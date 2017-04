Eine baltische Schönheit: Entdecken Sie Tallinn

Tallinn eignet sich perfekt für einen Städte-Trip. Die Hauptstadt Estlands bezaubert sowohl mit romantischem Charme als auch mittelalterlichem Antlitz.

Tallinn wurde 2011 zur Kulturhauptstadt Europas ernannt- aus gutem Grund. Die Hauptstadt Estlands bietet mittelalterlichen Flair und barocke Architektur gepaart mit einer 50 Kilometer langen Küstenlinie.

Zudem ist sie der Geburtsort des bekannten Internet-Telefondienstes "Skype", welcher mittlerweile die ganze Welt erobert hat. Bekannte Wodka-Marken wie "Saaremaa" und "Viru Valge" oder auch die "Kalev"-Schokolade stammen ebenfalls aus der baltischen Metropole.

Tallinns Altstadt: Europa vor 1000 Jahren

Die Altstadt Tallinns befindet sich auf dem 50 Meter hohen Kalkhügel und gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie gilt als Musterbeispiel einer gut erhaltenden mittelalterlichen nordeuropäischen Handelsstadt, da gut 80 Prozent der Straßen und Gebäude noch aus dem 11. Jahrhundert stammen.

Um die Altstadt herum steht die zwei Kilometer lange Stadtmauer, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Von den 26 Türmen ist die "Dicke Margarethe" das bekannteste und ein gern besuchtes Touristenziel.

Ebenso beliebt ist der Kiek in de Kök, was namentlich "Blick in die Küche" bedeutet. Der Kanonenturm war einst der stärkste des Baltikums und ist heute Ausgangspunkt für eine Tour durch die verwinkelten Bastionsgänge der Wehranlage.

Besonders mittelalterlich ist es in der St. Katharinenpassage. Hier befindet sich eine Ansammlung von Handwerkstätten, in denen die Künstler mit traditionellen Methoden ihrer Arbeit nachgehen. Dazu gehören das Erstellen von Glaswaren, Keramik, Schmuck oder Steppdecken.

Schloss und Park in Barock-Stil

Ein weiteres Sightseeing-Highlight ist das Schloss Kadriorg im gleichnamigen Stadtteil. Der Palast wurde im estnischen Barock erbaut und fällt durch seine rosafarbene Fassade auf. Im Inneren befindet sich heute das Kadriorg Art Museum, welches ausländische Kunst beherbergt. Der Schlosspark ist dem im französischen Versailles nachempfunden.

Geschichte des estnischen Militärs und Hoflebens

Ein wahrer Touristenmagnet ist der Wasserflughafen, genannt Lennusadam, der ein 75 Jahre altes U-Boot ausstellt. Das Unter-Wasser-Gefährt wurde einst von Großbritannien für die Marine in Estland gebaut und darf sogar betreten werden.

Das Freilichtmuseumhingegen erzählt die Geschichte von estnischen Bauernhöfen und geht dabei bis zu 200 Jahre in die Vergangenheit. Schausteller spielen hier die täglichen Arbeiten der damaligen Bauern nach und erzählen vom Hofleben.

Tallinns Kirchen

Wahrlich auffallend ist die Alexander Newsky Kathedrale auf dem Domberg. Markenzeichen sind ihre Zwiebeltürme, die mit goldenen Kreuzen geschmückt sind.

Falls Sie den Talliner Dom besichtigen wollen, lohnt sich der Aufstieg zur Spitze des Turms. Von dort haben Sie für wenig Eintrittsgeld eine herrliche Aussicht auf die Stadt.

Alle Informationen zu Tallinn

Tallinn ist die Hauptstadt Estlands und befindet sich direkt an der Ostsee.

Einwohnerzahl: knapp 500.000

Flughafen: Flughafen Tallinn-Lennart Meri (TLL)

Sparangebot: Mit der Tallinn Card bekommen Sie freien Eintritt zu über 40 Attraktionen und unbegrenzte kostenlose Nutzung des Nahverkehrs. Der Preis liegt zwischen 25 Euro und 58 Euro für Erwachsene je nach Aufenthaltsdauer.

Sightseeing-Highlights: Altstadt, Kiek in de Kök, St. Katharinenpassage, Schloss Kadriorg, Alexander Newsky Kathedrale.

Von Franziska Kaindl