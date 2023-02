Auf den Spuren der Polarlichter: In welchen Ländern kann man sie am besten sehen?

Von: Franziska Kaindl

Polarlichter stellen ein einzigartiges Naturphänomen dar, das nur in bestimmten Ländern und Regionen der Welt beobachtet werden kann – unter anderem in Island und Kanada.

Polarlichter, auf der Nordhalbkugel bekannt als Aurora borealis, sind ein spektakuläres natürliches Phänomen, das viele Schaulustige in die nördlichen Regionen der Welt führt. Sie entstehen, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind die Erdatmosphäre treffen und dabei mit Atomen und Molekülen reagieren, was zu einer Erzeugung von Licht führt. Am Nachthimmel kann dieses anschließend in vielen verschiedenen Farben und Formen erscheinen, von grünen und roten bis hin zu blauen und purpurroten Bändern. Aufgrund ihrer Schönheit und Seltenheit reisen viele Menschen auf die Nordhalbkugel, um auch einmal Zeuge des Naturschauspiels zu werden.

Polarlichter in Skandinavien sehen: die besten Orte für die Beobachtung des Nachthimmels

Norwegen ist eines der bekanntesten Länder für die Beobachtung von Polarlichtern. Die Küstenstädte Tromsø und Narvik bieten aufgrund ihrer Lage weit im Norden und umgeben von hohen Bergen hervorragende Bedingungen, um einen ungehinderten Blick in den Nachthimmel zu erhaschen. Die Aurora borealis lässt sich aber auch im Nachbarland Schweden erleben: Die Stadt Kiruna und der Abisko-Nationalpark in Schwedisch Lappland sind bekannt für ihre spektakulären Polarlichtbänder, die sich bei Winterwanderungen oder Hundeschlittenfahrten bewundern lassen.

Felsige Klippen und schneebedeckte Berge unter Polarlichtern am norwegischen See Ågvatnet. © Juan Lopez/Imago

Nicht zu vergessen ist Finnland: Die besten Orte, um das Nordlicht zu sehen, sind Rovaniemi, Inari und Kilpisjärvi. Polarlichtjäger reisen am besten zwischen September und März und warten auf eine klare Nacht. Einige Unterkünfte bieten spezielle Terrassen zur Beobachtung der Nordlichter an, aber auch bei Outdoor-Aktivitäten wie Skitouren können Naturliebhaber das Phänomen in Augenschein nehmen.

Island-Urlaub mit Polarlichtern – Aussichtspunkte für ein einzigartiges Erlebnis

Die klare Luft und die Abgeschiedenheit Islands machen das Land zu einem idealen Ort, um Polarlichter zu sehen. In den Städten Reykjavík und Akureyri haben Schaulustige eine gute Sicht auf den Nachthimmel – außerdem lädt die Suche nach dem Nordlicht zu einem Besuch anderer Naturwunder des Landes ein, wie Geysiren und heißen Quellen. Wer in Husavik, einem kleinen Fischerdorf im Norden Islands, die schimmernden Lichtbänder am Himmel sehen möchte, kann sich einen Aussichtspunkt außerhalb der Ortschaft suchen. Hier tanzen die Polarlichter über einer wunderschönen Landschaft aus Bergen und Meer und sorgen damit für ein unvergleichliches Naturschauspiel. Verschiedene Reiseveranstalter laden Urlauber zudem dazu ein, die Nordlichter von einem Boot oder sogar von einem Pferderücken aus zu beobachten.

Polarlichtjagd in Kanada und Alaska

Auch Kanada und Alaska sind für ihre atemberaubenden Nordlichter bekannt: Vor allem in den Städten Yellowknife und Fairbanks lässt sich dieses einzigartige Naturphänomen von September bis April hervorragend beobachten. Für einen perfekten Blick auf die Aurora borealis sollten Reisende eine klare Nacht ohne Mondlicht wählen. Bei einer Hundeschlittenfahrt durch die Wälder des Nordens oder von einem beheizten Aussichtspunkt aus kommen Reisende sogar noch besser in den Genuss der Lichter-Show.

Nordlichter am Himmel in der Nähe des Tibbit Lake bei Yellowknife in Kanada. © Alan Dyer/Imago

Naturschauspiel im Norden Schottlands: Wo Sie hier Polarlichter sehen

Schottland ist ebenfalls ein Schauplatz für Polarlichter, insbesondere in den nördlichen und nordwestlichen Regionen wie den Shetland- oder Orkney-Inseln. Diese bieten eine spektakuläre Landschaft und einen atemberaubenden Blick auf den Nachthimmel, besonders bei klarem Wetter. Am besten ist es, einen Standort abseits der Lichter der Städte zu wählen und auf eine klare Nacht zu warten. Wer Fotos machen möchte, sollte für optimale Schnappschüsse ein Kamera-Stativ und eine Kamera mit langer Belichtungszeit mitnehmen, um die besten Bilder zu bekommen.

Auf der Suche nach dem Nordlicht: Reisen nach Russland

Im Norden Russlands, insbesondere in der Region Murmansk, sind Polarlichter ebenfalls ein ständiger Begleiter. Darüber hinaus verfügt die russische Arktis über eine einzigartige Landschaft, die auf der Suche nach den bunten Lichtern erkundet werden kann. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine besteht derzeit allerdings eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Russische Föderation. Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und von der Redaktion geprüft.