauigkeit kalibriert. Diese Features sorgen außerdem dafür, dass Ihre beliebte Kaffeespezialität authentisch-italienisch schmeckt:

Abschaltautomatik

Vorbrüh-Aroma-System

Energiesparfunktion

Schnelles Aufschäumen

für Kaffeebohnen & -pulver geeignet

Technische Daten im Überblick

Modell ECAM 22.110.B Magnifica S Abmessungen 3,69 x 6,67 x 5,44 cm; 9 Kilogramm Kabellänge 100 cm Druck 15 bar Leistung 1.450 W Milch-Aufschäumdüse ✔️ Wassertank-Fassungsvermögen 1,8 L Kaffeebohnen-Fassungsvermögen 250 g Kegelmahlwerk aus Stahl ✔️ Tassenabstellfläche ✔️ Energiesparfunktion ✔️ Entkalkungs-, Reinigungs- und Spülprogramm ✔️