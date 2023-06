Junggesellenabschied artet aus: Partytourist wird ins Handgepäckfach gesteckt

Von: Franziska Kaindl

Im Rahmen eines Junggesellenabschieds auf Ibiza landete ein Partytourist im Handgepäckfach eines Ryanair-Flugs. Ein Video zu dem Vorfall ging auf TikTok viral.

Kaum ist der Sommer da, häufen sich wieder die Berichte über betrunkene Partytouristen, die auf Mallorca oder den Nachbarinseln ihr Unwesen treiben. Und das, obwohl sich die Baleareninsel alle Mühe gibt, den maßlosen Ausschweifungen der Besucher Einhalt zu gebieten. Auch Ibiza bleibt davon nicht verschont, wie ein Vorfall im Juni zeigt. Auf einem Ryanair-Flug, der von der Insel startete, wurde ein Mann von seinen Freunden kurzerhand in das Handgepäckfach verfrachtet.

Flug endet für Ibiza-Tourist im Handgepäckfach

„In der einen Minute bist du in einem Club auf Ibiza und in der nächsten wachst du im Gepäckraum von Ryanair auf“, scherzte ein Mann, der ein Video von der Aktion auf der Kurzvideo-Plattform TikTok teilte. Der Clip wurde mittlerweile knapp 890.000 Mal angesehen. Darauf ist ein Partytourist in einem Trikot der Fußballmannschaft Arsenal London zu sehen, der versucht, über den Köpfen der anderen Passagiere aus dem Handgepäckfach herauszukriechen. Offenbar gehörte er zu einer Gruppe von 40 Männern aus Großbritannien, die den Junggesellenabschied eines Begleiters auf Ibiza feierten, wie die spanische Zeitung Ultima Hora berichtet. Zu dem Vorfall kam es kurz nach der Landung des Flugzeugs.

Ryanair verschärft Regeln für Partytouristen aus Großbritannien

Die Exzesse von Partytouristen aus Großbritannien sind Ryanair schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Um die Probleme in Grenzen zu halten, ist britischen Urlaubern auf Flügen nach Ibiza mittlerweile der Alkoholkonsum untersagt, wie laut Ultima Hora aus einer E-Mail der Fluggesellschaft an ihre Kunden hervorgeht. Demnach dürfen die Passagiere Alkohol, den sie im Duty-Free-Shop gekauft haben, zwar mit an Bord nehmen, diesen aber nicht während des Fluges konsumieren. Allein der Alkohol, der an Bord erworben wurde, darf laut Online-Portal Mallorca Magazin auch dort getrunken werden.