Urlaubsdomizil auf Sizilien: Häuser in Sambuca gibt’s ab zwei Euro

Von: Marcus Efler

Geheimtipp für Sizilien-Fans: Im „schönsten Dorf Italiens“ kann man für richtig wenig Geld an stilvolle Häuser gelangen. Allerdings gibt es einen Haken.

Schon mal von Sambuca gehört? Klar doch: ein gehaltvoller Likör aus Italien. Doch wer sich in dem südeuropäischen Land auskennt, weiß auch, dass es mehrere Orte gleichen Namens gibt. Einer ist beispielsweise unter Toskana-Reisenden recht beliebt.

Ein anderes Sambuca entwickelt sich dagegen erst langsam vom Geheimtipp zur gesuchten Destination. Und zwar ein Örtchen in Sizilien, etwa 50 Auto-Minuten vom Flughafen Palermo und 20 vom nächsten Strand entfernt. Jahrelang schlummerte die Gemeinde mit 5.500 Einwohnern unentdeckt vor sich hin, viele Jüngere verließen das Dorf, Arbeitsplätze verschwanden ebenso wie ein reges Gemeindeleben: Eine Spirale in den Verfall.

Sanft in Hügel gebettet: Sambuca auf Sizilien. © Frank Bienewald/Imago

Urlaubsdomizil auf Sizilien: Häuser auf der italienischen Insel Sambuca gibt’s ab zwei Euro

Da half es vorerst auch nicht viel, dass die hügelige Gemeinde 2016 bei einem Zuschauer-Voting des Senders Rai 3 als „schönstes Dorf Italiens“ ausgezeichnet wurde. Doch die Wende kam 2019: Da entdeckte eine US-Amerikanerin eher zufällig im Internet die Versteigerung eines Hauses dort. Da ihr Großvater aus Sambuca stammte, bot die 43-Jährige von Chicago aus spontan und eher spaßeshalber 5.555 Euro – und bekam den Zuschlag.

Erst dann reiste die Finanzberaterin in jenes Dorf, dessen Name angeblich auf Sambuca Zabut zurückgeht, einem arabischen Emir, der 830 hier eine Burg errichten ließ. Meredith Tabbone kaufte gleich noch das Nachbarhaus dazu, renovierte die insgesamt 250 Quadratmeter, und teilt ihre italienische Passion seither auf Instagram:

Nicht zuletzt dank dieser Neubürgerin gewann Sambuca plötzlich an internationaler Aufmerksamkeit. Mehr Ausländer, auch Deutsche, kauften sich ein, eröffneten Shops, Cafés und Restaurants, wo etwa die typischen frittierten Reisbällchen serviert werden: Die Spirale dreht sich seither in die andere Richtung.

Urlaubsdomizil auf Sizilien: Höchstgebote unter 10.000 Euro – Renovierung extra

Der besondere Clou: Trotz der neu entdeckten Liebe zu dem nun prosperierendem Örtchen sind die Immobilien-Preise noch verblüffend moderat. Auf der Internetseite der Gemeinde stehen immer mehrere Objekte zur Versteigerung, die Italiener beispielsweise wegen der hohen Zweitwohnungssteuer abstoßen. Die Mindestgebote liegen in der Regel bei lächerlichen zwei Euro, die Höchstgebote bleiben oft weit unter 10.000 Euro.

Ob es sich dabei dann wirklich um ein Schnäppchen handelt, stellt sich allerdings erst später heraus. Denn die Häuser sind in den allermeisten Fällen renovierungsbedürftig. Eine sechsstellige Summe müssen Käufer dafür auf jeden Fall kalkulieren, in der Regel kommen sie aber mit 100.000 bis 150.000 hin. Neubürgerin Tabbone investierte bislang 165.000 Euro in ihren sizilianischen Traum.