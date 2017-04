Live-Ticker: Löwen wollen auf dem Betze angreifen

Kaiserslautern - Nach drei sieglosen Spielen will der TSV 1860 auf dem Betzenberg voll angreifen. Können sich die Löwen von den Abstiegsrängen lösen? Wir berichten vom Spiel gegen Kaiserslautern im Live-Ticker.

+++ Ein herzliches Hallo zu unserem Live-Ticker zum direkten Duell gegen den Abstieg zwischen Lautern und 1860. Können die Löwen nach diesem Spieltag ein Polster auf die Abstiegsränge vorweisen? In unserem Live-Ticker werden Sie es erfahren. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

1. FC Kaiserslautern gegen TSV 1860 München: Vorbericht

Es sind nur noch fünf Spieltage, die dem TSV 1860 Zeit bleiben, um dem Abstieg ein Schnippchen zu schlagen. Fünf Spiele, die es aber in sich haben. Und als allererstes geht es am Freitag für die Löwen zu einem besonders heißen Duell: nach Kaiserslautern auf den Betzenberg. Brisant ist dieses Duell deshalb, weil beide Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen. „Es ist sehr eng für alle Mannschaften da unten“, weiß 1860-Kapitän Kai Bülow.

Seit drei Spielen warten die Münchner auf einen Sieg, gegen Stuttgart und Sandhausen führten die Löwen zwar lange Zeit, kassierten den Ausgleich aber kurz vor Ende des Spiels. In Aue setzte es gar eine 0:3-Niederlage. Zeit also für die Löwen, sich zu rehabilitieren und wieder drei Punkte einzufahren. „Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Einstellung, als in der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen. Ich hoffe, dass die Mannschaft diesmal nicht auseinanderbricht. Ich erwarte mehr Biss und Kompaktheit“, forderte Löwen-Coach Vitor Pereira vor dem Spiel gegen die Roten Teufel.

Wie sich der TSV 1860 im Hexenkessel auf dem Betze schlägt und ob am Ende der Partie drei Punkte für die Löwen stehen, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

