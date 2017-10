Mit diesen zehn Tipps schlafen Sie auf dem Flug wie ein Baby

Jetlag nach einem stressigen Flug muss nicht sein. Doch sie können schon während des Fliegens viel dafür tun. Wenn Sie sich an diese zehn Tipps halten.

Zu wenig Beinraum, viel zu enge Sitze - und dann noch ein schreiendes Kind, das einem mit dem Fuß immer wieder in die Rückenlehne tritt. Das stresst - vor allem, wenn man einen mehrstündigen Flug vor sich hat. Von Entspannung oder gar Schlaf ist dann keine Rede mehr - doch ein Reiseexperte hat zehn ultimative Tipps, wie Sie doch noch zu einem erholsamen Nickerchen kommen können.

Tipp Nummer Eins: Buchen Sie erste Klasse

Auch wenn Sie dafür etwas mehr Geld ausgeben müssen, lohnt es sich laut Dr. Richard Dawood, Business oder erste Klasse zu fliegen. "Airlines bieten dort einen Premium-Komfort, der schon fast zu einer Art Kunstform geworden ist. Aber sie wissen auch, dass sie für diese Extras auch mehr Geld verlangen können. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, sich die erste oder die Business Class zu gönnen - wenn man es sich leisten kann."

Falls das nicht geht, können Sie immer noch ein wenig mehr draufzahlen, damit Sie zumindest einen Platz mit viel Beinraum erhalten. Meistens können Sie diese Option bei der Buchung bereits hinzufügen.

Tipp Nummer Zwei: Suchen Sie sich einen ruhigen Platz

Studien im Auftrag der Billig-Airline easyJet haben jetzt ergeben, dass die meisten Leute scharf auf den Sitzplatz 7F sind. Der Grund dafür: Wahrscheinlich deswegen, weil sie hier mehr Ruhe haben. Schließlich sitzen ganz vorne oftmals Familien mit Kindern oder die Stewardessen klappern mit Getränken, Besteck und Sonstigem.

Daher gilt: Buchen Sie lieber einen Sitzplatz weiter hinten. Wer zudem noch am Fenster ist, hat die Möglichkeit, sich daran beim Schlafen anzulehnen.

Tipp Nummer Drei: Ziehen Sie bequeme Kleidung an

Wenn bereits wenig Platz ist, erschweren es einem enge Klamotten noch zusätzlich, sich bequem hinzusetzen oder gar zu entspannen. Anstatt also mit knapper Hüfthose oder im kompletten Anzug zu erscheinen, sollten Sie für Ihren Flug lieber bequeme Kleidung wählen. Zudem verringern Jogginghose und Oversize-Pulli das Thromboserisiko bei mehrstündigen Flügen, da die Beine weiter gut durchblutet werden können.

Wer allerdings bereits unter Thrombose leidet, sollte seine Stützstrümpfe besser nicht vergessen. Ansonsten sammelt sich schnell die Flüssigkeit in den Beinen.

Tipp Nummer Vier: Wählen Sie die richtige Position aus

Auch wenn es im ersten Moment schwer klingt: Doch laut Dr. Dawood sollten Sie versuchen, Ihre R ückenlehne, wenn Sie schlafen wollen, so weit nach hinten wie nur möglich zu schieben. Das wird zwar demjenigen, der hinter Ihnen sitzt, gar nicht gefallen - doch am Ende ist genau das die richtige Position, um ein Nickerchen zu machen.

"Lehnen Sie sich so weit zurück, wie es geht und machen Sie es sich so gemütlich, wie es Ihnen die Umstände erlauben", so Dawood. Schließlich haben Studien ergeben, dass ein Winkel von 135 Grad den unteren Rücken und die Bandscheiben optimal entlastet.

Tipp Nummer Fünf: Schnallen Sie sich an

Es gibt wohl nichts Nervigeres, als wenn sie gerade beim Einschlafen sind und die Stewardess sie nochmals ermahnt, sich vor dem Start richtig anzuschnallen. Stellen Sie daher sicher, dass der Sicherheitsgurt gut sichtbar über ihren Klamotten liegt.

Tipp Nummer Sechs: Ohrstöpsel ins Ohr stecken

Wer weder von den Stewardessen gestört noch vom redefreudigen Sitznachbarn belästigt werden möchte, sollte einfach mal abschalten - und gute Musik hören. Ohrstöpsel rein - und Sie werden mit der passenden Entspannungsmusik schnell ins Land der Träume abdriften.

Tipp Nummer Sieben: Keinen Kaffee oder Alkohol trinken

Wenn Sie schnell einschlummern wollen, dann sollten Sie besser auf dem Flug keinen Kaffee trinken. Das gleiche gilt übrigens auch für Alkohol. Zwar macht der bekanntermaßen oftmals sehr müde - doch nach ihrem Nickerchen fühlen sich noch geräderter als zuvor.

"Trinken Sie lieber Kräutertee", rät daher Dr. Dawood. "Und essen Sie auf dem Flug besser nicht zu schwer." Stattdessen sollten Sie sich lieber an Wasser halten, um mit genug Flüssigkeit versorgt zu sein.

Tipp Nummer Acht: Sehen Sie nicht fern

Wer in der Nacht fliegt, sollte besser nicht fernsehen - auch wenn es zu verlockend ist, den neuesten Action-Blockbuster serviert zu bekommen. Doch das grelle, blaue Licht hält Ihr Gehirn auf Trab - mit der Folge, dass Sie danach nicht richtig einschlafen können.

Tipp Nummer Neun: Nehmen Sie ein eigenes Kissen mit

Dr. Dawood nimmt auf jeden seiner Flüge ein eigenes Kissen von zuhause mit. "Mein momentanes Lieblingskissen ist von Tempur", fügt er hinzu. Ein kuschliges Nackenkissen genügt allerdings auch schon.

Tipp Nummer Zehn: Nehmen Sie im Notfall eine Schlaftablette ein

Wenn wirklich gar nichts mehr geht und Sie schon alles probiert haben, dann können Sie auch eine leichte Schlaftablette einnehmen. "Eine Schlaftablette kann dabei helfen, richtig abzuschalten", so Dawood. Doch Vorsicht: Sie sollten nur dann eine nehmen, wenn sie viele Stunden fliegen müssen - und dann auch nur, wenn sie sich in einer liegenden Position befinden.

Ansonsten könnte es passieren, dass sie sich total benommen fühlen und/oder es droht am Ende sogar Thrombosegefahr - da sie sich in im Tiefschlaf in einer geraden Sitzposition verkrampfen könnten.

jp