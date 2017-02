1860 bezieht Stellung: „Aktion unseres Sponsors war gut gemeint, aber ...“

München - Nach dem Wirbel um die PR-Aktion des Hauptsponsors „Die Bayerische“ bezieht der TSV 1860 mit einer Pressemitteilung Stellung zu den Vorkommnissen in der Allianz Arena.

Wieder gibt es Wirbel beim TSV 1860 - und das, obwohl es sportlich mit drei Siegen aus vier Rückrundenspielen in der 2. Liga sportlich aufwärts geht. Im Vorfeld des Heimspiels der Löwen gegen Nürnberg (2:1) planten die beiden Hauptsponsoren der Klubs ("Die Bayerische" und die "Nürnberger Versicherung") eine Aktion, bei der rund 100 Fans beider Vereine in die Arena eingeladen wurden. Um diese Werbeaktion medienwirksam umzusetzen, luden die beiden Versicherungen Journalisten in den Business-Club der Arena ein. Zum Unmut des Vereins, der laut übereinstimmenden Berichten von Sport1, SZ und Bild kurzerhand vom Hausrecht Gebrauch machte und die Einladungen noch vor dem Spiel zurückzog.

Ein PR-Desaster für die beteiligten Unternehmen, denn ohne Medienvertreter verpuffte die als Werbung geplante Aktion. Im Gegenteil, es wurden negative Schlagzeilen produziert, die einige Medien aufgriffen. Die SZ berichtete gar, „die Bayerische“ habe aufgrund der Vorkommnisse in den vergangenen Monaten schon vor einigen Wochen Überlegungen angestellt, den bis 2019 laufenden Sponsorenvertrag mit 1860 zu kündigen.

Am Mittwoch bezog der TSV 1860 nun Stellung zu der Angelegenheit. Die Aktion sei „definitiv gut gemeint“ gewesen, die Umsetzung sei allerdings „nicht wie gewünscht“ verlaufen, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Löwen. Anstatt wie laut Verein vorher abgesprochen wurden nicht hochrangige Vertreter von Medienhäusern, sondern die bekannten 1860-Reporter eingeladen. Der Verein erklärt dazu: „Damit wurde der Verein in eine Situation gebracht, kurzfristig eine Grundsatzentscheidung zu überdenken. Denn Medienvertreter haben im Normalfall – und das ist in den meisten Stadien der Bundesliga gängige Praxis – keinen Zugang zum Businessbereich, um die Privatsphäre der Gäste in diesem exklusiven Bereich zu wahren. Dies war so kurzfristig nicht möglich.“

Ein weiterer Punkt, der den Löwen missfiel: „Anhänger des 1. FC Nürnberg wurden zudem vor der 1860-Kurve platziert, was einen Affront gegenüber unseren Fans“ und zudem ein „Sicherheitsrisiko für die Gewinner“ darstellte. Der Schuldige an der unglücklichen Aktion sehen die Vereinsvertreter bei Vermarkter Infront: „Der Klub war im Vorhinein nicht vollständig über diesen Vorgang in Kenntnis gesetzt worden.“

Will sagen: Der Fehler liegt bei Hauptsponsor und Vermarkter, die Löwen mussten darauf kurzfristig reagieren.

Die Pressemitteilung des TSV 1860 im Wortlaut

Der TSV 1860 München nimmt auf die Berichte „Sechzig erzürnt Hauptsponsor“ im Folgenden Stellung: Entgegen der in den Berichten unterstellten Tendenz liegt dem TSV 1860 München eine positive und erfolgreiche Zusammenarbeit sowohl mit seinem Vermarktungspartner Infront als auch mit seinem Hauptsponsor die Bayerische sowie allen Partnern sehr wohl am Herzen.

Dies ist für den Klub allerdings nur unter der Voraussetzung möglich, dass Abläufe ein bestimmtes Maß an Professionalität erfüllen. Dazu zählen ein frühzeitiger Austausch von Informationen und eine Umsetzung im Sinne aller Partner. Die Aktion #unsvereintfussball unseres Hauptsponsors die Bayerische war definitiv gut gemeint.

Allerdings verlief die Umsetzung nicht wie gewünscht. Der TSV 1860 wurde von Infront erst am Spieltag über die Einladung verschiedener Medienvertreter in den Sechzger Club informiert. Entgegen der ursprünglich angedachten und gegenüber Sechzig kommunizierten Idee, hochrangige Vertreter der Medienhäuser einzuladen, wurden die 1860-Reporter eingeladen.

Damit wurde der Verein in eine Situation gebracht, kurzfristig eine Grundsatzentscheidung zu überdenken. Denn Medienvertreter haben im Normalfall – und das ist in den meisten Stadien der Bundesliga gängige Praxis – keinen Zugang zum Businessbereich, um die Privatsphäre der Gäste in diesem exklusiven Bereich zu wahren. Dies war so kurzfristig nicht möglich.

Zudem spielte sich der Schwerpunkt der Aktion im Stadionprogramm ab. Auch diesen Teilbereich betreffend wurde der Klub final erst am Spieltag gebrieft. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen ließen jedoch keine direkte Verwendung zu, sondern erforderten weiteren Überarbeitungsaufwand für eine professionelle Umsetzung. Anhänger des 1. FC Nürnberg wurden zudem vor der 1860-Kurve platziert, was einen Affront gegenüber unseren Fans und als Sicherheitsrisiko für die Gewinner darstellte. In diesem Fall vernachlässigte der Vermarkter Infront seine Sorgfaltspflicht. Der Klub war im Vorhinein nicht vollständig über diesen Vorgang in Kenntnis gesetzt worden.

