Air Berlin im News-Ticker: Lufthansa übernimmt große Teile der Airline

Die Lufthansa übernimmt große Teile von Air Berlin: Was bedeutet das für die Flüge? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Air Berlin im News Ticker.

Am 15. August 2017 ist Europas zehntgrößte Fluggesellschaft Air Berlin in die Insolvenz geschlittert. Inzwischen ist weitgehend klar, welche Folgen das für Kunden haben wird. Lesen Sie im Air-Berlin-Newsticker, was Sie als Kunde jetzt wissen müssen.

Lufthansa und Air Berlin unterzeichnen nach Lufthansa-Angaben einen Kaufvertrag für große Teile des Unternehmens.

Für 12.00 Uhr am 12. Oktober 2017 sei der Notartermin zwischen Lufthansa und Air Berlin geplant .

. Carsten Spohr, der Chef der Lufthansa, schließt Preiserhöhungen nach Air-Berlin-Übernahme nicht aus.

Laut Spohr will die Lufthansa 81 Flugzeuge von Air Berlin übernehmen und 3000 Mitarbeiter neu einstellen.

Die Fluggesellschaft Air Berlin mit mehr als 8.000 Beschäftigten hatte Mitte August Insolvenz angemeldet.

mit mehr als 8.000 Beschäftigten hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Erst kürzlich ließ die bisher zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft verlauten, dass Tickets für Air-Berlin-Flüge nach dem 28. Oktober ihre Gültigkeit verlieren.

Air Berlin: News vom 12. Oktober 2017

+++ Die insolvente Air Berlin hat sich anders als mit der Lufthansa mit der britischen Fluggellschaft Easyjet noch nicht über einen Verkauf geeinigt.

„Wir verhandeln heute mit Easyjet weiter“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Nach früheren Aussagen der Air Berlin interessiert sich Easyjet für 27 bis 30 Mittelstreckenflugzeuge. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sprach am Donnerstag von 20 bis 30 Flugzeugen, die Easyjet in Berlin und Düsseldorf stationiert wolle.

Air Berlin hatte in den vergangenen drei Wochen exklusiv mit Lufthansa und Easyjet verhandelt. Lufthansa übernimmt große Teile der Air Berlin. Ob die Berliner nun auch den Kaufinteressenten Condor an den Tisch holen, blieb am Donnerstag zunächst offen.

+++ Während der Übernahme großer Teile der Air Berlin wird die Lufthansa im Betrieb noch mindestens ein halbes Jahr improvisieren müssen. „Wir werden das irgendwie hinbekommen“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Berlin. Das werde aber nicht ohne „Ruckeleien“ gehen. Man habe Piloten aus dem Urlaub zurück geholt und fliege innerhalb Deutschlands auch mit Jumbo-Jets, um alle Passagiere aufnehmen zu können. Tausende Mitarbeiter müssten eingestellt werden, zugleich sei der Übergang der Air-Berlin-Flugzeuge beim Luftfahrbundesamt aufwendig. Ein stabiler Betrieb sei in sechs bis neun Monaten zu erwarten.

+++ Die Lufthansa übernimmt große Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Beide Unternehmen unterzeichnen am Donnerstag einen entsprechenden Kaufvertrag, wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Berlin ankündigte. Für 12.00 Uhr sei der Notartermin geplant. „In der Tat ist das heute ein großer Tag, den wir in ein paar Stunden mit der Unterschrift besiegeln“, sagte Spohr.

Air Berlin - die nach Lufthansa bisher zweitgrößte deutsche Fluglinie - hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Der Flugbetrieb seitdem war nur durch einen Kredit des Bundes über 150 Millionen Euro gesichert.

Die Geschäftsführung hatte drei Wochen lang exklusiv mit dem deutschen Marktführer Lufthansa sowie mit dem britischen Billigflieger Easyjet über den Verkauf von Teilen des hoch verschuldeten Unternehmens verhandelt. Fraglich war zuletzt, ob auch eine Einigung mit Easyjet gelingt.

Spohr hatte der „Rheinischen Post“ (Donnerstag) gesagt, Lufthansa werde von Air Berlin „voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen, 3000 Mitarbeiter einstellen und dafür in Summe 1,5 Milliarden Euro investieren“. Er bekräftigte damit Pläne des Unternehmens.

Air Berlin hatte mitgeteilt, die Airline sehe gute Chancen, dass etwa 80 Prozent der 8000 Mitarbeiter bei anderen Unternehmen einen neuen Arbeitsplatz erhalten könnten.

++++ Aus Sicht Spohrs wird das Aus für Air Berlin und andere Anbieter die Ticketpreise nicht nach oben treiben. „Denn der Wettbewerb wird sich in Europa und auch weltweit verschärfen“, sagte er der Zeitung. „Wir gehen von weiter sinkenden Preisen aus.“ Im Konzern werde man sich mit der Tochter Eurowings selbst Konkurrenz machen. „Da wo es bisher nur Lufthansa und Air Berlin gab, wie beispielsweise zwischen München und Köln, kommen nun Eurowings-Flüge als Ersatz für Air Berlin hinzu.“

Spohr kündigte zugleich ein Angebot an, „um im Ausland gestrandeten Passagieren der Air Berlin die Heimreise zu einem fairen Preis anzubieten, sofern wir die Kapazitäten dafür haben“. Aus Lufthansa-Kreisen hieß es dazu, es sei schwer zu schätzen, um wie viele Passagiere es dabei gehe. Seit 25. September ist bekannt, dass Air Berlin alle Langstreckenflüge am 15. Oktober einstellt.

+++ Generell wird Air Berlin voraussichtlich ab Ende Oktober nicht mehr unter eigener Flugnummer fliegen, wie es in einem Brief der Firmenleitung an die Mitarbeiter vom Montag hieß. Der insolventen Gesellschaft sei ein eigenwirtschaftlicher Verkehr unter dem Airline-Code AB „nach gegenwärtigem Erkenntnisstand spätestens ab dem 28. Oktober nicht mehr möglich“. Tickets für spätere Flüge verlieren ihre Gültigkeit. Der Flugverkehr der nicht insolventen Töchter Niki und LG Walter soll weitergeführt werden.

So reagiert das Netz auf die mögliche Air-Berlin-Übernahme durch Lufthansa

Auch im Netz wird fleißig über die Insolvenz der deutschen Airline und die mögliche Übernahme durch den Konzern Lufthansa diskutiert.

Die lustigsten und kritischsten Tweets im Überblick - dabei nehmen viele User nehmen die geplante Übernahme mit Humor:

Mehdorn war Chef der Bahn, vom #BER und #AirBerlin.



Wenn wir alle zusammenlegen, dann wird er vielleicht Chef der AfD und sie ist erledigt. — Ralf Podszus (@RalfPodszus) 11. Oktober 2017

Andere User stehen der geplanten Übernahme kritischer gegenüber:

Das .@Kartellamt versagt, #Lufthansa übernimmt große Teile von #airberlin

Schlecht für den Verbraucher, Preise werden steigen. — Ron Petrella (@RonPetrella) 12. Oktober 2017

"Die Preise werden sich erhöhen, weil der Wettbewerb sich verschärfen wird." Die #airberlin-Zukunft wird super. #Wirtschaftsexperten. — Legenda (@legenda_legend) 12. Oktober 2017

Und manch einer reagiert richtig sauer über den Deal zwischen Lufthansa und Air Berlin:

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Air Berlin im Überblick:

Wie lange werden die Flugzeuge von Air Berlin noch fliegen?

Ende Oktober ist voraussichtlich Schluss. Dann wird Air Berlin nicht mehr unter eigener Flugnummer fliegen. Der insolventen Gesellschaft sei ein eigenwirtschaftlicher Verkehr unter dem Airline-Code AB "nach gegenwärtigem Erkenntnisstand spätestens ab dem 28. Oktober nicht mehr möglich", hieß es zu Wochenbeginn in einem Brief der Firmenleitung an die Mitarbeiter.

Was bedeutet das für Kunden, die ein Air-Berlin-Ticket für die Zeit nach dem 28. Oktober gebucht haben?

Selbst wenn einzelne Flüge von einer Nachfolgegesellschaft übernommen werden sollten: Tickets für Air-Berlin-Flüge nach dem 28. Oktober verlieren ihre Gültigkeit. "Diese Tickets verfallen", erklärte ein Firmensprecher.

Bekommen Kunden, die ein Ticket für die Zeit nach dem 28. Oktober gebucht haben, den Kaufpreis zurückerstattet?

Das hängt vom Datum der Buchung ab. Ist das Ticket nach dem 15. August gekauft worden, können Kunden aufatmen: Das Geld ist nicht weg. Kunden können auf eine Rückzahlung vom eigens für diese Fälle angelegten Treuhand-Konto rechnen, verspricht Air Berlin.

Was passiert, wenn das Ticket vor dem 15. August gebucht wurde?

Dann wird es für Kunden eng: "Wenn die Buchung vor dem 15. August 2017 getätigt wurde, ist keine Erstattung möglich", heißt es bei Air Berlin. Auch bestünden dann keinerlei Ansprüche auf Schadenersatz oder Kompensation.

Gibt es dennoch ein Hintertürchen, um doch noch an sein Geld zu kommen?

Adrian Kreller vom Fluggast-Entschädigungs-Portal AirHelp weist darauf hin, dass die Möglichkeit einer Rückzahlung des Kaufpreises in einem bestimmten Fall besteht: Und zwar dann, wenn Kunden bei Air Berlin gebucht und mit Kreditkarte bezahlt haben. "Denn dann besteht die Möglichkeit, belastete Beträge im Konkursfall wieder gutzuschreiben", erklärt Kreller. Dazu müsse der jeweiligen Kreditkartenfirma ein Dokument zugeschickt werden, das die erfolglose Geldforderung bei der Fluggesellschaft bescheinigt.

Was gilt für Passagiere, die vor dem 15. August gebucht haben und nicht mit Kreditkarte bezahlt haben?

Betroffene Passagiere könnten ihre Forderung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens "zur Insolvenztabelle anmelden", heißt es bei Air Berlin. Die Verbraucherzentralen machen aber wenig Hoffnung: "Gezahlte Flugpreise gehören zur Insolvenzmasse, sodass hier Rückzahlungen – wenn überhaupt – erst im langwierigen Insolvenzverfahren zu erwarten sind."

Kunden einer Fluggesellschaft rangierten in der Regel weit hinten in der Kette der Gläubiger wie Banken oder Arbeitnehmer, deren Forderungen aus der Insolvenzmasse zunächst bedient werden. Wie viele Flüge vor dem 15. August gebucht wurden und jetzt verfallen, konnte Air Berlin auf Anfrage nicht mitteilen.

Sind Fluggesellschaften laut EU-Recht nicht ohnehin zu Entschädigungen verpflichtet?

Bei den Verbraucherzentralen heißt es: "Wen eine Fluggesellschaft nicht an sein Ziel bringt, der hat nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung Ansprüche auf Entschädigung." Dies gelte bei Verspätung, Annullierung oder Nichtbeförderung. Bei einer Insolvenz der Airline müssten diese Ansprüche aber beim Insolvenzverwalter angemeldet werden.

Was ist mit Kunden, die nach dem 15. August gebucht haben und mit einer Erstattung des Kaufpreises rechnen?

Neben der Erstattung können diese Fluggäste zusätzlich mit einer Entschädigung rechnen – zumindest theoretisch: Die Fluggesellschaft sei zu Schadenersatz verpflichtet, erklären die Verbraucherschützer. Dies könnten beispielsweise Mehrkosten für einen Ersatzflug sein, heißt es.

Die Verbraucherzentralen schränken aber ein: "Ob die massenhafte Krankmeldung von Personal der Fluggesellschaft ein außergewöhnlicher Umstand ist, der von der Pflicht zur Zahlung von Ausgleichsleistungen befreit, ist umstritten." Die Frage sei dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt worden.

Inwieweit sind Kunden der Air-Berlin-Tochter Niki von der Insolvenz betroffen?

Niki ist als eigenständige GmbH nicht insolvent. Der Flugverkehr von Niki werde weitergeführt, bekräftigt Air Berlin immer wieder. Niki-Kunden sind damit von der Insolvenz nicht betroffen.

Können Air-Berlin-Tickets auf andere Fluggesellschaften umgebucht werden?

Nein. Laut Air Berlin ist das nicht möglich.

Können die Tickets auf andere Air-Berlin-Flüge umgebucht werden?

"Die bei Ticketausstellung gültigen Tarifkonditionen gelten bei Umbuchungen weiterhin", heißt es bei Air Berlin. Ausgestellte Air-Berlin-Tickets könnten auf Basis der gültigen Tarifkonditionen umgebucht werden, sofern diese eine Umbuchung vorsehen. "Falls dabei Gebühren fällig werden, müssen diese vom Kunden getragen werden."

Was passiert mit gesammelten Flugmeilen?

Vielflieger können bei Air Berlin keine Bonusmeilen mehr sammeln. Auch alte Meilen lassen sich bei der Airline nicht mehr einlösen.

Was müssen Kunden jetzt tun, deren Flug gestrichen wird?

Air Berlin verspricht, alle Passagiere über den Stand ihrer Buchung zu informieren. "Dies erfolgt entweder per Stornobestätigung oder mit der Umbuchungsbestätigung." Die Passagiere der betroffenen Flüge würden soweit möglich auf andere Flüge umgebucht. "Ob umgebucht werden kann, richtet sich nach Verfügbarkeit von Alternativen", heißt es bei Air Berlin.

Für Kunden ist Air Berlin unter 0180/ 6 334 334 zu erreichen. Die Leitung ist täglich von 6 bis 22 Uhr freigeschaltet. Ein Anruf kostet 20 Cent aus dem deutschen Festnetz und maximal 60 Cent aus dem deutschen Mobilfunknetz.

Was gilt für Pauschalreisende, die mit Air Berlin fliegen wollten und bereits ein Ticket haben?

Pauschalreisende können aufatmen: "Der Reiseveranstalter, bei dem die Reise gebucht wurde, muss für Ersatz sorgen, wenn der Ferienflieger gar nicht oder verspätet abhebt", informieren die Verbraucherzentralen. Ansprüche auf Entschädigung nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung wegen Verspätung, Annullierung und Nichtbeförderung müssten aber auch Pauschalreisende ausschließlich bei Air Berlin beziehungsweise beim Insolvenzverwalter anmelden.

Behalten Fluggutscheine, sogenannte Voucher, ihre Gültigkeit?

Nein. "Gutscheine können nicht mehr eingelöst werden", schränkt Air Berlin ein. Eine Nutzung noch nicht eingelöster Gutscheine sei "insolvenzrechtlich ausgeschlossen“. Auch sei es nicht möglich, sich den Gutschein auszahlen zu lassen. Für betroffene Gutscheininhaber bestehe die Möglichkeit, die Forderung aus dem Gutschein nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens "zur Insolvenztabelle anzumelden". "Gebuchte Tickets unter Einlösung eines Voucher behalten ihre Gültigkeit."

Wie funktioniert eigentlich das "Anmelden zur Insolvenztabelle"?

Das ist unklar. Über das förmliche Verfahren will Air Berlin ihre Kunden gesondert informieren.

Was geschieht mit den Kundendaten nach einer Insolvenz?

Das ist in Deutschland nicht eindeutig geregelt. Die Verbraucherzentralen vertreten beispielsweise die Ansicht, dass ein Verkauf an Dritte nicht durch das Bundesdatenschutzgesetz gedeckt ist. Ihrer Auffassung nach muss der Insolvenzverwalter dafür sorgen, dass Kundendaten nach Abwicklung aller Vertragsbeziehungen gelöscht werden. Ob das bei Air Berlin geschieht, ist aber unklar. Das Unternehmen selbst wollte sich dazu nicht äußern.

Was hat es mit Internet-Portalen wie AirHelp oder Flightright auf sich, die um betroffene Air-Berlin-Kunden buhlen?

AirHelp und Flightright sind Internet-Portale, die Reisenden helfen wollen, ihre Fluggastrechte geltend zu machen und Entschädigungsansprüche durchzusetzen. Im Gegenzug kassieren die Unternehmen einen Anteil an der Entschädigung als Gebühr. Gelingt es nicht, Ansprüche bei der Fluggesellschaft durchzusetzen, werden aber keine Gebühren fällig, versprechen die Portale.

Welche Folgen wird die Air-Berlin-Pleite für alle anderen Fluggäste haben?

Eine Folge der Air-Berlin-Pleite könnten steigende Preise auf Strecken sein, auf denen künftig beispielsweise nur noch die Lufthansa als alleiniger Anbieter fliegt. Eine Auswertung des Portals Vergleich.org hat ergeben, dass solche Monopolflüge im Schnitt 9,2 Prozent teurer sind als Flüge auf Strecken, die von zwei unterschiedlichen Airlines geflogen werden.

