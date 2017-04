1860-Fans wüten gegen Boenisch - sein Patzer verhinderte den Sieg

München - Nach dem unglücklichen Last-Minute-Remis gegen den VfB Stuttgart ist die Enttäuschung bei den 1860-Fans groß. Vor allem ein Spieler bekommt das zu spüren.

69 Minuten lang führte der TSV 1860 im Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Romuald Lacazette hatte die wackeren Löwen in der 23 Minute in Führung gebracht, sein Team hielt die Null mit einer bärenstarken Abwehrleistung - doch dann klingelte es doch noch. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Marcin Kaminski zum 1:1-Endstand. Der Stuttgarter nutzte einen bösen Schnitzer von Löwen-Verteidiger Sebastian Boenisch, der den Ball nicht kontrolliert wegschlug, sondern einen Außenrist-Pass aus dem Strafraum versuchte, der aber von Kaminski ins Tor prallte.

Eine Aktion, die den Sechzigern zwei Punkte kostete und die Fans auf die Palme brachte. Im Internet machen die weißblauen Anhänger ihrem Ärger Luft - teilweise auch mit drastischen Worten und Bildern.

„So ein Mann gehört in die Wüste geschickt“

„Das ist nicht unglücklich, dass ist dämlich, so ein Mann gehört in die Wüste geschickt“, schreibt Heiner K. auf unserer Facebook-Seite TSV 1860 News. „Bitte verkauft den Boenisch“, meint Uwe M. „Nicht mit anzusehen, was der abzieht. Schon seine Kerze im Strafraum gegen Pauli hat uns wichtige Punkte gekostet. Wenn ich weiß, dass ich nichts kann, dann hau ich den Ball ins Aus. Nicht mal das bekommt dieser Anti-Fußballer hin.“ Und Sebastian L. fordert: „Gebt halt dem Vollblinden auch endlich Platzverbot.“

Der damals vertragslose Boenisch war im November zu 1860 gekommen und zunächst verletzungsbedingt kaum eingesetzt worden. Seit Vitor Pereira Cheftrainer der Löwen ist, absolvierte der polnische Ex-Nationalspieler alle Pflichtspiele über die komplette Distanz.

„Wie viele Punkte hat uns der Bö... schon gekostet? Wertet das bitte mal aus und legt es dem Coach auf den Schreibtisch!“, fordert Josef F. Und Michael S. schreibt mit Bezug auf Pereiras emotionalen Ausbruch nach dem Ausgleich, als er ein Werbekissen wegschleuderte: „Hätte er dem Boenisch um die Ohren hauen müssen.“ Und Markus B. meint in Richtung des Trainers: „Braucht sich nicht so aufregen! Wer war denn schuld an dem und an den letzten 15 Gegentoren? Boenisch! Er stellt ihn immer und immer wieder auf und der Typ spielt wirklich jedes Spiel konstant beschissen! Deswegen ganz klar: Boenisch raus!“

„Alles auf Boenisch zu schieben, ist zu simpel“

Es gibt aber auch einige Löwen-Fans, die sanftere Töne anschlagen und die Schuld nicht bei Boenisch alleine sehen. So beispielsweise Manu N.: „Also jetzt alles auf Boenisch zu schieben ist mir zu simpel. Es ist halt riskant, 70 Minuten auf Halten zu spielen. Außerdem: Wenn Neuhaus den Ball beim Konter nicht verstolpert ist der Sack vorher schon zu. Trotzdem starker Kampf unserer Truppe. Ich denke, jeder von uns hätte vorab einen Punkt gegen den VfB unterschrieben.“

Und Tobi B. gehen die Angriffe auf Boenisch schlichtweg zu weit. „Alle schon den Fall Enke vergessen?! Hört mal mit eurem sch*** Mobbing auf! Der Perreira und der Boenisch... beide werden es schon selbst wissen, dass das heute nix war!“

Das nächste Spiel steht für die Löwen am Sonntag beim direkten Kontrahenten Erzgebirge Aue an. Die Sachsen gewannen am Mittwoch überraschend bei Aufstiegsaspirant Union Berlin mit 1:0.

fw