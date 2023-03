Nordic Walking im Tegernseer Tal

Egal, ob Berge oder Seen: Das Tegernseer Tal bietet die idealen Voraussetzungen für Nordic Walking. © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Ein Training für Körper und Geist: Wer Nordic Walking liebt, findet im Tegernseer Tal die perfekten Wanderwege in atemberaubender Natur-Kulisse.

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation Erfahren Sie hier, was vor der Planung Ihres nächsten Aufenthalts am Tegernsee zu berücksichtigen ist.

Im Urlaub kommt der Sport oftmals zu kurz, da Entspannung im Vordergrund steht. Planen Sie eine Reise ins Tegernseer Tal, müssen Sie sich allerdings keine Sorgen um einen Sport-Entzug machen. Ganz im Gegenteil: Sie können Ihrem Körper und Ihrer Seele etwas Gutes tun, wenn Sie sich für Nordic Walking entscheiden. Die Sportart hat den Vorteil, dass Sie auch während eines erholsamen Rundgangs abschalten und Ihren Alltag hinter sich lassen können.

Das Tegernseer Tal bietet die optimalen Voraussetzungen für Nordic Walking

Liebhaber von Nordic Walking könnten es im Tegernseer Tal nicht besser treffen. Wanderwege um den Tegernsee, den Schliersee und den Spitzingsee garantieren für unvergessliche Rundgänge durch unberührte Natur. Wer die Herausforderung liebt, hat zudem die Möglichkeit, die malerischen Berge zu erklimmen.

Die Nordic-Walking-Angebote des Tegernseer Tals eignen sich nicht nur für Profi-Sportler. Stattdessen sind die Touren in die Schwierigkeitsstufen "leicht", "mittel" und "schwer" unterteilt. Falls Sie schon immer einmal in die Sportart hineinschnuppern wollten, bietet sich am Tegernsee die optimale Möglichkeit dazu.

Nordic Walking als perfekte Ergänzung zum Entspannungsurlaub am Tegernsee

Reisende, die Entspannung und genüssliches Schlemmen mit einer Prise Sport kombinieren möchten, sollten Nordic Walking unbedingt in ihr Urlaubsprogramm aufnehmen. Dadurch sind Sie in der Lage, den Großteil Ihrer Körpermuskeln zu trainieren. Gleichzeitig verbrennen Sie dank des einfachen Bewegungsablauf eine hohe Kalorienzahl. Das hat einen ganz besonderen Vorteil: Wer sich Sorgen macht, nach dem Naschen der regionalen Spezialitäten zu viele Pfunde auf den Rippen zu haben, kann das Problem mithilfe von Nordic Walking ganz einfach lösen.

