Besuch bei Pokal-Gegner Lotte: Achtung auf den Rasen, Löwen!

Lotte - Der TSV 1860 gastiert am Mittwoch in Lotte, das liegt im Tecklenburger Land. Wir haben die Sportfreunde vor der Partie besucht.

In der Geschäftsstelle klingelt das Telefon. „Haben Sie noch Karten?“, fragt der Anrufer. „Wir bekommen sehr viele Anfragen, aber es gibt seit über eineinhalb Wochen keine Karten mehr“, antwortet die Mitarbeiterin lächelnd. Ein Anrufer erzählt, dass seine Frau die Handtasche mit den Karten verloren hat – aber keine Chance. 10.059 Zuschauer werden am Mittwoch gegen den TSV 1860 im ­FRIMO Stadion sein (wir berichten im Live-Ticker), und das bei 14.000 Einwohnern. Volle Lotte in Lotte! Eigentlich kannte man Lotte nur wegen des Lottener Autobahnkreuzes. „Da steht man im Stau, dass ist nicht so positiv“, lacht Bürgermeister Rainer Lammers. Doch von Stillstand im Fußball ist keine Rede mehr.

+ So feierten die Sportfreunde Lotte ihren Pokal-Erfolg gegen Bayer Leverkusen. © imago Letztes Jahr schaffte man den Aufstieg in die dritte Liga. Dort steht man nach 21 Spieltagen auf dem siebten Platz, obwohl man vor der Saison als sicherer Absteiger gehandelt wurde. Noch bekannter wurde der Verein aber durch seine Erfolge im Pokal. In der ersten Runde schlug man Werder 2:1, in der zweiten Leverkusen. Lotte lag lange zurück, glich dann aus und fing auch noch eine Gelb-Rote Karte. Mit zehn Mann schafften sie es, einen erneuten Rückstand in der Verlängerung aufzuholen und im Elfmeterschießen zu gewinnen. „Dramatischer geht’s nicht“, sagt Lammers. Die kleine Gemeinde, zehn Kilometer von Osnabrück entfernt, ist seitdem in aller Munde. „Über den Sieg gegen Leverkusen wurde sogar in Australien berichtet“, freut sich der Bürgermeister. Jetzt sollen die Löwen dran glauben.

„Wir haben eine gute Chance“, sagt Phillipp Steinhart. Der Abwehrspieler hat für die Löwen ein Spiel gemacht, im März 2012 gegen Rostock. Über die Bayern Amateure hat es ihn nach Lotte verschlagen. Bitter für ihn: Wegen einer Achillessehnenreizung kann er nicht selber spielen. „Ich hatte mich auf das Spiel gefreut,“ sagt er. Er erwartet eine schwierige Partie für die Löwen. „Es wird kampfbetont. Wir werden defensiv gut stehen und dann schnell umschalten.“ So spielt Lotte.

Die Mannschaft ist gespickt mit unbekannten Spielern. Oft sind sie irgendwo gescheitert. Ein Beispiel: Andre Dej. Bei Viktoria Köln wurde er in der Regionalliga ausgemustert, in der Wohlfühloase Lotte blüht der Mittelfeldspieler auf. Neun Tore hat er schon in dieser Saison gemacht.

+ Präsident Hans-Ulrich Saatkamp wirft schon mal selbst die Schneefräse an. Den Rasen macht das nicht unbedingt besser. © dpa Die Mannschaft ist sehr gefestigt, viele der Spieler waren schon in der Regionalliga dabei. „Seit dem ersten Tag hat mir der Zusammenhalt imponiert“, so Steinhart. Auch das Stadion, dass 1989 gebaut wurde, wird am Mittwoch ein Faktor sein. Ein weiteres Thema ist der Rasen. Braune Stellen sind auf dem Platz zu sehen. Eine Rasenheizung soll erst nächstes Jahr kommen. Vorteil für Lotte? Wie werden Amilton & Co. auf dem Platz zurechtkommen? Vor der rechten Seite hat Lottes Cheftrainer Ismail Atalan am meisten Respekt: „Da ist unfassbar viel Tempo in der Truppe! 1860 ist ganz klar Favorit.“ Abwarten …

Florian Fussek