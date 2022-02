Vermeintlich normales Urlaubsfoto verwirrt zahlreiche Betrachter - Was sehen Sie darauf?

Von: Armin T. Linder

Teilen

Das Foto sorgt für große Verwunderung. © Screenshot

Was ist da denn los? Ein scheinbar typisches Urlaubsfoto, wie es fast jeder schon mal gemacht hat, lässt viele bei Facebook durchdrehen.

Solche Fotos haben viele im Privatalbum: Man verreist zu zweit in den Süden, brezelt sich auf, stellt sich irgendwo hin. Und dann lässt man einen Passanten oder den Selbstauslöser ein Foto machen, um es daheim herumzuzeigen und sich daran zu erinnern, wie braun man war. Und wie schön doch der Urlaub gewesen ist.

Ein auf den ersten Blick typisches Foto dieser Art ließ schon vor Jahren das Internet durchdrehen. Den Anfang genommen hat das Ganze auf der Facebook-Seite The Archbishop of Banterbury. Dort wurde es im Sommer 2017 gepostet und hat bis heute mehr als 30.000 Likes gesammelt und wurde mehr als 7.000 Mal geteilt. Sogar die britische Daily Mail ist darauf aufmerksam geworden und hat darüber berichtet.

Urlaubsfoto sorgt für Kommentarflut - „Fehlt ihr kompletter Oberarm?“

Und der Grund für all den Wirbel? Nun, die Dame zur Linken sieht aus, als würde sie mal eben den ganzen Baum hochhalten. „Zur verd ... Hölle, ich dachte, sie würde den Baum halten“, lautete auch schon das Ursprungsposting.

Und prompt begann die Kommentarflut. Manche Anmerkungen drehten sich um die kurze Hose des Typen oder andere Lästereien. Aber viele halten sich an der optischen Täuschung mit dem Baum auf. Wer genau hinschaut, kann erkennen: Die Dame hält eine Handtasche, die zufällig die gleiche Farbe hat wie der Baum. Das löst alles für eine Nutzerin aber nur zum Teil auf. „Sie hält eine Tasche, aber das erklärt immer noch nicht das bisschen ganz oben an ihrer Tasche, das identisch wie der Baum aussieht? Fehlt ihr kompletter Oberarm?“

Ist alles also wirklich eine optische Täuschung? War Photoshop im Spiel? Oder gar Zauberei? Das Internet ist wohl glücklich, wenn es sich an kalten Wintertagen solche Fragen stellen kann ... Was diese Hobby-Köchin macht, sorgt ebenfalls für Verwunderung im Netz. (lin)