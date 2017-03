Urlaub im Allgäu: Wenn Glück ein Zuhause hat...

Komfort, Genuss, Luxus sind nur vollkommen mit dem Schönsten, das uns allein der Himmel schenken kann: Die gute Luft, die Berge und die friedliche Ruhe.

In einer Zeit, die von unentwegtem Stress und Reizüberflutung geprägt ist, sehen wir uns nach totaler Stille, Leichtigkeit und Idylle: Nur das Zwitschern der Vögel, das Bimmeln der Kuhglocken, das Zirpen der Grillen. Ein tiefer Atemzug und man ist angekommen im Panoramahotel Oberjoch – der perfekte Ort für die totale Entspannung.

Urlaub im Allgäu: Entspannen im Panoramahotel Oberjoch

+ © Panoramahotel Oberjoch Die Balance von Wohlbefinden, Gesundheit, Schönheit und Lebenskraft anzuregen und zu erneuern ist das selbsterklärte Ziel und spiegelt sich vor allem im 3.000 qm großen Alpin SPA mit Saunaland wider. Dabei wird auf das ganzheitliche Zusammenspiel der ursprünglichsten Kraftquellen Feuer, Wasser, Erde und Luft vertraut. Im Spa ist es kuschelig warm, das Zirbenholz beruhigt, die emporsteigenden Düfte betören alle Sinne. Durch riesige Fensterfronten ist er direkt mit der Natur verbunden.

Für alle, die vor dem Wellness etwas erleben möchten bietet das Panoramahotel täglich wechselndes Sport- und Freizeitprogramm. Ob die atemberaubende Natur der Allgäuer Alpen mit dem Wanderführer Hans, unterwegs auf großem Fuß bei einer Schneeschuhwanderung oder bei Yoga und Pilates im täglichen Aktivprogramm werden die Gäste in eine andere Welt entführt. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei und für Hausgäste natürlich kostenfrei.

Jetzt neu: Alpin Chalets

Mit viel Herzblut und großer Offenheit für Innovation und stetiger Weiterentwicklung führt Julia Lerch mit Vater Thomas Lerch das vom Lärm der Welt so ferne Wellnesshotel. Und so eröffnet am 18.08.2017 auch schon das neueste Projekt: 13 luxuriöse Alpin Chalets in 1.148 m Höhe, mit moderner Ausstattung in alpinem Stil, angelehnt an die traditionelle Allgäuer Architektur, umringt von berauschender Natur: Das klingt nach einem besonderen Ort des Wohlfühlens, der Ruhe und der Zweisamkeit. Und tatsächlich sind die Alpin Chalets in direkter Nachbarschaft zum Panoramahotel Oberjoch einzigartig in der Region.

Eröffnungsangebot:

4 Übernachtungen zum Preis von 2 (Anreise So/Mo)



Chalet-Inklusivleistungen

Anreise: 03.09. – 22.12.2017 (außer 01.10., 02.10., 29. und 30.10.2017)

Alpin Chalets: Hier geht's zum Eröffnungsangebot

Kontakt:

Panoramahotel Oberjoch GmbH

Paßstraße 41

87541 Oberjoch

E-Mail: info@panoramahotel-oberjoch.de

Tel.: +49 (0)8324 9333-0

Web: www.panoramahotel-oberjoch.de