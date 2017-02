f.re.e 2017 mit zwei neuen Thementagen

Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse erweitert ihr Angebot um die Aspekte barrierefreies und nachhaltiges Reisen. Hierzu finden Besucher an zwei neuen Thementagen ein umfangreiches Angebot.

„Natürlich f.re.e“ – Nachhaltig reisen und erleben

Beim Thementag „Natürlich f.re.e“ am Freitag, 24. Februar 2017, stehen Reise- und Freizeitangebote zu nachhaltiger Mobilität, Ressourcen- und Energieeffizienz sowie Klimaschutz und Naturlerlebnis im Mittelpunkt des Rahmenprogramms. Unter anderem können sich Besucher über „Wandern ohne Gepäck“, „Nepal - achtsam reisen und erleben“ oder „wie funktioniert nachhaltig reisen?“ informieren.

„f.re.e ohne Grenzen“ – Barrierefreie Reisen und Freizeit

Bereits am Mittwoch, 22. Februar 2017, zeigen Aussteller im Rahmenprogramm eine umfangreiche Auswahl an barrierefreien Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten. Zu den Angeboten zählen „Behindertengerechte Fahrräder“, „Kanu ohne Grenzen“ oder „Barrierefreies Fernreisen“.

„f.re.e Solo“ – Reise und Freizeit für Alleinreisende und Singles

Am Donnerstag, 23. Februar, erhalten Besucher auf der f.re.e Solo Bühne Informationen zu Wandern, Radfahren oder Busreisen für Singles und Alleinreisende. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei der f.re.e-Reisepartnerbörse eine Begleitung für die Freizeitgestaltung oder den nächsten Urlaub zu finden.

„f.re.e Ahoi“ – Reisen auf dem Wasser

Der internationale Kreuzfahrtverband Cruise Lines International Association (CLIA) rechnet für das Jahr 2017 mit weltweit 25,3 Millionen Kreuzfahrt-Passagieren. Dieses Wachstum spiegelt sich auch auf der f.re.e wider. Der Ausstellungsbereich zu Kreuzfahrten wächst in der Halle B5 auf rund 2.000 m². Zu den Anbietern und Reedereien, die sich auf der f.re.e präsentieren, zählen unter anderem A-Rosa, TUI Cruises sowie Zughansa mit der Seabourn Cruise Line und der Holland America Line. Außerdem geben Experten an allen fünf Messetagen auf der Hafen-Bühne Tipps zu Schiffstypen, möglichen Routen und Angeboten an Bord.

