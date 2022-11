Black Friday Deal: Viomi Alpha 2 Pro – Saugroboter mit innovativer Antikollisions-Funktion 200 € günstiger

Der VIOMI Alpha 2 Pro Saugroboter

Der Viomi Alpha 2 Pro zählt zu den Saugrobotern der höheren Preisklasse. Er strotzt allerdings mit nützlichen Funktionen. Anlässlich des Black Fridays erhalten Sie das Gerät 200 Euro günstiger.

Vor 20 Jahren waren Saugroboter womöglich noch eine unrealistische Science-Fiction-Fantasie. Doch mittlerweile haben zahlreiche Haushalte einen autonomen Sauger, der regelmäßig den Schmutz auf den Böden beseitigt. Der Staubsaugerroboter Viomi Alpha 2 Pro gehört zu den neuesten Exemplaren des Jahres 2022 und es ist das Flaggschiff-Modell des Unternehmens, welches zum chinesischen Hersteller Xiaomi gehört. Das Gerät kostet normalerweise 799,99 Euro und befindet sich somit im etwas höheren Preissegment – dafür hat es auch einiges auf dem Kasten. Vor allem die Laser-Sensoren unterscheiden ihn von anderen Saugern. Doch im Rahmen der Black Friday-Angebote erhalten Sie den Viomi Alpha 2 Pro schon für 599,99 statt 799,99 Euro. Sie erhalten somit 25 Prozent Rabatt. Weitere Infos zum Saugroboter erhalten Sie auf der offiziellen Webseite des Herstellers.

Viomi Alpha 2 Pro erkennt Hindernisse bereits vor dem Kontakt

In der Regel reagieren Saugroboter erst bei direktem Kontakt und ändern anschließend ihre Richtung. Nicht so der Alpha 2 Pro. Sein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er anhand der speziellen LiDAR-Technologie navigiert und mit seinen Laser-Sensoren an den Seiten, an der Front sowie auf dem sogenannten Turm des Geräts. Damit erkennt er sogar kleinere Hindernisse wie Socken und weicht diesen aus – und zwar schon vor dem direkten Kontakt. Laut Hersteller scannt der Alpha 2 Pro Gegenstände aus sieben bis 9 Zentimetern Entfernung. Darüber hinaus arbeitet der Saugroboter mit einem Algorithmus, der die Navigation mit künstlicher Intelligenz fortlaufend optimiert. Auch in dunklen Räumen funktionieren die Laser-Sensoren ohne Probleme.

Viomi Alpha 2 Pro: Die wichtigsten Funktionen in der Übersicht

Die Ladestation leert den Schmutzbehälter des Saugroboters automatisch.

Laser-Sensoren : Die Laser sorgen dafür, dass das Gerät die Räumlichkeiten im Haushalt besser erkennt, abspeichert. Der Saugroboter nimmt Gegenstände und Hindernisse frühzeitig wahr und weicht ihnen vor dem Kontakt aus.

: Die Laser sorgen dafür, dass das Gerät die Räumlichkeiten im Haushalt besser erkennt, abspeichert. Der Saugroboter nimmt Gegenstände und Hindernisse frühzeitig wahr und weicht ihnen vor dem Kontakt aus. Selbstständige Entleerung : Besonders praktisch ist, dass der Saugroboter selbstständig zur Ladestation zurückkehrt, sobald der Akku leer oder der Schmutzbehälter voll ist.

: Besonders praktisch ist, dass der Saugroboter selbstständig zur Ladestation zurückkehrt, sobald der Akku leer oder der Schmutzbehälter voll ist. Starke Saugleistung : Mit 4.000 pa an Saugkraft saugt der Alpha 2 Pro das kleinste Staubkörnchen auf. Teppiche erkennt er automatisch und erhöht in diesem Fall die Saugkraft, um auch hier gründlich zu reinigen.

: Mit 4.000 pa an Saugkraft saugt der Alpha 2 Pro das kleinste Staubkörnchen auf. Teppiche erkennt er automatisch und erhöht in diesem Fall die Saugkraft, um auch hier gründlich zu reinigen. Langlebiger Akku : Mit einer vollen Akkuladung säubert der Alpha 2 Pro einen großen Bereich von insgesamt 420 Quadratmetern, bevor die 5.200-mAh Batterie leer ist. Im Durchschnitt hält er 220 Minuten durch.

: Mit einer vollen Akkuladung säubert der Alpha 2 Pro einen großen Bereich von insgesamt 420 Quadratmetern, bevor die 5.200-mAh Batterie leer ist. Im Durchschnitt hält er 220 Minuten durch. Wischfunktion : Sie können einstellen, ob das Gerät saugen, wischen oder beides gleichzeitig soll. Auch wie viel Wasser er bei der Reinigung verwendet, ist regulierbar.

: Sie können einstellen, ob das Gerät saugen, wischen oder beides gleichzeitig soll. Auch wie viel Wasser er bei der Reinigung verwendet, ist regulierbar. Dreifacher Filter : Der Sauger sowie die Ladestation verfügen beide über HEPA-Filter. Außerdem besteht der Staubbehälter aus Aktivkohle. Dadurch wird die Saugluft dreifach gefiltert und laut Hersteller werden so 95 Prozent aller schädlichen Substanzen nicht durch die Luft gewirbelt.

: Der Sauger sowie die Ladestation verfügen beide über HEPA-Filter. Außerdem besteht der Staubbehälter aus Aktivkohle. Dadurch wird die Saugluft dreifach gefiltert und laut Hersteller werden so 95 Prozent aller schädlichen Substanzen nicht durch die Luft gewirbelt. Mit App steuern: Der Alpha 2 Pro ist mit der Viomi App oder mit der Xiaomi Home App kompatibel. Die Applikationen ermöglichen die Fernsteuerung, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Zudem können Sie einstellen, wann und in welchen Räumen der Saugroboter seine Runden drehen soll.

Der VIOMI Alpha 2 Pro Saugroboter.

Datenblatt Viomi Alpha 2 Pro

Saugkraft 4.000 Pa Akku-Kapazität 5.200 mAh Akku-Laufzeit Bis zu 200 Minuten Maße Saugroboter 35 x 35 x 9,7 cm Lautstärke 68 db Kapazität Schmutzbehälter 200 ml Kapazität Wassertank 320 ml Teppich-Boost-Modus ✔️ Sprachsteuerung ✔️

