Camping oder Bauernhof? Ihr Oster-Horoskop verrät es Ihnen

Die Osterferien rücken näher und der Frühling naht – wer die Ostereier nicht im eigenen Garten suchen will, findet hier jede Menge familientaugliche Urlaubsziele.

Ob es der Bauernhof, das Zelt oder doch lieber das Märchenschloss sein sollen, verrät unser Reisehoroskop:

Widder 21.03. – 20.04.

+ Der Widder unternimmt an Ostern am besten Outdoor-Aktivitäten. © shutterstock Mit Sonne und Uranus im eigenen Zeichen braucht der Widder Action und Abwechslung. Bewegungsfreiheit hat er dringend nötig – und so auch seine ganze Familie! Die Osterfeiertage und der Frühlingsbeginn bieten sich für unterschiedlichste Outdoor-Aktivitäten an. Dem Widder liegt es am Herzen, dass für Groß und Klein keine Langeweile aufkommt. So macht er die Wahl des Reiseziels und des Hotels am gebotenen Rahmenprogramm fest. Mountainbike- und Kajak-Touren, Segeln, Themenwanderungen und Spiel- und Spaß für die Kinder findet der Widder in Kärnten oder in Tirol. Und gerade die Kinderbetreuung könnte bis zum 3. April besonders wichtig sein, immerhin wandert der Liebesplanet Venus durch das Widder-Zeichen und die prickelnde Zweisamkeit sollte nicht zu kurz kommen. Ab dem 4. April ist dann Relaxen angesagt.

Beste Urlaubspartner: Mit dem reiselustigen Schützen und dem lebensfrohen Wassermann kann der Widder Highlights erleben. Die Harmonie ist echt und der familiäre Zusammenhalt wächst stetig. Ab dem 4. April könnte der Urlaub auch mit einem sensiblen Fisch oder einem kritischen Skorpion nach Maß verlaufen – Venus wirkt auf beide harmonisch und glättet so manche Woge. Mit einem Stier erlebt der Widder große Übereinstimmung: Man versteht sich auch ohne große Worte und genießt gemeinsam die Natur.

Stier 21.04. – 20.05.

Der Stier achtet im Familienurlaub auf die Nähe zur Natur. Auf einem Biobauernhof im Allgäu oder in der Uckermark genießt er das einfache Landleben, erfreut sich gemeinsam mit den Lieben an gesunder, frischer Kost und kann seiner Tierliebe freien Lauf lassen. Venus und Mars sorgen vor allem ab 4. April für wunderbare Erlebnisse, weniger Stress und große Harmonie. Das rustikale Osterfest wird gefallen!

Zwillinge 21.05. – 21.06.

Selbst innerlich noch ein Kind, weiß der Zwilling ganz genau: Wenn die Kleinen zufrieden sind, dann kann auch er so richtig entspannen. Spezielle Familienhotels mit ganztägiger Betreuung, die große Abwechslung für alle Mitreisenden bieten, sind ihm genauso wichtig wie tolle Ausflugsmöglichkeiten und ein buntes Büffet am Abend. Im Nationalpark Hohe Tauern wandern oder im Salzburger Seenland die Segel setzen, ist für den Zwilling über Ostern ideal.

Krebs 22.06. – 22.07.

Der Krebs ist ein Wasserzeichen und verbringt den Urlaub am liebsten am Meer. Mit der Familie im Gepäck könnte es über Ostern zum Beispiel an die Ostsee gehen. In Binz warten Sandstrand, Uferpromenade, Feinschmeckerlokale und Hotels, die den Nachwuchs nicht nur mit Sportkursen begeistern. Venus und Mars frischen über Ostern die Liebe und die Freude an allen schönen Dingen des Lebens auf.

Löwe 23.07. – 23.08.

Der typische Löwe reist gerne im Rudel und mag es, seine Lieben großzügig zu verwöhnen. Sonne und Jupiter fördern dieses Bedürfnis zu Ostern. Wie wäre es mit einem Hotel mit besonderem Flair und klangvollem Namen? Der Löwe besichtigt gerne Märchenschlösser und ist gut damit beraten, in Bayern mit der Familie auf den Spuren von König Ludwig II. oder in Wien auf denen von Sissi und Kaiser Franz Josef zu wandeln.

Jungfrau 24.08. – 23.09.

Die gediegene Atmosphäre der Schweiz, sei es in Vitznau am Vierwaldstätter See oder etwas verträumter in Val Lumnezia, bietet der kritischen Jungfrau den Anspruch, die Sauberkeit und die Individualität, die sie für sich und ihre Familie sucht. Mars spornt sie an. Gemeinsam wandern oder Radfahren ist der Jungfrau ebenso wichtig wie Wellness- und Massageangebote, wenn auch die Senioren der Familie mitfahren.

Waage 24.09. – 23.10.

+ In Ruhe die Natur und die Berge genießen: So harmonisch stellt sich eine Waage den Osterurlaub vor. © shutterstock Jupiter schenkt der Waage ab dem 4. April große Gelassenheit. Keine Fernreise, sondern Abschalten in Oberhof oder irgendwo in Thüringen ist jetzt angesagt. Kutschfahrten oder eine Wald-Wandertour entlang des Rennsteigs zum bekannten Rennsteiggarten gefallen. Die Waage setzt auf Fairness und achtet besonders darauf, dass jedes Familienmitglied etwas Schönes genießen kann. Da gehört auch mal ein deftiges Essen dazu.

Skorpion 24.10. – 22.11.

Viel Freiraum und Platz für alle Familienmitglieder sowie eine ganz besondere Landschaft sind für den Skorpion entscheidende Kriterien für einen gelungenen Oster-Urlaub. Mecklenburg-Vorpommern, das Land der tausend Seen, bietet nicht nur die vielleicht schönsten Sonnenuntergänge Deutschlands, sondern auch tolle Freizeitparks, Ferienhäuser und nicht zuletzt die Nähe zum Meer. Ab dem 4. April bilden Venus und Neptun einen idealen Aspekt, der gerade am Wasser größtmögliche Erholung bietet.

Schütze 23.11. – 21.12.

Der Schütze ist in den Osterferien experimentierfreudig. Sonne, Jupiter und Uranus drängen ihn in die freie Natur und motivieren ihn, mit Kind und Kegel zu campen. Unkompliziert lautet das Motto: selbst kochen und nicht am Abend von der Etikette beengt sein. An der Nordsee, direkt am Wattenmeer, oder im Bayerischen Wald heißt es einfach mal loslassen und die Ostereier weitläufig verstecken.

Steinbock 22.12. – 20.01.

+ Den Steinbock zieht es mit der ganzen Familie zum Wandern in die Berge. © shutterstock Ruhe, Natur und richtig gutes Essen sind in den Osterferien unverzichtbar. Venus und Mars sorgen für sportliche und vergnügliche Tendenzen – der Steinbock will nicht nur abschalten, sondern raus in die Bergwelt, in den Wald oder an den Strand. Vielleicht zieht es ihn mitsamt Familie nach Sylt? Frischer Wind für die Seele kann auch den Kleinen nicht schaden. Oder in den schicken Tessin – das Golfhandicap verbessern, während die Kinder betreut werden.

Wassermann 21.01. – 19.02.

Jupiter, der Glücksplanet, bietet glückliche Reisesterne. Wer nicht auf den Sommer warten will und das große Badevergnügen sucht, kann in Längenfeld, Tirol, schon über Ostern mit der Familie planschen: In der Therme Aquadome locken Kinderbetreuung, ein supermodernes Spa und ein tolles Wellnessprogramm. Umgeben von den Ötztaler Alpen genießt man den Anblick, österreichische Spezialitäten und eine Hoteleinrichtung nach Feng Shui.

Fische 20.02. – 20.03.

Venus wird den Fisch zu Ostern verwöhnen: Gaumenkitzel, schöne Momente mit dem Schatz und mit den lieben Kleinen sind zu erwarten. Die Sterne stehen sogar so günstig, dass auch die Schwiegermutter in der Ferienrunde Platz findet. Wie wäre es mit einem der neuen Lifestylehotels, die im Helenental in Niederösterreich oder im Zillertal entstanden sind und speziell für Familien mit Kindern entsprechende Betreuungsangeboten bereithalten? Garantiert findet sich so Zeit für Venus und die Liebe.

Quelle: HolidayCheck in Kooperation mit Astrologin Jasmin Rachlitz