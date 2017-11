Anmelden und dabei sein: Unser Reiseabend mit dem Urlaubsland Kroatien

Sie wollen der Enge der klassischen Urlaubsländer entfliehen und im nächsten Jahr ganz neue Urlaubswege gehen? Dann sollten Sie sich die kroatischen Inseln näher anschauen.

Es war eng an den Mittelmeerküsten in diesem Sommer, wenig Platz für viele Urlauber, an manchen Stränden lagen sie wie Sardinen in der Büchse. Glücklich, wer auf Inseln ausweichen konnte. Da war ein Land im Vorteil, das Tausende von diesen kleinen Fluchtpunkten hat: Kroatien. Über das Leben am Meer, die echten Insel-Geheimtipps und wie man am besten hinkommt oder in einem Urlaub sogar zum Inselsammler wird, darüber geht es auf unserem Reiseabend im Pressehaus am 28. November.

Ein Land voller Geheimtipps

Natürlich, mit Geheimtipps ist das so eine Sache. Denn spricht man erst einmal darüber, sind sie halt nicht mehr geheim und verlieren schnell ihren Reiz. Wer freilich so viele Geheimtipps auf Lager hat wie Kroatien, kann getrost großzügig damit umgehen. Am Ende bleibt garantiert für jeden einer übrig. Und zwar einer, der genau zu ihm passt.



Lassen Sie uns also reden über Kroatien , das Urlaubsland mit angeschlossenem Inselreich, über seine Geheimtipps. Über Inseln wie das waldreiche Mljet, wo Seefahrer Odysseus sich in die Nymphe Kalypso verliebte. Über Brijuni, wo exotische Tiere herumspazieren und General Tito früher Hollywoodstars empfing. Über die karibischen Strände von Dugi Otok, die duftenden Blumenwiesen von Losinj oder das Goldene Horn von Brac. Über Hvar, wo sich der Jetset trifft, und Molat, wo es gerade einmal 200 Einwohner gibt und einen Kramerladen und ansonsten die Natur die Hauptrolle spielt.



Welche Ihre ganz persönliche Lieblingsinsel werden könnte? Das entscheiden Sie selbst. Wir liefern Ihnen auf unserem Reiseabend lediglich die Hilfen dazu. Denn da haben wir Menschen eingeladen, die schon ziemlich viel wissen über Kroatien im Allgemeinen und die Inseln im Besonderen, und Ihnen gerne etwas darüber erzählen. Schauspieler Hans Stadlbauer zum Beispiel, der Pfarrer Vinzenz aus der BR-Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam". Wenn er eine Auszeit braucht, dann bucht er sich eine Kabine auf einem Motorsegler und steuert die kroatischen Inseln an. Und dabei hat er für sich schon so manches paradiesische Fleckchen Erde entdeckt. Davon will er auf dem Reiseabend erzählen. Und von seinen kulinarischen Entdeckungen bei intensiven Recherchen in der Bordküche.

+ Die malerische Stadt Mali Lošinj auf der gleichnamigen Insel, ist eine Reise wert.

Meer und Mehr

KÜSTE Kroatiens Festlandküste ist von der Halbinsel Istrien im Norden bis hinunter nach Dubrovnik 1778 Kilometer lang. Alle kroatischen Inseln dazugerechnet beträgt sie 6176 Kilometer.

INSELN In der kroatischen Adria liegen 553 Eilande (von denen aber nur 47 bewohnt sind) und 644 Felsen.

HINKOMMEN Krk und Brac sind die einzigen Inseln mit einem Flughafen. Auf verschiedene Inseln kommt man auch mit dem Auto über Brücken. Ansonsten verkehren zwischen den Inseln und dem Festland die Fähren der Jadrolinea. Für Inselsammler: Von Rijeka, Zadar und Trogir bietet der Kroatien-Spezialist Riva Tours im Sommer (April bis Oktober) ein- oder zweiwöchige Reisen mit Motorseglern zu den Inseln an. Auch darüber wollen wir an unserem Reiseabend informieren.

+ Mit dabei: Nera Milicic, die neue Chefin der Kroatischen Tourismuszentrale in München (Foto m.), Schauspieler Hans Stadlbauer (Foto unten li.) und unsere Kinderreporterinnen Sophia und Johanna Schreiner (Foto re.).

Kroatien durch Kinderaugen

Auch unsere Kinderreporter, die wir in den Sommerferien auf Reisen schicken, damit sie uns aus ihrer Sicht über die Urlaubsländer berichten, sind an diesem Abend mit von der Partie. Sophia (9) und Johanna (8) aus Miesbach sind im letzten Sommer mit Kapitän Pero und seinem schönen Schiff, der Kapetan Kuka, von Trogir aus die kroatische Küste entlanggefahren und haben dabei wirklich tolle Plätze entdeckt. Davon werden sie Euch auf unserem Reiseabend erzählen und auch ein paar von ihren Bildern zeigen, die sie auf dieser Reise gemacht haben.

Und dann ist natürlich wieder einmal das Team des Münchner Reiseveranstalters Riva Tours mit an Bord – wie immer, wenn es um das Urlaubsland Kroatien geht – und steht unseren Gästen für Fragen und Antworten und gute Gespräche zur Verfügung. Und damit wir am Ende nicht nur wissen, wie sich die Küste anfühlt, sondern auch, wie sie schmeckt und wie sie klingt, gibt es nach dem informativen Teil des Abends gute Musik, ein Buffet mit vielen mediterranen Spezialitäten und ein Glaserl Wein dazu. Also: Am besten gleich anmelden (steht nebenan, wie's geht). Aber pssst, nicht weitersagen. Denn irgendwie sind diese Reiseabende im Pressehaus ja auch echte Geheimtipps.

Christine Hinkofer