Paar verkauft alles, um mit einem Linienbus durch Europa zu reisen

Ein britisches Paar hat den Sprung gewagt und all ihr Hab und Gut verkauft - für einen rüstigen Linienbus, mit dem sie Europa bereisen wollen.

Wer hat noch nicht davon geträumt? Einfach alles hinzuschmeißen, das Nötigste einzupacken und die Welt zu bereisen. Ein britisches Pärchen hat es gewagt und all ihre Besitztümer verkauft, um sich diesen Traum zu erfüllen. Und das obwohl mancher behaupten möchte, dass sie bereits viel von der Welt gesehen haben: Amy und David lernten sich 2014 in Dubai kennen, wo beide zu dem Zeitpunkt arbeiteten. Die Jahre darauf verbrachten sie beruflich unter anderem in Antigua, Sri Lanka, Vancouver, Hong Kong, New York - und nicht zuletzt in der Karibik.

Britisches Paar gibt alles auf

Irgendwann stellten die beiden aber doch fest, dass ihre Vollzeit-Jobs sie zu sehr einspannten, als dass sie die Zeit an diesen beliebten Reisezielen genießen konnten. "Wir mussten anfangen uns nach etwas umzusehen, dass uns mehr erfüllt.", erklärte das Paar dem Online-Portal DailyMail. Deshalb schmissen sie ihre bisherigen Jobs hin und verkauften ihre Habseligkeiten, um sich einen alten Linienbus für rund 32.000 Pfund (36.100 Euro) zu kaufen. Diesen renovierten sie über vier Monate lang in ihrer Heimat Nordengland. Ihre Fortschritte dokumentierten Amy und David auf Instagram:

Wie die Bilder zeigen, ist aus dem betagten Bus innerhalb weniger Wochen ein wahres Luxus-Campingmobil geworden: Neben einer Küche gibt es dort nun ein Schlafzimmer, eine Dusche und einen Aufenthaltsraum mit plüschigen Möbeln.

Britisches Pärchen: Mit 17 Euro pro Tag unterwegs

Seit August ist das Paar mit einem 5.000 Pfund-Budget (5.640 Euro) in Europa unterwegs und stoppte bereits in Frankreich, Spanien und Portugal. Dabei achten sie sehr gut auf ihre Ausgaben: "Wir versuchen uns an ein Tagesbudget von 15 Pfund (Anm. d. Red.: 17 Euro) zu halten und wir lieben es unser eigenes Essen zu kochen." Ihre Erlebnisse teilen sie auf Instagram und einem Blog. Hier beschreiben sie nicht nur ihre Reiseziele, sondern geben auch Informationen zu interessanten Sehenswürdigkeiten, Bars und Restaurants.

Den allergrößten Traum müssen sich Amy und David aber erst noch erfüllen: Sie wollen mit umweltfreundlichen Gästehäusern ein Geschäft aufbauen. Auf ihrer Bustour hoffen sie, den idealen Platz dafür zu finden - ein große Fläche, auf der sich Gemüse anbauen und Tiere halten lassen, außerdem ein kleines Waldstück für Baumhäuser und Hütten. Doch bis dahin lassen es sich die beiden sicher gut gehen.

