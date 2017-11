Krasse Aufnahmen: Blitz schlägt in Flugzeug ein

Eine Boeing 777 war gerade in Amsterdam gestartet. Als die Maschine in einen Sturm geriet, passierte es: Das Flugzeug wurde vom Blitz getroffen.

Vom Flughafen Schipol in Amsterdam hob am vergangenen Mittwoch (15.11.) eine Boeing 777 der Airline KLM ab. Das Wetter war bereits bei Abflug eher stürmisch. Doch plötzlich geriert das Flugzeug in einen heftigen Sturm.

Blitzeinschlag in Flugzeug

Tiefgraue Wolken hingen schon über dem holländischen Flughafen, als die Maschine aus Amsterdam in Richtung Peru abhob. Kaum war die Maschine eine Weile unterwegs, passierte es: Ein Blitz schlug direkt in das Flugzeug ein.

Doch keine Sorge: Der Flug konnte ohne Probleme fortgesetzt werden.

