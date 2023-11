Schulpflicht vs. Urlaub: Warum das Schwänzen vor den Ferien teuer werden kann

Von: Anne Hund, Rena Föhr

Angesichts der Preise in der Feriensaison ist die Versuchung groß, den Urlaub früher zu starten. Doch wer den letzten Schultag schwänzt, dem droht ein Bußgeld.

Ein Familienurlaub kann eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Insbesondere während der Schulferien sind die Preise in vielen Urlaubsgebieten typischerweise höher als außerhalb der regulären Ferienzeiten. Dennoch sollten sich Familien davon nicht verleiten lassen, denn schließlich herrscht in Deutschland gesetzliche Schulpflicht.

Etwa 1000 Euro Bußgeld drohen bei Schwänzen vor den Ferien

Anderenfalls könnten nicht nur Probleme mit der Schule entstehen, sondern auch ein erhebliches Bußgeld fällig werden, dessen Höhe je nach Bundesland unterschiedlich ist. Nehmen wir Niedersachsen als Beispiel: Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro belegt werden, so ein Sprecher der Stadt Hannover gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung im Juni 2023.

Auch in Bayern könnten Schulschwänzer theoretisch mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro konfrontiert werden, wie BR24 am 27. Juli berichtete. Das Ministerium äußere sich nur ungern über Strafen für Schulschwänzen, so der BR-Bericht zu dem Zeitpunkt - die Schulleitungen würden pädagogische Maßnahmen nach eigenem Ermessen treffen. „Im Zweifelsfall werden Bußgelder durch die jeweiligen Kreisverwaltungen verhängt, theoretisch können das bis zu 1.000 Euro sein“, wurde in dem Beitrag weiter ausgeführt.

In Hessen riskieren Familien ebenfalls ein Bußgeld, wenn Schüler mit Zustimmung ihrer Eltern den letzten Schultag vor den Ferien auslassen, um günstigere Urlaubsflüge zu nutzen. Dies berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) im Juli im Hinblick auf die Sommerferien. „Laut dem hessischen Schulgesetz kann so ein Fehltag als Verstoß gegen die Schulpflicht und Ordnungswidrigkeit mit mindestens 100 Euro zu Buche schlagen“, wurde in dem dpa-Bericht festgehalten. „So ein Bußgeld wird allerdings tatsächlich kaum verhängt, wie es in der hessischen Schullandschaft heißt.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Rena Föhr sorgfältig überprüft.