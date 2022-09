Unterkünfte in München sind während der Wiesn teurer als in Paris

Von: Franziska Kaindl

Wer kurzfristig einen Besuch auf dem Oktoberfest 2022 plant und noch auf der Suche nach einer Unterkunft ist, muss sich auf saftige Preise gefasst machen.

Nach drei Jahren Corona-Pause ist es bald wieder so weit: Am 17. September heißt es „O‘zapft is!“ auf der Theresienwiese in München. Zum Oktoberfest werden rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt erwartet. Und das zeigt sich auch hinsichtlich der Buchungslage von Ferienwohnungen und Hotels: Es sind kaum noch Unterkünfte übrig, und diejenigen, die noch frei sind, kosten um einiges mehr als außerhalb der Wiesn-Zeit.

Oktoberfest: Ferienunterkünfte in München so gut wie ausgebucht – und teurer als in der Metropole Paris

Von Mitte September bis Anfang Oktober kosten Ferienunterkünfte in München durchschnittlich 507 Euro pro Nacht (19. September bis 25. September), wie das Ferienhaus-Buchungsportal Holidu analysiert hat. Damit ist eine Bleibe in der bayerischen Landeshauptstadt für diesen Zeitraum sogar teurer als Übernachtungen in Paris (466 Euro) oder Zürich (505 Euro). In der ersten Oktoberfestwoche sind Ferienunterkünfte in der Stadt um stolze 70 Prozent teurer als in der Vorwoche. Verglichen mit den Durchschnittspreisen zum letzten Oktoberfest im Jahr 2019 haben sich die Kosten ebenfalls gesteigert – und zwar um 34 Prozent.

Vom 17. September bis zum 3. Oktober lockt die Wiesn voraussichtlich wieder Millionen von Besuchern nach München. © Frank Hörmann/Sven Simon/Imago

Allerdings sind auch fast keine Ferienunterkünfte in der Stadt München mehr verfügbar (Stand: 7. September). Etwas Glück könnten Oktoberfest-Besucher im Umland haben: Hier gibt es noch mehr buchbare Alternativen und auch die Preise sind günstiger. Erding ist zum Beispiel mit der S-Bahn 50 Minuten von München entfernt. 20 Prozent der Unterkünfte waren zum Zeitpunkt der Analyse noch frei, für einen Preis von 182 Euro pro Unterkunft und Nacht. In Rosenheim zahlen Besucher etwa 129 Euro pro Unterkunft und Nacht und erreichen München in 40 Minuten mit dem Zug.

Bis zu 463 Prozent mehr für Hotelunterkunft in der Wiesn-Zeit

Auch für eine Hotelübernachtung müssen Wiesn-Besucher laut Check24 mehr Geld auf den Tisch legen als zu normalen Zeiten. Am zweiten Festwochenende kostet sie mit durchschnittlich 183 Euro um 33 Prozent mehr als im Septemberschnitt. Im Juli lag der Preis im Durchschnitt noch bei 144 Euro. Einzelne Hotels kosten sogar bis zu 463 Prozent mehr als außerhalb der Wiesn-Zeit.

Hotelzimmer sind während des Oktoberfests ebenfalls Mangelware, zum Zeitpunkt der Analyse (10. September) fand Check24 in einem Radius von einem Kilometer zur Theresienwiese nur noch zwölf Unterkünfte. Ein Doppelzimmer kostet am zweiten Festwochenende demnach mindestens 220 Euro. Außerhalb der Volksfestsaison zahlen München-Besucher nur 74 Euro für die günstigste Unterkunft und haben außerdem mehr Auswahl an freien Hotelzimmern.

