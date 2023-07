„Was stimmt mit den Leuten nicht?“: Flugpassagierin weigert sich, Fensterplatz mit Kind zu tauschen

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Eine Flugpassagierin wurde von einer Sitznachbarin gebeten, den Platz am Fenster mit ihrem Sohn zu tauschen. Als sie sich weigerte, ließ die Mutter aber nicht locker.

Fensterplätze gehören zu den beliebtesten Plätzen im Flugzeug – man ist nicht zwischen zwei Sitznachbarn eingequetscht, hat eine Armlehne garantiert für sich und obendrein noch eine schöne Aussicht. Kein Wunder also, dass regelmäßig Streitigkeiten entstehen, wenn sich jemand einen Platz am Fenster ertauschen will, obwohl dieser ihm gar nicht zugeordnet wurde. Viele Passagiere fragen sich dann: Wie soll ich mich verhalten, wenn ich meinen Platz nicht hergeben will? Und, ist es unhöflich, seinen Sitz einer Familie zu verweigern?

Flugpassagierin wird von Mutter wegen Fensterplatz bedrängt

Erst kürzlich sah sich eine Frau mit dieser Situation konfrontiert und sagte ‚Nein‘. Allerdings war die Angelegenheit damit noch nicht beendet. Auf der Diskussionsplattform Reddit schildert sie unter dem Usernamen KittyKatze3, was während ihres vierstündigen Fluges in der 1. Klasse vorgefallen ist: „Meine Sitznachbarin bat mich, meinen Platz für ihren Sohn freizugeben. Ich lehnte höflich ab, weil ich einen Fensterplatz bevorzuge und sie immer den Gangplätzen vorziehe.“

Fensterplätze sind im Flugzeug sehr beliebt. © Petru Varga/Imago

Die Mutter hörte jedoch nicht auf zu drängen, erklärt die Reddit-Nutzerin, und sprach davon, dass ihr Sohn sehr sensibel sei und deshalb unbedingt am Fenster sitzen müsse. Der Junge war nach ihrer Einschätzung ungefähr zehn Jahre alt. Aber davon ließ sie sich nicht beirren: „Ich lehnte erneut ab und schlug ihr vor, mit einem Flugbegleiter zu sprechen, um herauszufinden, ob in einer anderen Klasse noch zwei Plätze nebeneinander frei seien, da die 1. Klasse voll sei.“

Anstatt den Rat anzunehmen, entschloss sich die Mutter jedoch dazu, weiter auf ihre Sitznachbarin einzureden. Die sah sich daher gezwungen, ihre Kopfhörer aufzusetzen, um ihre Ruhe zu haben. Und selbst dann war noch nicht Schluss: Die Mutter fing nun damit an, ihr auf den Arm zu tippen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das hätte das Fass fast zum Überlaufen gebracht: „Also sagte ich ihr mit Nachdruck, sie solle mich nicht anfassen, was sie schließlich zum Schweigen brachte“, so die Nutzerin auf Reddit. „Was stimmt nicht mit den Leuten? Diese Anspruchshaltung ist verrückt“, will sie von den anderen Usern wissen.

Hätte die Passagierin tauschen sollen? User haben eindeutige Meinung

In den Kommentaren erhält die Flugreisende viel Zuspruch. Viele berichten von eigenen Erfahrungen, in denen sie gebeten wurden, im Flugzeug die Sitze zu tauschen – meistens wurde ihnen aber eine Verschlechterung angeboten. „Sie bieten fast immer nur ein Downgrade an, anstatt die andere mögliche Option anzubieten, und zwar nach oben zu tauschen.“ Dabei gehört es auch aus Sicht einer Flugbegleiterin zu den goldenen Regeln, niemals den schlechteren Platz anzubieten, wenn man tauschen möchte. Und ein auch ‚Nein‘ sollte akzeptiert werden, wie die User finden. Einmal zu fragen, sei okay – „aber mehrfach und Anfassen ist nicht in Ordnung“.