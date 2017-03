Radlfrühling in Istrien – die Radreise der Superlative

Im Mai findet mittlerweile zum 18. Mal der Radlfrühling in Istrien statt.

Im Mai, wenn die Natur aufblüht und wilde Blumen Farbtupfer in die Landschaft setzen, ist die beste Zeit für eine besondere Radreise. Gemeinsam geht es für eine Woche rund um die schöne Halbinsel Istrien.

Übernachtet wird in Poreč wahlweise in den beliebten Hotels Valamar Zagreb**** oder Pical*** sowie in den App. Pical, die allesamt wunderbar nah der Altstadt liegen. Geplant und begleitet wird diese Reise vom Radltour-Spezialist des Bayerischen Rundfunks, Herrn Toto Gaitanides. Die bequeme Busanreise (mit Transport des eigenen Rades) sowie Mieträder (Trekking-Räder oder E-Bikes) sind zubuchbar.

Genießen Sie mit I.D. Riva Tours den Frühling in Kroatien vom Sattel Ihres Rades aus!

Termin: 13.05.-20.05.2017

Unser mittlerweile alljährlich stattfindendes Lieblingsevent, der Radlfrühling, wurde im Jahr 1999 zum ersten Mal in Kroatien abgehalten. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk und Toto Gaitanides, dem „Vater“ der BR-Radltour, brachten wir mehr als 600 glückliche Radler und ihre Drahtesel nach Kroatien. Der herausragende Erfolg und insbesondere die Begeisterung unserer Gäste haben uns dazu bewegt, jedes Jahr eine neue Entdeckungsreise mit dem Fahrrad durch Kroatien zu veranstalten. Planung und Logistik beherrschen wir aus dem Stegreif, denn wir hatten in den letzten Jahren das Vergnügen, neben dem Radlfrühling auch zahlreiche andere Großevents veranstalten zu dürfen. Aufbauend auf unsere langjährige Tradition, geht es im Jahr 2017 wieder nach Istrien.

Auf Radtour in Istrien mit Toto Gaitanides

+ Mit dem Rad durch Kroatien. © I.D. Riva Tours Alle Strecken wurden vom Touren-Spezialisten selbst ausgearbeitet und bereits getestet. Die grüne Halbinsel im Norden Kroatiens bietet nicht nur aufgrund der einmaligen Landschaft die besten Voraussetzungen für ausgedehnte Radtouren. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Wander- und Radwege ausgebaut und ausgeschildert, das Klima ist mild und die Hügel beherrschbar. Die Radler atmen um diese Zeit die Frühlingsdüfte Istriens ein. Die Akazien an den Straßen blühen, der Ginster beginnt sich zu entfalten und die ersten Mohnblumen setzen rote Tupfer in die prächtig grüne Landschaft. Sehen und Riechen machen Istrien für den Radler zum besonderen Erlebnis.

Reise nach Kroatien: Auf Radltour mit I.D. Riva Tours

Um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten, werden speziell für unsere Touren Straßen abgesichert und der Fahrradkonvoi wird von Polizei und Sanitätsfahrzeug begleitet. Zudem werden alle Touren von speziell dafür ausgebildeten Reiseleitern geführt und bei kleineren Pannen oder Defekten hilft unsere mobile Werkstatt. Ein Schlussfahrer achtet darauf, dass kein Gast zurückbleibt und weist Radler, die nicht mehr weiter können, in einen Bus mit Radanhänger ein.

Das Event jährt sich nun zum 18. Mal und wir laden Sie ein, vom 13.05.–20.05.2017 mit von der Partie zu sein! Schließen Sie sich, gern mit Ihrer Familie oder Freunden, an und unterstützen Sie uns dabei noch mehr Radsportbegeisterten zu beweisen, dass die immergrüne und so nah gelegene Halbinsel Istrien eine der schönsten Raddestinationen in Europa ist.

Die tägliche Radlzeit überschreitet nicht vier Stunden und bleibt stets unter 60 Kilometern, die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt dabei 15 bis 18 Stundenkilometer. Das Rahmenprogramm beinhaltet zahlreiche Highlights. Am Ankunftstag (13.05.) wird am Abend im Hotel bei Live-Musik und Tanz gefeiert, während die große Abschlussparty am Freitagnachmittag (19.05.) nach dem Zieleinlauf in Rovinj steigt.

Diese Leistungen sind bei der Radtour durch Istrien inklusive:

7 Übernachtungen im gebuchten Hotel oder App. in Poreč

Halbpension mit reichhaltigem Frühstücks- und Abendbuffet (nicht in den App. Pical)

Welcome-Cocktail



Kurtaxe



Deutschsprachige Reiseleitung im Hotel



Deutschsprachige Rad-Reiseleiter auf allen Radtouren



6 geführte Tages-Radtouren laut Programm



Stadtführung in Pula



Eröffnungs-Party am 13.05. in Poreč



Abschluss-Party am 19.05. in Rovinj



Preise in Euro pro Person:

Hotel Code Unterkunft Eigene Anreise Busanreise* EZ-Zuschlag Valamar Zagrab Hotel**** Halbpension HIPR1R Doppelzimmer Balkon Parkseite 499 675 98 Doppelzimmer Balkon Meerseite 534 710 - Suite Balkon Parkseite 599 775 - Hotel Pical*** Halbpension HIPR3R Doppelzimmer Parkseite 419 595 70 Doppelzimmer Meerseite 467 643 70 App. Pical** ohne Verpflegung AIPR1R App. Typ A (2 Personen) 269 445 - App. Typ B (3-4 Personen) 223 399 -

*Busanreise inkl. Fahrradtransport.

Zustiege für den Radlbus: München, Holzkirchen, Samerberg, Straubing, Regensburg, Landshut, Würzburg, Nürnberg, Ingolstadt, Augsburg, Salzburg

