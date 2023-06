Flugbegleiterin sorgt für fünf Stunden Verspätung und 50.000 Pfund Kosten – noch vor Abflug

Teurer Ausrutscher

Der Ärger war groß, als die Passagiere einer Maschine der Fluggesellschaft British Airways wegen einer neuen Kollegin ganze fünf Stunden auf ihren Abflug warten mussten.

Der eine oder andere Fehler bei der Arbeit ist wohl unvermeidlich, gerade am ersten Tag im neuen Job. Das dachte sich wohl auch eine frischgebackene Flugbegleiterin, als sie auf ihrem ersten Flug an einem Sonntagnachmittag versehentlich die Notrutsche betätigte.

Flughafen Heathrow: Fünf Stunden Verspätung – bereits vor Abflug

+ Die Fluggesellschaft British Airways musste außerplanmäßig ganze 50.000 Pfund zahlen – und das wegen eines Fehlers einer Flugbegleiterin. (Symbolbild) © CHROMORANGE/Imago

Das Flugzeug der britischen Fluggesellschaft British Airways war gerade vom Standplatz auf die Startbahn gerollt, als sich die Flugbegleiterin verdrückte. Die Panne konnte, wie so oft, nicht schnell genug aufgeklärt werden und entwickelte sich in Windeseile zu einer kleinen Katastrophe. Das Flugzeug wurde unmittelbar von sämtlichen Rettungsdienstlern, Feuerwehrleuten und Polizeibeamten umzingelt, die direkt zu Hilfe auf die Startbahn eilten.

Die schon zum Abflug bereiten Flugpassagiere konnten das Chaos nur verwirrt von innen mit ansehen. Und wurden kurze Zeit später benachrichtigt, dass sich der Abflug des Langstreckenflugs nach Austin (Texas) erst einmal um ganze fünf Stunden verzögern würde. Übrigens: Wenn Sie Ihren Anschlussflug wegen Verspätung verpassen, haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung. Das Flugzeug konnte nach Aufklärung des Schlamassels schließlich nicht direkt starten, sondern musste komplett ausgetauscht werden. Außerdem galt es noch, eine neue Notrutsche für den ursprünglichen Jet zu finden.

Teurer Ausrutscher: 50.000 Pfund Schaden am ersten Arbeitstag

Techniker mussten die Notrutsche aus Gummi von der Rollbahn heben und das Flugzeug zurück zum Standplatz bringen. Für die verärgerten Fluggäste wurde ein Ersatzflugzeug arrangiert, um die Weiterreise am selben Tag zu garantieren. Dieses „kleine“ Malheur, einschließlich der Verspätungen, kostete die britische Fluggesellschaft schlussendlich stolze 50.000 Pfund. Die Passagiere an Bord mussten sich außerdem zusätzlich mehr als fünf Stunden gedulden, dabei war das Flugzeug noch keine Minute in der Luft, als das Missgeschick schon passierte.

Fataler Fehler – dabei ist die Flugbegleiterin nicht alleine

Eine British-Airlines-Quelle verriet dem britischen Online-Portal The Sun: „Die Stewardess erlitt einen Schock.“ und „Bereits in der Grundausbildung wird neuen Mitarbeitern beigebracht, wie sich das versehentliche Betätigen der Notrutsche vermeiden lässt. Es ist besorgniserregend, wer der Fluggesellschaft beitritt.“

Die Aktion brachte der neuen Flugbegleiterin viel Ärger ein und die beschämte Berufsanfängerin wurde direkt zum Training zurückbeordert. Auch wenn das bei einem solch kostspieligen Schaden verständlich scheint, muss man sich doch fragen, warum es nicht das erste Mal ist, dass genau dieser Fauxpas einem Neuzugang einer Fluggesellschaft passiert: Nachdem im Januar vor einem weiteren Flug der British Airways nach Lagos genau das Gleiche passiert war, ließ der Vorfall ernste Zweifel an der Ausbildung neuer Besatzungsmitglieder aufkommen.

Rubriklistenbild: © CHROMORANGE/Imago