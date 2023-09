„Es ist schwer, sich das als Passagier abzugewöhnen“: Ex-Stewardess verrät, wie sie Flüge entspannt übersteht

Von: Anne Tessin, Anna Heyers

Flugbegleiter verbringen berufsbedingt viel Zeit in der Luft. Eine ehemalige Stewardess teilt nun ihre Insider-Erfahrungen mit wertvollen Tipps für lange Flüge.

Beth Windsor hat mehr als ein Jahrzehnt als Flugbegleiterin gearbeitet. Die Anzahl der Kilometer, die sie in ihrem Leben zurückgelegt hat, ist unermesslich. Genau deshalb ist sie die perfekte Beraterin für Ratschläge und Tipps für Langstreckenflüge. Es spielt keine Rolle, ob es um die beste Sitzplatzwahl, Schlafstrategien oder die bequemste Kleidung geht.

Im Online-Magazin Insider teilt Beth ihre wertvollsten Ratschläge und bietet so zukünftigen Flugreisenden einen Leitfaden, um so erholt und gelassen wie möglich am Reiseziel anzukommen.

Wer ergattert den besten Sitzplatz?

Für Beth steht die Antwort auf die Frage nach dem optimalen Sitzplatz fest. Sie äußert im Insider: „Jeder hat seine eigenen Vorlieben, aber für mich geht nichts über einen Fensterplatz.“ Sie räumt ein, dass es etwas lästig sein könnte, wenn Mitreisende aufstehen müssen, um den Gang zur Toilette zu ermöglichen, aber: „Die Bitte, die Sitzreihe verlassen zu dürfen, ist es jedoch wert, um einen Platz für mein Kissen und eine eigene Armlehne zu haben.“

Allerdings entbrennt oft ein Konflikt um den Fensterplatz: Entweder, weil er reserviert wurde, aber für ein Kind geräumt werden soll, oder weil die Position der Blende (oben oder unten) den anderen Passagieren nicht zusagt.

Auswahl des Sitzplatzes: weder zu weit vorn noch hinten

Obwohl man normalerweise nicht weiß, wer der Sitznachbar sein wird, wenn man alleine reist, ist es ratsam, beim Einchecken die Sitzplatzwahl sorgfältig zu überdenken, falls diese Option besteht. Beth gibt im Insider zu bedenken, dass sie niemals einen Sitz „neben einer Toilette oder einer Bordküche“ reservieren würde. „Ich weiß, wie laut und geschäftig es dort sein wird. Außerdem meide ich Sitzplätze am Schott. Menschen mit Babys buchen oft diesen Bereich, weil dort Stubenwagen für Kleinkinder untergebracht werden können.“ Als Schott-Sitze werden die Plätze bezeichnet, die sich direkt hinter den Trennwänden (Schotten) eines Flugzeugs befinden, die beispielsweise unterschiedliche Buchungsklassen voneinander abgrenzen.

Bequeme Kleidung für den Flug auswählen

Zu Beths Alltag hat es jahrelang gehört, sich „in Schale zu werfen“ – auf dem Weg zur Arbeit oder für die Arbeit, wie sie es ausdrückt. „Es ist schwer, sich das als Passagier abzugewöhnen.“ Aus diesem Grund steigt sie zwar stilvoll in das Flugzeug, wechselt jedoch ihre Kleidung, sobald das Anschnalllicht erlischt – und das als eine der Ersten, um sicherzustellen, dass alles noch frisch ist. „Es ist schwer vorherzusagen, wie heiß oder kalt es auf einem Flug sein wird, deshalb nehme ich meist leichte, bequeme Kleidungsstücke mit, die ich in meinem Handgepäck unterbringen kann. Ich vermeide enge Bündchen und wähle Stoffe, die nicht so leicht zerknittern.“

Hausschuhe sind besser als Kuschelsocken

Schuhe können mit der Zeit ungemütlich werden, insbesondere bei langen Füßen. Daher empfiehlt Beth den Einsatz von Hausschuhen: „Ich liebe es, auf langen Flügen die kostenlosen Hausschuhe von Hotels mitzunehmen. Die sind perfekt, wenn Sie Mitreisende nicht mit Ihren Socken belästigen wollen. Außerdem lassen sie sich leicht an- und ausziehen.“ Solche Pantoffeln sind vor allem für den Gang zur Toilette und während des Aufenthalts dort von Bedeutung – und die kostenlosen Hotelschuhe lassen sich nach dem Flug problemlos wegwerfen.

Bringen Sie Ihr Essen lieber selber mit

Wer für seinen Job oder aus Lust und Laune viel fliegt, hat auch zahlreiche Tipps, wie man das Leben hoch in der Luft entspannter gestaltet. Flugbegleiterinnen und -begleiter sind natürlich Experten.

Beth enthüllt weiter im Insider: „Ich verlasse mich nicht auf das Essen im Flugzeug, das nicht immer das schmackhafteste ist. Der Zusatz von Salz und Zucker, der in der Regel verwendet wird, verursacht häufig Dehydrierung und Blähungen.“ Anstelle dessen bringt sie ihr eigenes Essen mit, beispielsweise Flughafen-Sushi oder gesunde Snacks wie Gemüsesticks und Nüsse. Die ehemalige Stewardess verzichtet außerdem bei den Getränken auf Alkohol: „Um hydriert zu bleiben, nehme ich im Flugzeug immer viel Wasser mit, füge Elektrolyte hinzu und trinke den größten Teil davon.“ Diesen Tipp hätten sicher auch die Passagiere eines Fluges gern gehabt, die zuletzt sieben Stunden ohne Wasser und Essen im Flieger festsaßen.

Wellness-Tempel Flugzeug: Verwöhnen Sie sich mit einer Gesichtsmaske

Die Auswirkungen des Fliegens, der Sonnenexposition, der Temperatur und der trockenen Kabinenluft haben bei Beth deutliche Spuren hinterlassen: „Nachdem ich jahrelang mit den Auswirkungen des Fliegens auf meine Haut zu kämpfen hatte, gönne ich mir auf Langstreckenflügen immer eine Mini-Gesichtsbehandlung. Ich verwende eine intensiv feuchtigkeitsspendende Tuchmaske und Gel-Pads für die Augenpartie und trage dann Feuchtigkeitscreme und Sonnenschutz (LSF 50) auf.“

Bei kürzeren Flügen setzt sie dann einfach auf eine lang anhaltende und nährende Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, ein Vitamin-C-Serum und – besonders entscheidend – einen starken Lichtschutzfaktor.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Tessin sorgfältig überprüft.