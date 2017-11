Hotel-Mitarbeiterin enthüllt: Dieses Verhalten von Gästen nervt

Von daher... Normalerweise werden an eine Rezeptionistin auch hier in Deutschland sehr hohe Anforderungen gestellt und ich gebe zu, dass es sich bei Novotel um eine Kette der unteren Klasse handelt.

1. Sehensweurdigkeiten in der Stadt kennen und wissen wo sie sind (Wo sind die Sehenswuerdigkeiten in der Stadt und wie komme ich hin) 2. Fahrscheine fuer öffentlichen Personennahverkehr buchen können 3. Fluege buchen können 4. Sightseeing-Touren bei den Tourismusbueros in der Stadt buchen können 5. Tagungsräume vorbereiten 6. sonstige Events organisieren können 7. Währungswechselkurse kennen und Geld umtauschen können in Fremdwährung oder von Fremdwährung in Euro 8. Ausflugspakete buchen können inklusive Lunchpakete in der Hotelkueche ordern können 9. Material fuer den Zimmerservice bestellen können inklusive Getränke fuer die Minibar 10. Zimmerbuchungen entgegen nehmen und erledigen (auch fremdsprachlich) 11. bei Abreise des Gastes die Abrechnungen fuer die Zimmer erledigen 10. Hotelkasse fuehren können

Nachdem ich gesehen habe, dass diese Mitarbeiterin um die es hier geht, bei Novotel arbeitet, muss ich mal ueber Novotel ein kleines Liedchen singen. Denn ich war schon in diversen Novotels in Deutschland und da habe ich auch schon so meine Erfahrungen gemacht.

Denn die meisten dieser Novotels sind nur Hotels mit Fruehstueck, aber leider keine Vollpension. OK, Tagungsräume haben die oft dabei. Aber: fuer Getränke zahlst du extra und auch das Personal lässt in Sachen Freundlichkeit oft zu wuenschen uebrig. Dann gibt es bei den Nototels oft sogar nicht mal Parkplätze in Hotelnähe, sondern du darfst dir erst mal einen Parkplatz suchen. Normalerweise haben anständige Hotels sogar einen extra Parkplatz fuer eigene Gäste.

Da kenne ich aber wirklich deutlich besseres. Ich sage nur mal als Beispiele:

Ibis-Hotelkette

Best-Western

Astron-Hotels

die ganzen Hotelketten von Tui

Da ist der Standard deutlich besser. Da kann man auch Fluege buchen, es gibt Vollpension, sogar die Zimmer sind richtig groß und man darf ausdruecklichst die Minibar benutzen, auch wenn die etwas teurer ist und man bekommt dort sogar den Hinweis, dass es eben gerade NICHT gern gesehen ist, wenn man eigene Getränke mitbringt. Und bei diesen vorgenannten Hotelketten bekommt man bei Ausfluegen sogar Lunchpakete mit. Und bei den Ibis-Hotelketten bekommt man sogar noch Fahrkarten fuer die Öffis an den Rezeptionen ohne jedes Problem.

Dann kenne ich in Berlin auch so einige Hotels, da gab es sogar in den Zimmern teilweise regelrechte Kuechenabteile wo man sich selber kochen konnte, auch wenn die Hotels Restaurant dabei hatten.

So geht Service!!