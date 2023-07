Rollkoffer dürfen bleiben: Fremdenverkehrsamt von Dubrovnik dementiert Trolley-Verbot

Von: Franziska Kaindl, Maria Wendel

Dubrovnik, der Touristen-Hotspot an der Adria, will den Lärm in der Altstadt vermeiden. Touristen sollen ihre Koffer nur noch per Hand tragen.

Die mittelalterliche Altstadt, die als Kulisse für die HBO-Serie „Game of Thrones“ diente, zieht immer mehr Touristen an. Doch der Rummel hat seinen Preis: Die Anwohner werden mit dem Lärm der Rollkoffer auf dem kopfsteingepflasterten Straßen konfrontiert.

Touristen sollen in der Altstadt von Dubrovnik ihre Koffer nicht mehr ziehen. Der Grund: Lärmbelästigung. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Dubrovnik: Rollkoffer-Regel gegen Lärm im historischen Stadtzentrum

Einige Medien weltweit berichteten in den letzten Tagen von einem Trolley-Verbot in Dubrovnik, auch tz.de. Demnach wollte die Stadt eine Strafe von 265 Euro gegen Personen verhängen, die ihren Rollkoffer lautstark über die Straßen ziehen. Ursprünglich stammten die Informationen unter anderem von der kroatischen Zeitung Jutarnji. Das Fremdenverkehrsamt dementiert diese Berichte aber nun. Ein Verbot sei nie geplant gewesen: „Dubrovnik erzieht zum nachhaltigen Tourismus, es bestraft keine Rollkoffer im historischen Zentrum“, heißt es in einem Statement.

Verhaltensempfehlungen gibt es aber sehr wohl, spätestens seitdem die Stadt ein Video im Rahmen des Projekts „Respect the City“ veröffentlicht hat. Dort heißt es, dass vor Denkmälern nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden soll. Hunde sollen angeleint und in den Straßen keine Badekleidung getragen werden. Ein Ausschnitt darin verweist auch auf die Koffer-Problematik: Touristen sollten diese hochheben, damit sie keinen Lärm verursachen, so die Bitte.

Dubrovnik will für weniger Lärm in der Gastronomie sorgen

Nicht nur Rollkoffer sollen in der Stadt weniger Lärm verursachen, auch in den Lokalen gelten strengere Regeln. Mithilfe von Messgeräten soll der zulässige Lärmpegel im Außenbereich ab 19 Uhr auf 55 Dezibel begrenzt werden. Bei Überschreitung drohen Bußgelder von bis zu 1.327 Euro und eine Sperrung der Freischankfläche, wie das österreichische Portal Der Standard berichtet. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Anwohnern eine ruhigere Umgebung zu bieten.

Elektroautos sollen Lieferungen und Gepäcktransport übernehmen

Die Stadt plant dem Bericht zufolge außerdem Anpassungen bei Lieferungen ins historische Stadtzentrum. Bald sollen Elektroautos die Zustellungen und auch den Gepäcktransport der Touristen übernehmen. Aktuell sind Lieferungen nur zwischen fünf und 7.30 Uhr morgens erlaubt, überdies dürfen nicht mehr als zehn LKWs gleichzeitig im Zentrum unterwegs sein. Schon bald sollen diese Zustellungen aber von Elektroautos übernommen werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.