Sicher zu Hause – mit Smart Home die eigene Wohnung effektiv schützen

Schützen Sie mit einem Smart Home Ihr Zuhause vor Einbrechern. Ein Smart Home bietet hierfür effektive Lösungen.

Wenn die Tage kürzer werden, dann haben Einbrecher wieder Hochkonjunktur. Dank eines Smart Home von TP-Link können Sie Ihr Hab und Gut schützen.

Nach einem langen Tag oder einer geselligen Feier nach Hause kommen und die Wohnung ist leergeräumt – das Horrorszenario schlechthin, doch leider keine Seltenheit. Gerade im Herbst und Winter, wenn die Tage kürzer und dunkler, die Straßen leerer werden, haben Einbrüche Hochsaison. Im Jahr 2021 verursachten Einbrecher einen Schaden von 180 Millionen Euro, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht.

Die Einbruchsrate nimmt in der kalten Jahreszeit zu, Wohnungseinbrüche zählen generell zu den häufigsten Verbrechen in Deutschland. Des Einbrechers „Freud“, des anderen Leid. Denn das Sicherheitsgefühl der Menschen wird dadurch erheblich beeinträchtigt. Wie kann man sich aber am besten gegen Einbrüche schützen? Smart Home heißt die Lösung! Mit den Produkten von TP-Link sind Sie – im wahrsten Sinne des Wortes – auf der sicheren Seite und können Hab und Gut effektiv vor Einbrechern sichern. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

Ein sicheres Zuhause – die Vorteile eines Smart-Home-Systems

Ein Smart-Home-System verbindet viele unterschiedliche Geräte miteinander zu einem einzelnen System. Benutzer können so von einer zentralen Stelle aus – meist aber auch per Smartphone – die Lichter ein- und ausschalten, die Heizung regulieren oder Unterhaltungsmedien steuern. Doch Smart Home kann definitiv mehr.

Mit Smart-Home-Geräten können sich Mieter und Eigentümer mittlerweile gegen Einbrüche effektiv schützen. Denn auch Alarm- und Überwachungskomponenten lassen sich sehr gut und einfach in ein Smart-Home-System integrieren. Und so können Sie auch Ihr Zuhause aus dem Urlaub oder von unterwegs überwachen, indem Sie das Smart-Home-System via Smartphone oder Tablet steuern. Erfahren Sie hier, welche Vorteile ein Smart Home gegen Einbrecher bietet:

Alarmsysteme und Überwachungskameras lassen sich perfekt in ein Smart Home integrieren.

Steuern Sie Ihr Überwachungssystem bequem via Smartphone oder Tablet.

Bleiben Sie auch im Urlaub oder von unterwegs mit Ihrem Zuhause verbunden. Erhalten Sie Echtzeit-Meldungen, wenn sich eine Tür oder ein Fenster öffnet.

Sie können jederzeit per Smartphone oder Tablet nach Ihrem Hab und Gut sehen. Lassen Sie sich Bilder aus der Wohnung oder vom Grundstück direkt auf Ihrem Gerät anzeigen – bei jedem Wetter.

Sie erhalten eine Nachricht, wenn jemand klingelt und können dank Zwei-Wege-Audio Kontakt zum Eindringling oder – im besten Fall – Postboten aufnehmen.

Das Smart Home schlägt auch bei Brand, Gas oder Wasser Alarm und informiert Sie rechtzeitig, damit Sie schnell weiteren Schaden abwenden können.

Sicher dank Smart-Home-Produkten von TP-Link – so schützen Sie Ihre Wohnung

Mit den Überwachungskameras von TP-Link ist Ihr Hab und Gut sicher und effektiv geschützt – Indoor und Outdoor. Machen Sie Ihr Zuhause einbruchssicher mit einem intelligenten und drahtlosen Überwachungssystem. TP-Link ist weltweit führender Anbieter von zuverlässigen Smart-Home-Geräten und -Zubehör.

TP-Link Tapo C420S2 Überwachungskamera

TP-Link Tapo C420S2 Überwachungskamera

Die Tapo C420S2 ist die perfekte Outdoor-Sicherheitskamera, dank Wasser- und Staubschutz (IP65). Die Kamera kann fast überall installiert werden, da sie drahtlos funktioniert. Licht- und Ton-Alarm werden ausgelöst, sobald eine Bewegung erkannt wird. Dank der intelligenten KI-Erkennung und Benachrichtigung werden Personen, Haustiere, Pakete und Autos identifiziert und die Bewohner bei Bedarf benachrichtigt. Mit dem Zwei-Wege-Audio-System können Sie mit (unerwünschten) Personen kommunizieren.

Der wiederaufladbare und austauschbare Akku verlängert die Nutzung der Kamera, die bis zu 180 Tage Akkulaufzeit verspricht. Eine Auflösung von 2K QHD sorgt für klarere Videos und Fotos, die per microSD-Karte oder über die Cloud von Tapo Care gespeichert werden können. Die TP-Link Tapo C420S2 Überwachungskamera ist kompatibel mit Google Assistant, Amazon Alexa und Tapo Care.

TP-Link Tapo C320WS – Outdoor WLAN-Sicherheitskamera

TP-Link Tapo C320WS Outdoor WLAN-Sicherheitskamera

Die Tapo C320WS ist die WLAN-Sicherheitskamera für den Außenbereich und zeichnet auch bei Dunkelheit in vollen Farben mit einer scharfen Auflösung von 2K QHD auf. Der Starlight-Sensor bietet eine sternenklare Sicht für mehr Details. Ton- und Lichteffekte werden ausgelöst, um unerwünschten Besuch abzuschrecken. Die Zwei-Wege-Audio-Kommunikation ermöglicht das Sprechen mit dem Eindringling. Erhalten Sie zudem Benachrichtigungen, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt. Das Videomaterial kann auf einer microSD-Karte gespeichert werden. Die Sicherheitskamera besticht zudem durch eine einfache Handhabung dank Sprachsteuerung (Google Assistant + Amazon Alexa).

TP-Link Tapo C210 – Indoor WLAN-Sicherheitskamera

TP-Link Tapo C210 Indoor WLAN-Sicherheitskamera

Nicht nur der Außenbereich sollte sicher sein. Dank der Tapo C210 können Sie Ihr Hab und Gut auch in der Wohnung oder im Haus effektiv schützen. Die Indoor-Sicherheitskamera zeichnet jedes Bild mit 3 Megapixel auf und kann zudem 360° in horizontaler Richtung sowie 114° in vertikaler Richtung geschwenkt werden. Die erweiterte Nachtsicht ermöglicht eine Sichtweite von bis zu 10 Metern. Sie werden bei Bewegungen benachrichtigt, zudem löst die WLAN-Sicherheitskamera einen Ton- und Lichtalarm aus, um die Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Kommunizieren Sie dank Zwei-Wege-Audio mit Eindringlingen. Die TP-Link Tapo C210 kann bequem per Sprachsteuerung (Google Assistant, Amazon Alexa) bedient werden.

