Ist Ihr liebstes dabei? Das sind die beliebtesten Wiesn-Zelte

Von: Simona de Clerk

Teilen

In welches Wiesn-Zelt gehen Sie am liebsten? © picture alliance/Matthias Balk/dpa

Menschenmassen strömen auf die Wiesn, Festzelte locken mit bayerischen Schmankerln – aber welches Zelt auf dem Oktoberfest ist besonders beliebt?

München – Insbesondere Millennials ist es heute wichtig, die Atmosphäre in den Festhallen auf dem Smartphone festzuhalten und auf dem größten sozialen Foto-Netzwerk Instagram zu teilen. Mit entsprechenden Hashtags versehen, können die Festzelte von mehr als einer Milliarde Nutzer online eingesehen und die Stimmung auf dem Oktoberfest nachempfunden werden.

Holidu hat aus den Festzelt-Posts die zehn beliebtesten großen Zelte des Oktoberfests unter Berücksichtigung mehrerer Hashtags ermittelt (Stand: 2018).

Platz 10: Fischer-Vroni

Nicht nur was die Treffer auf Instagram angeht, sondern auch was die Lautstärke betrifft, fällt die Fischer-Vroni etwas hinter den anderen Zelten zurück und bildet das Schlusslicht des Festzelt-Rankings. Der Name bezieht sich auf die Frau des ersten Fischgroßhändlers Münchens, die in der Stadt als „Fischer Vroni“ bekannt war. In gemütlicher Atmosphäre lassen sich hier am offenen Feuer gegrillte Steckerlfische genießen. Die Grill-Stationen bringen es auf eine Gesamtlänge von 15 Metern und geben dem Zelt seinen charakteristischen Duft. Wahrzeichen des kleinen Zeltes sind das Storchennest auf dem Dach und der Fischerkahn im Innenraum, der als Bühne dient.

Übrigens: Ebenso wie die Bräurosl ist das Zelt ein Treffpunkt der "Gay Community" und lädt am zweiten Wiesn-Montag zur Prosecco-Wiesn ein.

Lohnend ist außerdem ein Besuch in der Fischer-Vroni am letzten Wiesnabend: Das letzte Bier wird von Frauen in Lederhosen und von Männern in Dirndln serviert.

Ausgeschenktes Bier: Augustiner

Sitzplätze innen: etwas mehr als 3000

Sitzplätze außen: 700

Instagram-Treffer: 2802

Meist verwendeter Hashtag: #fischervroni

Platz 9: Hofbräu-Festzelt

Mit insgesamt über 10.000 Plätzen gehört das Festzelt zu den größten auf dem Oktoberfest. Einzigartig ist der Stehbereich für 1000 Personen direkt unter dem Musikpodium – hier kommt Konzertfeeling auf! Dank des hohen Bekanntheitsgrades des Münchner Hofbräuhauses findet dieses Zelt großen Zuspruch unter den internationalen Wiesngästen.

Traditionelle Malereien an den Wänden, zwölf Zentner Hopfen an der Decke und ein schwebender Engel Aloisius verleihen dem Festzelt ganz besonderen Charme. Außergewöhnlich ist nicht nur die Dekoration, sondern auch der Fokus auf Familien: An den Familien-Dienstagen werden von 11 bis 15 Uhr 600 Plätze für Eltern mit Kindern freigehalten und Wiesngerichte zu günstigen Preisen serviert.

Ausgeschenktes Bier: Hofbräu

Sitzplätze innen: 6018 plus 1000 Stehplätze

Sitzplätze außen: 3022

Instagram-Treffer: 4231

Meist verwendete Hashtags: #hofbräuzelt, #hofbräufestzelt, #hofbrauoktoberfest, #hofbraufestzelt

Platz 8: Ochsenbraterei

Etwas über 4500 Treffer bisher erhält die Ochsenbraterei, für ihre schmackhaften Ochsengerichte bekannt, und der einzige Ort auf dem Oktoberfest, auf dem es Ochs am Spieß gibt. Direkt vor dem Eingang befindet sich das Wahrzeichen des Zeltes: Ein großes Deko-Exemplar von einem Ochsen, das sich an einem Spieß dreht.

Im Zelt ist sein ehemals lebendiges Gegenstück anzutreffen, das im sozialen Foto-Netzwerk auf vielen Fotos zu sehen ist und sechs bis sieben Stunden gegrillt wird, bevor es servierbereit ist. Ein eben verzehrter Ochse wird mit Namen und Gewicht auf einer Tafel festgehalten. Über hundert Ochsen werden auf einem Oktoberfest verspeist, 2017 waren es 127 Stück. Genießen können Besucher das gute Essen bei stimmungsvoller Blasmusik in urgemütlicher Atmosphäre.

Ausgeschenktes Bier: Spatenbräu

Sitzplätze innen: 5995

Sitzplätze außen: 1600

Instagram-Treffer: 4573

Meist verwendeter Hashtag: #ochsenbraterei

Platz 7: Kuffler’s Weinzelt

Eckbänke statt Bierbänke, Wein statt Bier und feiern bis um ein Uhr nachts – unter den Festhallen bildet Kuffler’s Weinzelt eine erfrischende Ausnahme. Im Gegensatz zu den anderen Zelten wird in dem rustikalen Zelt fast ausschließlich Wein, Sekt und Champagner ausgeschenkt. Das einzige Bier, das hier bestellt werden kann, ist Paulaner Weißbier – und auch hier versiegt der Fluss um 21 Uhr. Erwähnenswert ist außerdem die Speisekarte: Hier gibt es vegetarische und vegane Gerichte, außerdem werden laktosefreie und sogar glutenfrei Speisen serviert. Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Zur Mittagswiesn mit Sonderpreisen steht eine Kinderspeisekarte zur Verfügung.

Ausgeschenktes Bier: nur Paulaner Weißbier (bis 21 Uhr)

Sitzplätze innen: 1920

Sitzplätze außen: 580

Instagram-Treffer: 5328

Meist verwendete Hashtags: #weinzeltkuffler, #Weinzelt

Platz 6: Paulaner-Festhalle – Winzerer Fähndl

Beschaulicher geht es – zumindest auf Instagram – in der Paulaner-Festhalle zu. Das auch unter dem Namen Winzerer Fähndl bekannte traditionelle, geräumige Festzelt ist in typisch bayerischem Stil dekoriert: Lange Biertische und bunt geschmückte Festkränze sowie Malereien an den Wänden, die das ländliche Bayern zeigen, sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Wahrzeichen der Festhalle ist der sechs Meter hohe Maßkrug, der sich weithin sichtbar auf dem Zelt dreht.

Und damit nicht genug: Das Paulaner-Festzelt ist das breiteste Zelt auf dem Oktoberfest und bietet von allen Seiten freie Sicht auf die Musiker. Außerdem ist es das erste Zelt, das über eine zentrale Bierversorgung verfügt. Besonders gern aufgesucht wird das Zelt von seinen Stammgästen zu denen sich auch die Spieler des FC Bayern München zählen.

Ausgeschenktes Bier: Paulaner

Sitzplätze innen: 8450

Sitzplätze außen: 2450

Instagram-Treffer: 5648

Meist verwendete Hashtags: #winzererfähndl, #paulaneroktoberfest, #paulanerfestzelt, #paulanerzelt

Lesen Sie hier: Wiesn-Guide für "Zuagroaste": So überstehen Sie das Oktoberfest.

Platz 5: Hacker-Festzelt

Der „Himmel der Bayern“ ist mit 6816 Hashtags innerhalb der Top fünf der beliebtesten Festzelte auf Instagram anzutreffen. Dank der Rundumerneuerung im Jahr 2016 ist das Hacker-Zelt eine der innovativsten Festhallen auf der Wiesn und begeistert mit einer dekorativen blauen Himmelszelt-Decke, die ein in sich verschiebbares Satteldach ist, das jederzeit geöffnet werden kann. Diese Technik sorgt nicht nur für eine gute Be- und Entlüftung, sondern ermöglicht bei gutem Wetter den Blick auf das echte Münchner Himmelszelt. Unter dem Publikum finden sich hier insbesondere junge Leute und Amerikaner, die bei Rock’n’Roll Musik und Blick auf den drehbaren Pavillon für die Musikkapelle das Oktoberfest in vollen Zügen genießen.

Ausgeschenktes Bier: Hacker-Pschorr

Sitzplätze innen: 6950

Sitzplätze außen: 2430

Instagram-Treffer: 6816

Meist verwendete Hashtags: #hackerfestzelt, #hackerzelt

Platz 4: Käfer’s Wies’n Schänke

Auf den vierten Platz im Top-Ten-Ranking schafft es Käfer’s Wies’n Schänke, besser bekannt unter dem Namen Käferzelt. Während der Biergarten für alle offen ist, kommt in das Zelt nur, wer reserviert hat. Das kleine Festzelt des Feinkost-Unternehmens Käfer wird gerne von den Reichen und Schönen aufgesucht und jährlich finden sich hier schick gekleidete Gäste und immer wieder Promis.

Im Jahr 2017 konnten hier Model Barbara Meier, Starkoch Alfons Schuhbeck sowie Ex-Nationalspieler Miroslav Klose angetroffen werden und 2018 gehörte unter anderem Ralph Siegel zu den Gästen. Eingerichtet im ländlichen Stil mit urigen Sitzecken herrscht in dem Gebäude aus Echtholz eine Atmosphäre wie auf einem bayerischen Bauernhof oder einer Berghütte, was die Schänke zu etwas ganz Besonderem macht. Hinzu kommt die Verpflegung, die Feinschmecker begeistert. Das Käferzelt ist außerdem eines der wenigen Festzelte, das sogar nach Mitternacht geöffnet hat: Bis 0:30 Uhr wird hier gemeinsam gefeiert. Wer sich noch lange an die gemütlichen Stunden erinnern möchte, kann das berühmte Käfer Wiesn-Haferl erwerben und ein Bild davon auf Instagram posten.

Ausgeschenktes Bier: Paulaner

Sitzplätze innen: 1164

Sitzplätze außen: 2100 (davon sind 200 Sitzplätze überdacht)

Instagram-Treffer: 8761

Meist verwendete Hashtags: #käferzelt, #käferwiesnschänke, #kaeferzelt

Platz 3: Pschorr-Bräurosl

Das Festzelt Bräurosl erhielt seinen Namen zu Ehren Rosi Pschorrs, der schönen Tochter des ehemaligen Pschorr-Wirtes, die bei Wiesnbesuchern außerordentlich beliebt war. Auch Instagrammer schätzen die Bräurosl besonders und laden zahlreich Bilder auf die Plattform hoch.

In dem Zelt mit eigener Jodlerin, die sich ebenfalls Bräurosl nennt und mit traditionellem bayerischem Gesang begeistert, herrscht oftmals ausgelassene Stimmung. Insbesondere Münchner Firmen und Stammgäste sind unter den Besuchern zu finden. Der erste Wiesn-Sonntag ist wiederum als Gay Sunday bekannt geworden und tags darauf findet ab 15 Uhr der RoslMontag statt. An beiden Tagen kommt die „Gay Community“ in der Bräurosl zusammen, um gemeinsam zu feiern. Dank ihrer Wahrzeichen, der beiden 20 Meter hohen Maibäume vor dem Zelt, ist die Bräurosl nicht zu übersehen.

Ausgeschenktes Bier: Hacker-Pschorr

Sitzplätze innen: 6200

Sitzplätze außen: 2200

Instagram-Treffer: 9351

Meist verwendete Hashtags: #bräurosl, #pschorrbräurosl, #braeurosl

Platz 2: Schützen-Festzelt

Den zweiten Platz belegt ein anderes Zelt, das seine Traditionen pflegt: Das Schützen-Festzelt, das am Fuße der Bavaria liegt. Erst im Jahr 2015 renoviert bietet die Festhalle mit rundlaufender Galerie Platz für insgesamt 6500 Gäste. Eine herausragende Besonderheit des Schützen-Festzeltes sind die 110 ins Zelt integrierten Schießstände, an denen jährlich das traditionelle Oktoberfestschießen stattfindet. Häufig von Touristen übersehen, da die Außenfassade keinem typischen Bierzelt entspricht, ist das Schützen-Festzelt vor allem ein Treffpunkt der Münchner Jugend – und deswegen auf Instagram en masse vertreten.

Ausgeschenktes Bier: Löwenbräu

Sitzplätze innen: 5100

Sitzplätze außen: 1400

Instagram-Treffer: 11.328

Meist verwendete Hashtags: #schützenfestzelt, #schützenzelt, #schuetzenfestzelt

Platz 1: Schottenhamel

Über die meisten Hashtags darf sich eines der ältesten und traditionsreichsten Wiesn-Zelte freuen, das Schottenhamel-Festzelt. Jedes Jahr findet hier die Eröffnung des größten Volksfests der Welt durch den Oberbürgermeister von München statt. Wenn Dieter Reiter am ersten Oktoberfesttag um 12 Uhr mittags das Bierfass ansticht und „O’zapft is“ verkündet, darf in den Zelten das Bier ausgeschenkt werden. Eine weitere Besonderheit der Festhalle ist neben dem offiziellen Anstich die Möblierung: Sie ist mit quadratischen Einzeltischen und kürzeren Bierbänken ausgestattet und dient vielleicht gerade deswegen als beliebter Treffpunkt für junge Leute, Junggebliebene und Studentenverbindungen.

Ausgeschenktes Bier: Spatenbräu

Sitzplätze innen: 6000

Sitzplätze außen: 4000

Instagram-Treffer: 11.499

Meist verwendete Hashtags: #schottenhamel, #schottenhammel, #schottenhammelfestzelt

sca