"How I Met Your Mother"-Star gibt Tipps für die Flugzeug-Reise

Neil Patrick Harris muss oft mit dem Flugzeug verreisen, ob für die Arbeit oder privat. Im Interview verrät er, mit welchen Tipps er die Reise gut übersteht.

Jedes Mal, wenn "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris mit dem Flugzeug auf Reisen geht, konnte er sich ein paar Tricks abschauen, wie man die Flugreise möglichst angenehm übersteht. Diese genialen, vielleicht nicht komplett ernst gemeinten Dinge hat er nun in einem Interview verraten.

Packen Sie schlauer

Der US-amerikanische Promi, der in der beliebten Serie "How I Met Your Mother" die Figur von Barney Stinson spielt, erklärt im Interview mit dem Portal Thrillist, wie Sie Ihre Flugreise am besten überstehen. So etwa, wie Sie am besten Ihren Koffer packen, ohne schwer schleppen zu müssen.

"Ich hege tiefe Bewunderung für Personen, die alle ihre Klamotten für zwei Wochen Urlaub in einen kleinen Rollkoffer stopfen. Wie machen die das? Allein die Schuhe!", so Harris. "Eigentlich braucht man für den Urlaub nur ein Fitnessstudio-Outfit", erklärt Harris weiter. "Packen Sie noch etwas Waschmittel ein und waschen Sie Ihre Sportbekleidung im Waschbecken des Hotels."

So kleiden Sie sich am besten für den Flug

Fliegen fühlt sich normalerweise wie eine lästige Pflicht an, in der man in unmenschlich kleine Sitze gequetscht wird. Bei der Kleiderwahl sollten Sie daher darauf achten, dass sie sich als jemand Besonderer fühlen. "Wir versuchen, uns im Flugzeug ganz normal zu kleiden", so Harris.

Früher sei Fliegen etwas Einmaliges gewesen, für das man sich rausputzte. Heute sehe man überall nur Kapuzenpullis und stinkende Socken. "Ich trage zwar keinen Anzug, das ist unangenehm. Außerdem wird er leicht knittrig und man muss die Jacke deshalb ausziehen", sagt er. Man sollte sich seiner Meinung nach aber immer etwas schicker anziehen, als man normalerweise rumlaufen würde.

So werden Sie im Flugzeug nicht krank

Flugzeuge sind Bakterienschleudern. Harris und sein Ehemann haben daher einen brillanten Tipp von ihrem Gesangslehrer bekommen: Sprühen Sie sich vor dem Start und nach der Landung ein kleines bisschen Nasenspray in die Nase. So sei man ideal vor Erkältungen geschützt, erklärt Harris.

Umgang mit abscheulichen Sitznachbarn

Wer Pech hat, landet im Flugzeug neben Menschen, die es entweder mit der Platzverteilung nicht so genau nehmen und ständig ihren Arm auf Ihrer Armlehne haben. Auch Plappermäuler können gerade auf Langstreckenflügen zur wahren Geduldsprobe werden.

"Ich benutze Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Effekt. Ich höre eigentlich ohnehin nicht zu, aber es nervt, wenn nervöse oder gesprächige Leute unaufhörlich reden müssen", sagt Harris.

Wie Sie Ihre Kinder davon abhalten, jeden im Flugzeug zu ärgern

Neil und sein Ehemann haben strenge Regeln dafür, wie oft ihre sechsjährigen Zwillinge Smartphones oder ähnliches zum Spielen verwenden können. Bei Flüge machen sie jedoch eine Ausnahme. "Kinder werden unglaublich unabhängig, wenn sie iPads in der Hand haben", sagt er. "Auf Flügen dürfen sie alle Inhalte ansehen und alle Spiele spielen, die sie möchten."

Fühlen Sie sich also nicht schuldig, Ihr Kind den ganzen Flug über mit dem Tablet spielen zu lassen. Es wird die Reisezeit für alle etwas angenehmer gestalten.

Wie Ihr großes Geschäft in der Flugzeug-Toilette nicht stinkt

Ja, tatsächlich. Neil Patrick Harris gibt Tipps, wie man geruchslos auf der Toilette, sagen wir mal, sich erleichtern kann. "Es gibt eine Menge Leute, die sich weigern, im Flugzeug ihr Geschäft zu verrichten, aus Angst, einen schlechten Geruch zu hinterlassen", sagt Harris.

Doch hat er einen Tipp, wie Sie nie wieder unangenehme Gerüche für diejenigen hinterlassen werden, die nach Ihnen die Toilette benutzen. "Spülen Sie, während Sie Ihr Geschäft verrichten", rät Harris. Höflichkeitsspülung nennt er das. "Dann reiben Sie Ihre Arme und Hände großzügig mit Seife ein." Der Duft der Seife verdecke unangenehme Gerüche in der Luft ganz einfach. "Hände und Arme dann einfach abwaschen und das Bad riecht nicht mehr nach Ihnen. Jedes Mal, wenn ich es das mache, bin ich von mir selbst beeindruckt."

