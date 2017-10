Wo Sie das Winterglück abseits der Pisten finden

Auszeit gesucht? Echtzeit gefunden. Gleich um die Ecke, in Österreichs Süden, warten sanfte Wintererlebnisse und echter Genuss.

Finden Sie Ihr Winterglück: Auf Schneeschuhen, auf dem Rücken von Pferden, vor dem knisternden Kamin oder beim gemeinsamen Backen.

Willkommen am Urlaubsbauernhof in Kärnten

Die Kinder steigen aus dem Auto und sind im Urlaub angekommen. Sie wirbeln durch den Schnee, laufen über den Hof in den warmen Stall und beginnen ihre Entdeckungsreise. Die Gelassenheit der herzlichen Gastgeber macht es auch Ihnen ganz leicht, schnell abzuschalten. Und die Entspannung kommt hier, weit weg von Trubel und Hektik, ohnehin von selbst.

Abenteuerspielplatz Hof und Stall

+ © Urlaub am Bauernhof Kärnten, Daniel Gollner Wie wäre es mit Eislaufen am See, Kinder? Es ist noch nicht entschieden, wer das schönste Ei im Hühnerstall gefunden hat. Die Kühe freuen sich schon darauf, gefüttert und gestriegelt zu werden. Der Schlitten wartet auf den nächsten Einsatz und auf der Wiese liegt genug Schnee, um eine ganze Schneemann-Familie zu bauen. Gute Gründe also, um am Hof zu bleiben. Wenn die Kinder glücklich sind, haben auch die Eltern Urlaub – und zwischendurch mal Zeit für sich.

Die sanfte Seite des Winters genießen

+ © Urlaub am Bauernhof Kärnten, Tom Lamm In die winterliche Stille hören, dem eigenen Rhythmus folgen und zwischendurch innehalten, um in die Wintersonne zu blinzeln: Schneeschuhwandern in der unberührten Landschaft ist ein sanftes Naturerlebnis. In der Almhütte angekommen werden die Winterwanderer von der Wärme des knisternden Kamins umarmt. Zur Stärkung gibt es frisches Bauernbrot, Almkäse und Speck aus der Region. Wenn man weiß wo die Lebensmittel herkommen, schmeckt es einfach noch besser.

Das Glück auf dem Rücken der Pferde finden

Es ist ein faszinierendes Gefühl, fest im Sattel zu sitzen, das starke Pferd und die klare Winterluft zu spüren. Einmal trabend, dann wie im Flug galoppierend, trägt es einen durch die inspirierende Winterlandschaft. Spezielle Reiterbauernhöfe haben alles, was einen Reiturlaub unvergesslich macht. Für Anfänger und für Profis.

Weihnachtszeit: Gemeinsam backen und bäuerliches Brauchtum erleben

+ © Urlaub am Bauernhof Kärnten, Daniel Gollner Besonders in der Weihnachtszeit können Gäste bäuerliche Traditionen ganz nah miterleben: Wenn die schönsten Christbäume aus dem Wald geholt werden oder beim "Ausräuchern" der Stallungen und Häuser am letzten Tag des Jahres. Zur Weihnachtszeit gehört auch der Geruch von Zimt und Nelken aus den Backstuben. Warum schmecken die Bauernkekse eigentlich so gut? Beim gemeinsamen Backen verrät die Bäuerin das Geheimnis. Zum Nachbacken für Zuhause.

