Wann sind Flugtickets eigentlich am günstigsten?

Denken Sie darüber nach, der kalten und dunklen Jahreszeit zu entfliehen – und wollen jetzt schon buchen? Erfahren Sie hier, wann Flugtickets am günstigsten sind.

Wenn die Tage wieder kürzer werden und sich viele schon auf die (Vor-)Weihnachtszeit freuen, gibt es andere, die sich am liebsten jetzt sofort gen Süden beamen würden. Fernreisen um Weihnachten herum sind sehr beliebt – daher macht es Sinn, sich schon frühzeitig über Tickets & Co. zu informieren. Vor allem diese Frage treibt viele um:

Wann ist es eigentlich am günstigsten, das Ticket für die Traumreise zu buchen?

Grundsätzlich gilt: Wer online buchen will, sollte auf den richtigen Zeitpunkt warten und am besten auf mehreren Reiseportalen die Flugpreise vergleichen. Vergleichsportale gibt es schließlich zuhauf. Da wären:

Skyscanner

Momondo

Google Flights

Kayak

Opodo

Diese Plattformen sind allein dazu da, den günstigsten Flug zu finden. Zudem kann es sich auch lohnen, direkt bei einer Airline oder Last-minute zu buchen. Wer aber den allerbesten Zeitpunkt abpassen möchte, der sollte sich an die Empfehlung einer neuen globalen Studie des Reiseportals Expedia und der Airlines Reporting Corporation halten.

Wer zu diesen Zeitpunkten das Flugticket bucht, reist am günstigsten

Die besagt: Urlauber und Geschäftsreisende buchen am besten Flüge innerhalb Deutschlands etwa 32 Tage vor Abflug. Wer es ganz genau wissen will, der sollte der Studie zufolge exakt 57 Tage vor Reiseantritt das Flugticket sichern – an diesem Tag ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, sehr günstig zu verreisen.

Wer dagegen einen Städtetrip innerhalb Europas an Silvester plant, sollte dies am besten 59 Tage davor tun. So können Sie beim Flugticket bis zu 30 Prozent sparen. Bei Reisen in die USA sollten Sie sich dagegen 171 Tage im Voraus Ihr Flugticket besorgen - und können sich so auf satte 50 Prozent Vergünstigung freuen.

Wenn Sie allerdings die Feiertage zuhause verbringen möchten oder jetzt bereits überlegen, wo es in den nächsten Sommerurlaub geht, wäre der Monat Januar die beste Wahl. Dann sind Hin-und Rückflug sehr günstig zu bekommen. Allerdings wieder vornehmlich innerhalb Europas sowie auch in Südamerika und Asien. Einzig die Reisebuchung für die USA sollten Sie besser auf den September schieben.

Schließlich empfiehlt es sich generell, weiter im Voraus zu buchen: Je früher die Buchung, desto günstiger werden auch die Flugtickets.

Vorlaufzeiten zur Buchung des günstigsten Flugpreises: Region Vorlaufzeit Zentralamerika Fünf Monate Nordamerika Vier Monate Asien Vier Monate Karibik Vier Monate Südamerika Drei Monate Europa Zwei bis drei Monate Afrika Zwei Wochen

So bekommen Sie immer das günstigste Flugticket

Wer es allerdings nicht schafft, an dem obig genannten besten Zeitpunkt zu buchen, der sollte sich an folgende Regeln halten:

Laut einer Auswertung der Reisesuchmaschine Kayak sind die Preise für Fernreisen in der Wochenmitte, besonders dienstags, am niedrigsten . Das gilt für Hin-und Rückflug. Dagegen sind Flugtickets für Reisen innerhalb Europas am besten Freitag hin und Montag zurück am günstigsten.

. Das gilt für Hin-und Rückflug. Dagegen sind Flugtickets für Reisen innerhalb Europas am besten Freitag hin und Montag zurück am günstigsten. Buchen Sie immer mindestens drei Wochen im Voraus. Optimal sind Vorlaufzeiten von zwei bis drei Monaten innerhalb Europas.

Nutzen Sie Frühbucherrabatte und/oder Last-minute-Angebote, wenn immer möglich.

Bester Wochentag für Hin- und Rückflug:

Region Hinflug Rückflug Nordamerika Dienstag Dienstag Zentralamerika Mittwoch Dienstag Südamerika Mittwoch Dienstag Afrika Dienstag Dienstag Asien Dienstag Mittwoch Karibik Dienstag Dienstag Europa Freitag Montag

Blind Booking: Wer hier günstig bucht, bekommt eine große Überraschung

In den USA gibt es derzeit einen neuen Trend, das sogenannte "Blind Booking" (zu deutsch: "Blindes Buchen"). Dabei spielt es keine Rolle, wohin es geht - Hauptsache, es ist sehr günstig und die Sonne scheint. Dabei wählt der Reisende seinen bevorzugten Abflughafen, kreuzt die ihm wichtigen Interessen an - zum Beispiel Party, Metropole oder Aktiv – und schwupps, ist der Überraschungsurlaub gebucht. Dieses besondere Angebot gibt es bereits bei Eurowings, Hotwire und auch Ryanair.

