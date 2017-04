Wasser Licht Festival: Musikalischer Höhepunkt in Südtirol

Wasser ist Leben – Licht ist Leben: Vom 5.-21. Mai 2017 findet in Südtirol in der Brixner Altstadt die Weltpremiere des Wasser Licht Festivals statt.

Warum nicht einmal Urlaub in Südtirol: Die unzähligen kulturhistorischen Schätze der Brixner Altstadt gepaart mit der hohen Wasserkompetenz lassen schnell erkennen, dass die Stadt der richtige Ort für ein Festival der Superlative ist. Die Besucher können auf einzigartige Weise die verschiedenen Standorte, welche von der Geschichte und Kultur Brixens gezeichnet sind, entdecken.

Inszeniert mit Lichtinstallationen erhält die Südtiroler Stadt eine gänzlich neue Ausdruckskraft und verwandelt sich in ein einzigartiges Lichtspektakel. Wasserkonzerte und die Licht- und Musikshow „WoW – World of Water“ sind nur zwei von vier Kernbereichen, welche das Festival so einmalig machen.

Highlight des Festivals in Brixen: WoW – World of Water

Das absolute Highlight des Festivals, die einzigartige Licht- und Musikshow „WoW – World of Water“ ist eine Kreation der französischen Lichtkünstler Spectaculaires – Allumeurs d’Images, welche mit Poesie-Kunst und eigens für die Show arrangierter Musik des spanischen Komponisten izOReL die Besucher täglich in die Welt des Wassers entführen.

Die Show findet in einer atemberaubenden Kulisse, dem ehemaligen Bezirksgefängnis „Tschumpus“ in Brixen statt. Eine Show voller Farben, Musik und Emotionen, welche Groß und Klein staunen lässt.

Wasserkonzert im schönen Südtirol: Fluid Keys

Der beeindruckende Standort in Brixen, an den die Flüsse Rienz und Eisack ineinanderfließen, steht für die Kraft des Wassers. Dieser kraftvolle Ort und die darunterliegende Inselzunge werden während des Festivals zu einer Bühne für fünf Flügel. Die Brixner Komponistin Manuela Kerer schafft in ihrem neuen Werk „Fluid Keys“ eine einmalige Verbindung aus Komposition und Natur, in der die Natur selbst neben fünf Pianisten zur Interpretin wird. Die französischen Lichtkünstler Spectaculaires geben dem Musikprojekt mit ihren poetischen Lichtspielen eine ganz besondere Note und verwandeln den Ort in eine magische Lichtwelt die zum Treffpunkt für Musikliebhaber wird.

Urlaub in Südtirol: Entspannt nach Brixen reisen

Das Wasser Licht Festival ist ein Grund mehr, mit den DB-ÖBB EuroCity-Zugverbindungen entspannt nach Brixen, in die Stadt des Lichts, zu reisen und sich von der Magie des Festivals beeindrucken zu lassen. Kein Stress, kein Stau, kein Tanken. Mit der BahnCard oder Sparpreisangeboten von München bereits ab 29 Euro anreisen und mit der BrixenCard auch vor Ort mobil bleiben. Zudem erhalten Bahnreisende mit ihrem Zugticket eine Ermäßigung auf die Licht- und Musikshow „WoW“, dem Highlight des Festivals.

Infos zu Festivals, Shows und Konzerten in Brixen

Brixen Tourismus Gen.

Tel: +39 0472 836401

Web: www.brixen.org/waterlight

Email: waterlight@brixen.org