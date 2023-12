Vorsicht auf der Skipiste: Alkoholisiert fahren kann teuer werden oder sogar zu Haftstrafen führen

Von: Carina Blumenroth, Maria Wendel

Ein Skiurlaub in Italien kann schnell teuer werden: Bei Überschreitung der Promillegrenze drohen nicht nur Geldbußen, sondern auch der Verlust des Skipasses.

Die Ankunft der ersten Schneeflocken lässt das Herz von Wintersportlern höher schlagen, die sich auf ihre Zeit in den Skigebieten freuen. Neben der geeigneten Skiausrüstung sollten sich Skibegeisterte auch Gedanken über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen machen. In Italien beispielsweise ist eine Haftpflichtversicherung erforderlich, die auch Schäden an Dritten abdeckt. Während Ihres Urlaubs sollten Sie jedoch auch überlegen, ob Sie vor der Talfahrt in der Berghütte noch alkoholische Getränke konsumieren.

Italien: teure Folgen für Skifahren unter Alkoholeinfluss

Ein Sekt oder Bier vor der Ski-Abfahrt? Keine gute Idee. © Elmar Gubisch/Imago

Planen Sie Ihren Skiurlaub in Italien? Dann sollten Sie besser darauf achten, dass Sie vor der Talfahrt auf Alkohol verzichten. Der ADAC weist darauf hin, dass ab einem Alkoholgehalt von 0,5 Promille Strafen zwischen 250 und 1.000 Euro verhängt werden können. Neben der Geldstrafe kann auch der Tages-Skipass entzogen oder bis zu drei Tage ausgesetzt werden, so Rechtsanwalt Dr. Thomas Brenner auf Anwalt.de. Wenn Sie mit 0,8 Promille erwischt werden, wird dies als Straftat eingestuft. Dies kann, laut Brenner, eine Geldstrafe von 800 bis 3.200 Euro sowie eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten zur Folge haben.

Wer sich fragt, mit wie vielen alkoloischen Getränken man die 0,5 Promille erreicht, dem sei gesagt: Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, wie viel oder wie wenig man trinken muss, um diesen Wert zu erreichen. Dies hängt von den individuellen Bedingungen der Personen ab. Zu berücksichtigen sind unter anderem Geschlecht, Gewicht, Alter und Größe einer Person, so das Portal Bußgeldkatalog.org. Ebenso wichtig ist der Alkoholgehalt der Getränke. Übrigens: Auch Skifahrer, die sich ohne Alkohol auf der Piste daneben benehmen, kommen nicht ungeschoren davon, etwa wenn sie beim Überholen nicht genügend Abstand halten oder an Engstellen stehen bleiben.

Auswirkungen von Alkohol auf den Körper

Schon bevor die Promillegrenze erreicht ist, kann eine Veränderung im Körper deutlich spürbar sein. Was passieren kann, fasst die Kampagne „Alkohol? Kenn dein Limit“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Jugendliche und junge Erwachsene zusammen:

Promille Auswirkungen Ab 0,2 Promille verlangsamte Reaktionen, verminderte Koordination von Bewegungen, erhöhte Risikobereitschaft Ab 0,3 Promille erste Einschränkungen des Sehfeldes, Probleme bei der Einschätzung von Entfernungen Ab 0,5 Promille deutliches Nachlassen der Reaktionsfähigkeit, verminderte Konzentrationsfähigkeit Ab 0,8 Promille erste Gleichgewichtsstörungen, eingeschränkte Reaktionsfähigkeit, Störungen beim Gehen

Es empfiehlt sich also, vor der Abfahrt lieber komplett auf Alkohol zu verzichten und erst beim Après-Ski im Tal zu feiern.

