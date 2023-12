Bußgelder und Risiken: So teuer kann das Ignorieren des Rauchverbots im Flugzeug werden

Von: Sebastian Oppenheimer, Maria Wendel

Aschenbecher in Flugzeugtoiletten wirken heutzutage überflüssig, da das Rauchen verboten ist. Doch sie sind ein Relikt mit wichtiger Funktion.

In den 90er-Jahren war es noch gang und gäbe, beim Check-in am Flughafen die Frage zu hören: „Raucher oder Nichtraucher?“. Heutzutage erscheint es fast undenkbar, dass das Rauchen an Bord eines Flugzeugs einst als normal galt. Der Grund für das Rauchverbot liegt auf der Hand: Im Flugzeug birgt das Rauchen eine doppelte Gefahr. Einerseits schadet der Rauch der Gesundheit der Passagiere. Andererseits besteht durch glühende Zigarettenstummel die Gefahr eines Feuers an Bord. Die Strafen für das Rauchen im Flugzeug sind heutzutage entsprechend hoch.

Warum Aschenbecher in Flugzeugtoiletten trotz Rauchverbot existieren

Rauchen im Flugzeug war einst Normalität, heute ist es verboten und riskant. Die hohen Bußgelder sollen abschreckend wirken. (Symbolbild) © Action Pictures/Imago

Möglicherweise haben sich einige schon über die Aschenbecher in den Flugzeugtoiletten gewundert – schließlich sind sie seit Jahren überflüssig, da das Rauchen verboten ist. Aber die Aschenbecher sind tatsächlich von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) vorgeschrieben. In einem EASA-Dokument steht wörtlich: „Unabhängig davon, ob das Rauchen in bestimmten Bereichen erlaubt ist, müssen die Toiletten über abnehmbare Aschenbecher verfügen [...]“. Der Grund: Es gibt immer noch unbelehrbare Menschen, die trotz Verbot auf der Toilette rauchen – und deren Zigaretten müssen sicher gelöscht werden können.

Hohe Strafen bei Verstößen gegen das Rauchverbot im Flugzeug

Wer das Rauchverbot im Flugzeug missachtet, muss tief in die Tasche greifen: Laut Reisereporter.de beträgt die Höchststrafe für das Rauchen im Flugzeug 25.000 Euro. In der Regel verhängt das Luftfahrtbundesamt in Deutschland jedoch Strafen zwischen 250 und 350 Euro plus einer Gebühr von 28,50 Euro.

Es gibt jedoch noch drastischere Strafen. 2017 wurde ein Brite zu neun Jahren Haft verurteilt: Er hatte heimlich eine Zigarette auf der Flugzeugtoilette geraucht und dabei den Abfalleimer in Brand gesetzt. Das Resultat: Das Flugzeug mit etwa 200 Passagieren an Bord musste eine Notlandung durchführen.

