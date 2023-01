Mit der WESTbahn reisen Sie ganz bequem nach Österreich!

Teilen

Mit der WESTbahn wird die Reise durch Österreich zum reinen Genuss. Einsteigen und entspannen. © WESTbahn

Entdecken Sie Österreich ganz entspannt. Die modernste Zugflotte Österreichs bringt Sie schon ab 23,99 Euro von München-Ost oder Hauptbahnhof bequem über Salzburg nach Wien.

Wussten Sie schon…

… dass Sie mit der WESTbahn die modernste Flotte Österreichs für Ihre Reise wählen? Die Niederflur-Garnituren punkten mit breiten Einstiegstüren, Ledersitzen & Steckdosen im ganzen Zug, WLAN, geschlechtergetrennten Toiletten, vier WESTcafés pro Zug (mit Kaffee, Kaltgetränken und Snackautomaten) sowie drei Komfortklassen.

Zur WESTbahn

Die WESTsteward:essen heissen Sie auf Ihrer Reise herzlich Willkommen. © WESTbahn

… dass die WESTbahn seit April 2022 bis zu sechsmal täglich in nur 3 h 46 min über Salzburg in die österreichische Landeshauptstadt Wien fährt? Tickets gibt es bereits ab 23,99 Euro. Die Züge der WESTbahn starten in München Hbf und halten auch in München Ost – das ist ideal für Reisende aus dem Osten der Stadt oder dem angrenzenden Umland. Seit Dezember 2022 gibt es einen zusätzlichen Halt in Rosenheim. In Wien hält die WESTbahn am Bahnhof Hütteldorf sowie am Westbahnhof. Von Hütteldorf ist zum Beispiel das Schloss Schönbrunn bequem mit der U-Bahn Linie 4 erreichbar. Der zentrale Westbahnhof ist nicht nur der ideale Ausgangspunkt zum Flanieren über die größte Einkaufsstraße Österreichs, die Mariahilfer Straße; durch seine Anbindung an U-Bahn- und Tramlinien ist die gesamte Wiener Innenstadt rasch erreichbar.

Moderne Abteile und Relax Check-in für eine entspannte Reise © WESTbahn

… dass Sie sich im Zug eigenständig einchecken und dabei gleichzeitig profitieren können?

Durch das Einchecken über den QR-Code am Sitz – das sogenannte „Relax Check-in“ – genießen Sie noch mehr Ruhe, da Sie in der Regel nicht mehr kontrolliert werden. Zudem sammeln Sie WESTpunkte, die sich an Bord gegen Snacks und Getränke einlösen lassen.

Jetzt Ticket buchen

WESTbahn. Da steig ich ein.