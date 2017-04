1860-Boss Ayre: „Es wird Zeit, dass der Löwe erwacht“

München - Ian Ayre, der neue Geschäftsführer des TSV 1860, sieht in der derzeitigen Situation die Chance, neue Stärken zu entwickeln - so wie es Leicester City vorgemacht hat.

Seit Anfang April ist Ian Ayre nun Geschäftsführer des TSV 1860. Seit er sein Amt an der Grünwalder Straße aufgenommen hat, konnte er allerdings noch keinen Sieg bejubeln. Die Resultate: 1:1 gegen Stuttgart, 0:3 in Aue, 1:1 gegen Sandhausen und 0:1 in Kaiserslautern. Durch diese Ergebnisse ist 1860 wieder gehörig in Abstiegsgefahr geraten. Wie geht der Engländer damit um?

„Ich glaube an positives Denken“, erklärt er im exklusiven Interview mit Münchner Merkur und tz (Dienstagsausgaben). „Für mich ist das Glas immer halbvoll. Wenn du beginnst, pessimistisch zu denken, dann planst du quasi dein Versagen. Ich bin erst seit drei Wochen hier, aber ich sehe so viel Gutes, so viele Möglichkeiten hier bei 1860. Es nicht zu schaffen, drinzubleiben, wäre ein Desaster epischen Ausmaßes. Jeder muss kämpfen, um das Gute hier zu erhalten.“ Es gibt durchaus Gründe, die dafür sprechen, dass Sechzig in der Liga bleibt.

Für die fast schon resignierende Körpersprache von Cheftrainer Vitor Pereira nach der bitteren Pleite am Betzenberg vom Freitag hat Ayre Verständnis. „Unmittelbar nach einer Niederlage wie dieser am Freitag Rede und Antwort zu stehen, das ist, wie wenn du von Mike Tyson umgenietet wirst und am Boden liegend sagen sollst, wie's dir geht“, so der 54-Jährige. „Ich habe am Wochenende mit Vitor gesprochen. Er war wirklich sehr enttäuscht. Nicht über die Leistung, sondern darüber, dass die Mannschaft so viel gegeben hat, ohne sich die Belohnung dafür abzuholen.“

Ayre verspürt den oft zitierten Löwen-Blues, sieht darin aber kein explizites 1860-Problem. Sollte der Verein es schaffen, die Liga zu halten, „kannst du enorme Energie freisetzen. Leicester City letzte Saison ist das beste Beispiel. Auf einmal haben die jeden Gegner weggeblasen. Es ist nicht leicht, eine positive Stimmung zu kreieren, aber dass der Klub so viele Menschen berührt, ist doch eine sehr gute Basis. Eine so große Loyalität wie im Fußball hast du sonst nirgends. Ich denke, es wird Zeit, dass der Löwe erwacht.“

Das komplette Exklusiv-Interview mit 1860-Geschätsführer Ian Ayre lesen Sie am Dienstag in den Ausgaben des Münchner Merkur und tz.

fw