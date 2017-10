Das sind die unpünktlichsten Flughäfen Deutschlands

An welchem großen deutschen Flughafen müssen Reisende am meisten warten?

Über 2.000 Flüge heben täglich von den größten deutschen Flughäfen ab - einige davon unplanmäßig. Doch welcher deutsche Flughafen ist eigentlich am unpünktlichsten?

Mehr als jeder vierte Flug aus Berlin-Tegel startet nicht nach Plan. Das ergab nun eine Auswertung der 13 größten Flughäfen Deutschlands.

Klarer Sieger in Sachen Unpünktlichkeit

Das Portal Airhelp hat den Flugverkehr im ersten Halbjahr 2017 analysiert und festgestellt: 26,89 Prozent der über 44.000 Flüge aus Berlin-Tegel hoben im ersten halben Jahr 2017 nicht nach Plan ab. Damit ist der Berliner Flughafen der mit Abstand unpünktlichste Airport der Untersuchung.

In Frankfurt am Main hoben fast 22 Prozent der Flüge nicht planmäßig ab, in München waren es ziemlich genau 21 Prozent.

Flughafen Hannover-Langenhagen am pünktlichsten

Am pünktlichsten starteten Flugreisende in diesem Jahr vom Flughafen Hannover-Langenhagen. Am größten Airport Niedersachsens starteten fast 90 Prozent aller Flüge nach Plan. Zuletzt machte der Flughafen dennoch negative Schlagzeilen, weil dort etwa 1.000 Passagiere nach Unwettern gestrandet waren und kaum versorgt wurden. An den Flughäfen Stuttgart, Halle/Leipzig und Köln/Bonn hoben immerhin fast 87 Prozent aller Flüge planmäßig ab.

Knapp 470 Flüge pro Tag unpünktlich

Insgesamt hoben etwas mehr als 85.000 Flüge im ersten Halbjahr 2017 unplanmäßig von den 13 größten deutschen Flughäfen ab. Das macht einen Schnitt von knapp 470 verspäteten Flügen pro Tag. Allein in Frankfurt am Main sind bis zum Juli 2017 fast 23.000 Flüge nicht wie geplant gestartet.

Flughafen Anzahl Flüge gesamt Verspätungen in % Anzahl ausgefallener Flüge Anzahl verspäteter Flüge Berlin-Tegel (TXL) 44.105 26,89 729 11.129 Frankfurt a.M. (FRA) 106.785 21,46 862 22.055 München (MUC) 93.814 20,99 684 19.010 Düsseldorf (DUS) 52.290 19,66 311 9.970 Hamburg (HAM) 34.872 18,35 238 6.161 Dresden (DRS) 4.679 16,44 38 731 Berlin-Schönefeld (SXF) 20.968 16,27 343 3.068 Nürnberg (NUE) 9.652 14,84 110 1.322 Bremen (BRE) 5.343 13,63 47 681 Köln/Bonn (CGN) 21.867 13,57 143 2.825 Halle/Leipzig (LEJ) 4.558 13,54 45 572 Stuttgart (STR) 23.012 13,19 201 2.834 Hannover (HAJ) 11.667 11,41 81 1.250 Gesamt 433.612 19,70 3.832 81.608

